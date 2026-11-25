Kdo topí dřevem, zná podzimní hromadu kulatiny, kterou je potřeba nařezat dřív, než přijdou mrazy. Benzínová pila z Lidlu láká nízkou cenou a výkonem se na papíře vyrovná značkové pile za mnohem víc peněz. Redaktorka webu arecenze.cz vyzkoušela pilu z Lidlu na suché dubové kulatině a porovnala ji se Stihlem, se kterým doma řeže dřevo už několik let.
Start za studena, váha a brzda
Pila z Lidlu má elektrický startér. Zahřátý motor s ním v testech redakce arecenze.cz z července 2025 a z listopadu 2026 startoval dobře, za studena méně spolehlivě, a startér navíc přidává váhu. Stihl jde přepnout do zimního režimu, ve kterém ke karburátoru proudí předehřátý vzduch, aby nezamrzl.
Při delší práci se pozná, co pila váží. U pily z Lidlu testerku zmáhala právě tíha stroje. Stihl je lehčí a díky tlumicím prvkům mezi motorem a rukojetí se jí s ním pracovalo pohodlněji. Pila z Lidlu má brzdu zpětného rázu. Páka brzdy ale v testu šla těžko a testerka si nebyla jistá, jestli je brzda zrovna zapnutá, nebo vypnutá.
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Tenčí dřevo řezala pila z Lidlu bez potíží, v suchém dubu silnějším než zhruba 25 cm se ale zastavovala. Podíl na tom měla podle testerky lišta. Je dlouhá a měkká, takže v tvrdém dřevě uhýbala a pilu bylo těžší vést.
Delší řezání komplikovalo i mazání. Olej se na řetěz z výroby dostával jen skromně a lišta se zanášela. Řezané dřevo navíc opálil výfuk, který z těla pily vyčnívá, a motor při práci hodně kouřil. Chválu si naopak zasloužil řetěz: už v krabici byl ostrý a podle testu z července 2025 se ani prací neztupil.
Pila z Lidlu se v suchém dubu silnějším než zhruba 25 cm zastavovala a výfuk opálil řezané dřevo, řetěz ale zůstal ostrý. Zdroj: Lucie Sobotová, Arecenze.cz. Co ukázaly roky se Stihlem
Testerka má Stihl doma asi 5 let. Za tu dobu se jí neporouchal a měnila jen jednou svíčku. Se 40cm lištou s ním zpracovávali i dubové kmeny o průměru asi 50–60 cm.
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Testerka oceňuje, že ke Stihlu bez potíží sežene značkový servis, náhradní díly i filtry. Kdo kupuje levnější pilu, měl by si podle ní předem zjistit, kam ji dát opravit a jestli k ní půjdou sehnat díly.
Co pily slibují v technických údajích
Parkside Performance PPBKS 56 A1 z Lidlu i Stihl MS 251 mají podle výrobců výkon 2,2 kW. Pila z Lidlu má dokonce objemnější motor a delší řez. Výrazně se liší hmotností, redakce ale každou pilu vážila v jiné podobě, takže čísla nejde porovnat napřímo.
Stihl MS 251 má podle výrobce stejný výkon 2,2 kW jako pila z Lidlu, objem motoru má ale menší. Zdroj: Lucie Sobotová, Arecenze.cz.
Parametr Pila z Lidlu (PPBKS 56 A1) Stihl MS 251 Výkon podle výrobce 2,2 kW 2,2 kW Objem motoru 56,5 cm³ 45,6 cm³ Řezná délka 45 cm 35 cm (volitelně lišta 40 cm) Jak pilu zvážila redakce téměř 9 kg s baterií a plnými nádržemi asi 5,36 kg se 40cm lištou a prázdnými nádržemi Kolik pily stojí a kde je koupit
Verze A1, kterou redakce testovala, se teď na webu Lidlu koupit nedá. K 25. listopadu 2026 Lidl v e-shopu nabízí novější verzi PPBKS 56 C3 za 4 999 Kč. Test se týkal starší A1 a modely se v nabídce střídají, takže se vyplatí nabídku sledovat.
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Stihl MS 251 se prodává přes specializované prodejce. K listopadu 2026 je jeho doporučená cena 13 690 Kč, obchody na Heurece ho nabízejí od necelých 11 000 Kč a běžně stojí zhruba 12 000 Kč. Podle našeho výpočtu je tak asi o 7 000 Kč dražší, což je zhruba 2,4násobek ceny pily z Lidlu.
Zákazníci na Lidl.cz jsou spokojenější
Na Lidl.cz měla pila k 25. listopadu 2026 od 50 hodnotitelů průměr 4,3 z 5 a doporučuje ji 90 % zákazníků. Kupují ji hlavně na řezání dřeva kolem domu a na palivové dříví. Nejčastěji chválí poměr ceny a kvality a dva zákazníci píšou, že zvládla i kmen o průměru kolem 40 cm.
Výtky se týkají hlavně vyšší hmotnosti, kterou zmiňují dva zákazníci. Jeden upozorňuje, že se výfuk při dlouhém nepřetržitém řezání výrazně zahřívá. Jednu hvězdičku dalo pile 8 % hodnotitelů. Zákaznické hodnocení tak vyznívá příznivěji než test na suchém dubu.
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Na pravidelnou přípravu palivového dřeva by testerka podle testu redakce arecenze.cz z listopadu 2026 znovu koupila Stihl. Kdo jen občas zkrátí pár větví nebo polen, tomu by doporučila spíš pilu na akumulátor nebo do zásuvky.
Pila z Lidlu přichází s akumulátorem a nabíječkou, chrániči sluchu, brýlemi, bio olejem na řetěz a přenosnou taškou. Zdroj: Lucie Sobotová, Arecenze.cz.
Pila z Lidlu má i své přednosti. Kromě akumulátoru s nabíječkou dostanete v krabici z ochranných pomůcek brýle a chrániče sluchu. K práci se hodí přibalený bio olej na řetěz a láhev na míchání paliva, po práci pilu schováte pod kryt řetězu a do přenosné tašky. Za necelou polovinu ceny Stihlu tak dostanete i bohatou výbavu. Jak si v testu vedla ještě levnější benzínová pila, uvádějí zdroje pod článkem.
Zdroje: https://www.lidl.cz/p/parkside-performance-benzinova-retezova-pila-s-elektrickym-startovanim-ppbks-56-c3/p100398770, https://www.arecenze.cz/clanky/levna-vs-draha-motorova-pila-test-2026-parkside-jsem-postavila-proti-stihlu-za-12-tisic-uz-vim-proc-si-priplacim/, https://www.arecenze.cz/clanky/test-parkside-ppbks-56-a1/, https://www.stihl.cz/cs/p/motorove-pily-benzinova-motorova-pila-ms-251-2167, https://retezove-pily.heureka.cz/stihl-ms-251-11432000535/, https://www.lidl.cz/p/parkside-performance-benzinova-retezova-pila-s-elektrickym-startovanim-ppbks-56-a1/p100386703
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