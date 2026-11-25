Za dešťovou vodu, která odtéká ze střechy do kanalizace, by mohly začít platit také domácnosti. Ministerstvo zemědělství chce zrušit dosavadní výjimku pro obytné domy. Změna by však nedopadla na všechny stejně. Záleží na způsobu odvodnění a některým domácnostem by podle ministerských propočtů mohly celkové platby dokonce klesnout.
Když prší, voda ze střechy někam odtéká. Někde končí v sudu pod okapem, jinde v podzemní nádrži, na dalších pozemcích se vsakuje do země. A u mnoha domů mizí rovnou v kanalizaci. A často máme i kombinaci: Naplníme si sudy a v momentě, kdy už jsou plné, přepneme na okapu „klapku“ a zbytek posíláme do kanalizace. Majitelé o mechanismu, který využívají, často ani nevědí, zvlášť pokud odvodnění funguje stejně už několik desítek let a oni dům vlastní třeba kratší dobu.
Právě tento zdánlivě nepodstatný detail by ale mohl rozhodovat o tom, zda budou domácnosti nově platit za odvádění dešťové vody. Ministerstvo zemědělství totiž navrhlo zrušit dosavadní osvobození, které se vztahuje na domácnosti a nemovitosti určené k trvalému bydlení. Zatím není nic definitivní. Návrh prošel připomínkovým řízením a ministerstvo nyní vypořádává připomínky. Zda změna projde v navržené podobě a kdy případně začne platit, bude záležet na dalším legislativním procesu.
Zdroj: iStock Nejde doslova o daň
Označení „daň z deště“ je trochu zavádějící. Stát nechystá zdanění srážek ani střech rodinných domů. Jde o úhradu za odvádění dešťové vody do kanalizace pro veřejnou potřebu, která je součástí stočného. Takovou platbu už dnes hradí například řada obchodních center, kancelářských budov nebo průmyslových areálů. Zákon o vodovodech a kanalizacích ale v § 20 odst. 6 osvobozuje od úhrady mimo jiné plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a domácnosti. Výjimka se vztahuje také na některé komunikace, dráhy či pohřebiště. Ministerstvo chce celé ustanovení vypustit. Vlastníci domů, kteří dnes za odvádění dešťové vody neplatí, by tak mohli přijít o dosavadní zvýhodnění.
Důvodem jsou náklady na kanalizaci. V mnoha českých městech stále funguje jednotná kanalizace, kterou společně odtékají splašky i srážková voda. Při přívalových deštích se může potrubí rychle naplnit a část směsi dešťové a splaškové vody pak odlehčovacími komorami odtéká do vodních toků bez úplného vyčištění. Ministerstvo tvrdí, že náklady na provoz a údržbu kanalizace dnes nenesou všichni její uživatelé stejným způsobem. Zpoplatnění srážkové vody má přispět k jejich spravedlivějšímu rozdělení a současně motivovat vlastníky, aby vodu pokud možno zadržovali na svých pozemcích.
Novela souvisí s evropskou směrnicí o čištění městských odpadních vod. Samotné zrušení českého osvobození domácností ale Evropská unie výslovně nepožaduje. Jde o opatření navržené českým ministerstvem.
Zdroj: iStock Kolik by to stálo? U každého domu jinak
Případná platba by se neodvíjela jednoduše od počtu obyvatel nebo velikosti pozemku. Podstatná by byla plocha, ze které voda skutečně odtéká do veřejné kanalizace, množství srážek v dané lokalitě, charakter povrchu a místní cena stočného. Ministerstvo ve svém hodnocení dopadů pracuje například s rodinným domem, který má odvodňovanou střechu o ploše 150 metrů čtverečních. Při ročním úhrnu srážek 684 milimetrů a odtokovém součiniteli 0,9 vychází přibližně 92 metrů krychlových vody odváděné do kanalizace. Modelová čtyřčlenná domácnost by v tomto případě zaplatila na stočném asi o 1 700 korun ročně více.
Částku ale nelze považovat za běžnou sazbu pro rodinný dům. Stejně velká střecha v jiné části republiky může odvádět odlišné množství vody a liší se i ceny stočného. Navíc záleží na tom, zda je do kanalizace svedena jen střecha, nebo také další zpevněné plochy. Zajímavé je, že ministerstvo nepředpokládá pouze zdražování. Pokud by se na úhradě nákladů podílelo více odběratelů, mohla by se podle jeho modelu snížit jednotková cena stočného. Některé domácnosti v bytových domech by tak mohly ve výsledku platit dokonce méně než dnes. Neznamená to ovšem, že obyvatelé bytů mají levnější stočné jisté. Jde o propočty založené na určitých předpokladech. Skutečné ceny by závisely na místních podmínkách, cenových kalkulacích provozovatelů a samozřejmě na konečné podobě zákona.
Dva domy vedle sebe. Jeden platit může, druhý ne
Na první pohled mohou být dva sousední rodinné domy téměř stejné. Podobná střecha, stejně velká zahrada, stejná ulice. Přesto by se jich případná změna mohla dotknout úplně jinak. U jednoho domu jsou okapy svedené do veřejné kanalizace. Voda ze střechy tak odtéká pryč z pozemku a její odvádění by mohlo být nově zpoplatněno. Druhý majitel má vodu svedenou do vsakovacího zařízení. Ta se postupně vrací do půdy a do veřejné kanalizace se vůbec nedostává. Za její odvádění by tedy neměl co platit.
Právě způsob odvodnění je pro celou změnu zásadní. Nejde o to, kolik deště na střechu spadne, ale zda jeho odvedení zajišťuje veřejná kanalizace.
Zdroj: iStock Nádrž na dešťovku nemusí znamenat automatické osvobození
Kdo už dešťovou vodu zachytává, má určitou výhodu. Sudy, akumulační nádrže nebo vsakovací zařízení mohou množství vody odváděné do kanalizace výrazně omezit. Neznamená to ale, že každá nádrž automaticky zbaví majitele případné platby. Typickým příkladem je podzemní nádrž využívaná k zalévání zahrady. Dokud je v ní místo, voda se zachytává. Při dlouhotrvajícím dešti se však může naplnit a přebytek odtéká bezpečnostním přepadem. Pokud je tento přepad napojený do veřejné kanalizace, dům ji nadále využívá.
Jak přesně by se v takové situaci stanovovalo množství zpoplatněné vody, zatím nelze definitivně říci. Výpočet srážkových vod už dnes upravují právní předpisy, konkrétní zohlednění různých kombinací retenčních nádrží, přepadů a vsakování ale bude nutné posuzovat podle konečné právní úpravy a technických podmínek. Jistější je situace u domu, kde voda do veřejné kanalizace vůbec neodtéká. Pokud je zachycována a přebytek se bezpečně vsakuje na pozemku, nevzniká služba odvádění srážkové vody veřejnou kanalizací, za kterou by bylo možné účtovat stočné. Je ovšem dobré připomenout ještě jednu věc. Jestliže domácnost používá dešťovou vodu například ke splachování toalety, vypouští ji následně do kanalizace jako odpadní vodu. Takové odvádění podléhá pravidlům pro stočné bez ohledu na to, že voda původně napršela zdarma.
U starších domů mohou být možnosti omezené
Zatímco u novostaveb se hospodaření s dešťovou vodou řeší už při projektování, majitelé starších domů často zdědili odvodnění, které před desítkami let nikomu nepřipadalo problematické. Okapy vedou do kanalizace a systém funguje. Měnit ho dosud nebyl důvod. Jenže odpojit střechu od kanalizace nemusí být vůbec snadné. V řadové zástavbě může být zahrada příliš malá, jinde vsakování komplikuje jílovité podloží nebo vysoká hladina podzemní vody. Problém představuje také blízkost základů domů a sousedních pozemků. Voda se totiž nedá jednoduše pustit kamkoli. Nevhodně provedené vsakování může způsobit podmáčení staveb nebo škody na sousedním pozemku. U složitějších podmínek proto bývá nutné odborné posouzení a správně navržené technické řešení i samozřejmé zapojení stavebního úřadu.
Právě tady může být připravovaná změna pro některé vlastníky nepříjemná. Majitel domu, který nemá rozumnou možnost vsakování, by mohl platit za odvodnění, jež sám nedokáže jednoduše změnit. Zveřejněný návrh přitom nepočítá s automatickou výjimkou pro všechny takové případy.
Změna se dotkne také obcí. A nejde o malé peníze
Zrušení osvobození se nemá týkat pouze obytných domů. Současný zákon vyjímá z úhrady také některé pozemní komunikace a další plochy. Pokud by výjimka zmizela celá, nově by se platilo i za odvádění vody z nich. Ministerstvo v hodnocení dopadů odhaduje dodatečné roční náklady související s pozemními komunikacemi přibližně na 5,3 miliardy korun. Z toho asi 4,78 miliardy by připadalo na obce. To už je částka, která může citelně zasáhnout do rozpočtů samospráv. Obce přitom samy financují řadu vodohospodářských staveb, obnovu kanalizací a opatření proti následkům přívalových dešťů. Také proto návrh vyvolal kritiku v připomínkovém řízení. Objevily se požadavky, aby se zrušení osvobození řešilo samostatně a aby stát důkladněji posoudil jeho finanční dopady. Zda se tyto výhrady promítnou do konečného znění, zatím není jasné.
Zatím není důvod předělávat okapy
Připravovaná změna je dobrým důvodem zjistit, kam vlastně voda ze střechy odtéká. U starších domů to nemusí být zřejmé ani samotnému majiteli. Napovědět může původní projektová dokumentace, smlouva o odvádění odpadních vod nebo informace od provozovatele kanalizace. S nákladnými úpravami je ale rozumné počkat, dokud nebude jasné, zda a v jaké podobě novela projde. Pořízení podzemní nádrže nebo vybudování vsakovacího zařízení může stát podstatně více než několik let případných plateb za odvádění dešťové vody.
Na druhou stranu voda zachycená na vlastním pozemku má hodnotu i bez nové legislativy. Může nahradit část pitné vody při zalévání, pomoci zahradě překonat suchá období a snížit zatížení kanalizace při intenzivních deštích. Zda nakonec majitelé domů skutečně začnou platit za vodu ze svých střech, zatím není rozhodnuto. Už samotný návrh ale ukazuje, že způsob, jakým s deštěm nakládáme, přestává být jen technickým detailem stavby. Může se promítnout také do pravidelných nákladů na bydlení.
ZDROJE:
https://e-sbirka.gov.cz/sb/2001/274
https://www.hlidacstatu.cz/data/Detail/veklep/KORNDXBH65S3
Elektronická knihovna legislativního procesu – textová podoba dokumentu – Hlídač státu.
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/ministerstvo-zemedelstvi-planuje-poplatek-za-odvadeni-destovych-vod-379605