Položíte na váhu sáček rohlíků, ťuknete na displej a pokladna se zastaví. Na obrazovce naskočí výzva, abyste položku ověřili. Poctivý zákazník chybu opraví a nakupuje dál. Kamera nad váhou přitom hlídá hlavně ty, kdo se snaží pokladnu ošálit schválně. Podle obchodníků se v českých obchodech objevují dva triky a ten známější dostal své jméno už v zahraničí. Obchody je přitom stále častěji odhalují.
Kamera nad váhou hlídá
Obchodníci mají důvod být ostražití. Podle bilance kriminality Policie ČR z ledna 2026 vzrostly krádeže v obchodech v roce 2025 meziročně o 15,4 %. V části obchodů už mají u pokladen kamery s umělou inteligencí, standardem všech prodejen ale nejsou. Kamery rozpoznají zboží a zákazníka, případně obsluhu, upozorní, když zachytí:
jiný druh zboží, než jaký zákazník vybral, přelepený čárový kód, u jednoho z řetězců také dvě položky naskenované najednou. Přečtěte si také: Než vyhodíte nábytek po rodičích, projděte 7 míst: Starší Češi schovávají úspory v sedačkách i mezi hrnky
Řetězec COOP pro Novinky.cz v březnu 2026 zmínil, že se setkává i s přelepováním čárových kódů nebo se zaplacením jen části nákupu. Podle téhož řetězce lidé v obchodech nejčastěji kradou postaru, tedy schovávají zboží pod oblečení.
V části obchodů hlídají samoobslužné pokladny kamery, které poznají jiný druh zboží nebo přelepený čárový kód. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Albert od června 2026 postupně zavádí rozpoznávání pečiva, ovoce a zeleniny na samoobslužných pokladnách. Podle firmy je v Česku prvním řetězcem, který to dělá. Na pokladnách s obsluhou funguje stejný systém ve všech jeho 350 prodejnách. Mluvčí Alberta pro CNN Prima NEWS v červnu 2026 uvedl, že systém zboží správně rozpozná ve více než 99 % případů a nejvíc ho potrápí odrůdy jablek.
Banánový trik přišel z ciziny
Banánový trik dostal jméno podle anglického výrazu „banana trick“. Americký tisk o něm psal už v roce 2018, kdy popisoval lidi, kteří drahé maso vydávali za levné ovoce nebo zeleninu. V českých obchodech se ale podle obchodníků objevuje také.
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Zloděj při vážení nebaleného zboží schválně zvolí levnější druh, než jaký má na váze, a pokladna mu naúčtuje jeho cenu. Čím větší je rozdíl v ceně mezi oběma druhy, tím méně za drahé zboží zaplatí. Trik se zkouší u zboží, které nemá čárový kód a jehož druh určuje sám zákazník dotykem na obrazovce. V českých obchodech se to týká hlavně jablek z bedny, rajčat na váhu nebo rohlíků z regálu s pečivem.
„U váženého zboží zkoušejí označovat na pokladně levnější položky,“ uvedl pro Novinky.cz Lukáš Němčík, místopředseda představenstva společnosti COOP.
Sladkost schovaná v tašce
Druhému triku se říká „sladká strategie“. Výsledek vypadá nevinně: v tašce mezi zaplaceným nákupem leží čokoláda od pokladny, kterou systém nikdy nezaznamenal. Zloděj sken jen předstíral a drobnost přidal k ostatnímu zboží. Někdy jeden skenuje a druhý balí, jindy to zvládne člověk sám.
Přečtěte si také: Trik se sklenicí a papírem v dřezu (2026): Zpomalí vysychání sifonu, kvůli kterému byt páchne zkaženými vejci Pokuta až 50 000 Kč i za pokus
Úmyslné způsobení škody krádeží nebo podvodem je přestupek proti majetku podle § 8 zákona č. 251/2016 Sb. Podle zákona platného k listopadu 2026 za něj hrozí pokuta až 50 000 Kč. Kdo stejný přestupek zopakuje do 12 měsíců od pravomocného rozhodnutí o tom předchozím, může dostat pokutu ještě vyšší. Kdo je za přestupek pravomocně potrestán, objeví se v evidenci přestupků, kterou vede Rejstřík trestů.
Trestný je už pokus. Přestupku se tedy dopustí i ten, koho zastaví obsluha nebo výstupní branka ještě v obchodě. Branky se otevřou až po naskenování účtenky, mají je ale jen některé řetězce a prodejny.
Trestným činem se krádež stává mimo jiné tehdy, když škoda dosáhne hranice stanovené v § 138 trestního zákoníku. Výše škody naopak nerozhoduje u toho, kdo už byl za krádež v nedávné minulosti odsouzen nebo potrestán. Ten se trestného činu dopustí i kvůli drobnosti. Od roku 2026 za to ale už nehrozí zvlášť přísnější trest než za běžnou krádež.
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Přestupek i trestný čin krádeže či podvodu vyžadují úmysl. Chyba, kterou člověk udělá bez úmyslu, není krádež ani podvod, i kdyby kvůli ní zaplatil méně. Rozhoduje, jestli o rozdílu věděl a chtěl ho.
Nejjistější ochranou poctivého zákazníka je pár vteřin navíc: porovnat počet věcí v košíku s tím, co ukazuje obrazovka, a teprve pak platit. Když pokladna něco nenačte nebo hlásí chybu, zavolejte obsluhu a nechte položku opravit. Případná chyba se tak vyřeší hned na místě, dokud máte nákup u sebe.
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-samoobsluzne-kasy-lakaji-zlodeje-retezce-nasazuji-umelou-inteligenci-40566971, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-v-obchodech-se-vice-krade-retezce-se-brani-nasazuji-umelou-inteligenci-40561737, https://www.psychologicalscience.org/news/the-banana-trick-and-other-acts-of-self-checkout-thievery.html, https://www.dobrenoviny.sk/c/229752/bananovy-trik-ci-zamena-podvody-na-samoobsluznych-pokladniach-maju-svoje-mena-kradnu-aj-ti-co-by-to-inak-nerobili/1, https://cnn.iprima.cz/revoluce-u-samoobsluznych-pokladen-hned-dva-retezce-chystaji-tuto-zmenu-516029, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-251, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40, https://www.finance.cz/clanky/543146-krader-prestupek-nebo-trestny-cin/, https://advokatnidenik.cz/2025/11/20/velka-novela-trestnich-predpisu-zasadni-zmeny-tykajici-se-trestniho-prava-hmotneho/, https://cc.cz/konec-hledani-jablka-v-systemu-albert-zavadi-chytre-pokladny-s-rozpoznanim-zbozi-pomuze-umela-inteligence/, https://www.e15.cz/finexpert/servis/albert-globus-i-kaufland-meni-samoobsluzne-pokladny-nakup-ted-odbavite-mnohem-rychleji-1433580, https://policie.gov.cz/clanek/vyvoj-registrovane-kriminality-v-roce-2025.aspx, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/triky-u-samoobsluznych-pokladen/
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