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Karamelový medovník s ořechovým posypem: Když ho necháte správně odležet, bude se doslova rozplývat na jazyku

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Medovník je pro mě dortem, který se nedá odbýt. Pět vrstev medového těsta, karamelový krém z vařeného kondenzovaného mléka a rumový sirup. To není záležitost na odpoledne, ale výsledek stojí za každou minutu přípravy.
Obrázek na recept na medovník.

Obrázek na recept na medovník.

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na medovník
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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