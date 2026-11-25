Kvíz o cenách potravin za socialismu: Ceny mnohých dobrot už zaskočí i pamětníky
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Fotografie z obchodu za socialismuZdroj: Foto: se souhlasem České televize, nakupování za socialismu
Článek byl publikován 25.11.2026 03:17
Upečte si křehké mini banánky z dvojího těsta slepené domácí borůvkovou a jahodovou marmeládou a máčené v...
Připravte si klasické vánoční rumové kuličky z piškotů, kakaa, ořechů, másla a malinové šťávy. Nepečená...
Laskonky jsem jako dítě vůbec neznala, doma na Slovensku se u nás nepekly. Poprvé jsem je ochutnala až v...
Pečená kuřecí stehna na černém pivu dělám hlavně ve chvíli, kdy chci na stůl dát poctivý nedělní oběd, ale...
Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
- Broskvový cheesecake bez pečení, který okouzlí dvakrát: Nejdřív vůní zralého ovoce a pak hedvábným krémem na jazyku
- Mini banánky z dvojího těsta: Drobné cukroví plněné jahodovou a borůvkovou marmeládou
- Vánoční rumové kuličky s piškoty a ořechy potěší každého, kdo má slabost pro nepečené cukroví
- Laskonky s karamelovým krémem patří mezi retro zákusky, kterým se jen těžko odolává