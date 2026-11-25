Přiznávám, dlouho jsem patřila k lidem, kteří ráno skočí pro pár
a tím to hasne. Doma péct něco tak obyčejného? To mě roky ani nenapadlo. Pak se ale jednou sešel volnější víkend, ve spíži bylo sádlo, mouka taky, a chuť zkusit rohlíků poctivé od základu byla najednou pečivo silnější než pohodlí. Od té doby beru rohlíky v pekárně hlavně ve dnech, kdy se opravdu nestíhá. Ty domácí, se sádlem zapracovaným rovnou do těsta, mají kůrku, která při rozkrojení skoro lupne. Uvnitř přitom zůstanou měkké. Z plechu většinou mizí ještě dřív, než pořádně vystydnou.
Rohlík je u nás tak běžný, že se nad ním člověk skoro
nezastaví. Jí se s máslem, , sýrem, šunkou , občas prostě jen tak do ruky cestou kolem linky. Připomínám, že rohlíky patří mezi pečivo z tukového těsta, proto se jim říká také džemem tukové rohlíky. Tuk, v tomhle receptu sádlo, udělá s těstem víc, než by se na první pohled zdálo. Zjemní ho, pomůže vláčnosti a upečené kůrce dodá hezký zlatavý lesk.
Můj tip zní: Po vyhnětení těsto zbytečně neuspěchejte. Nechte mu celou hodinu, ať v klidu kyne a lepek má čas udělat svou práci. Rohlíky pak budou po upečení měkké uvnitř, ne hutné. A po vytažení z trouby je hned postříkejte vodou. Vypadá to jako drobnost, ale kůrka díky tomu získá lesk a křupnutí, kvůli kterému se člověk do domácích rohlíků rád pustí znovu. Recept na domácí křupavé rohlíky se sádlem
Z této dávky vyjde
12 až 14 rohlíků, podle toho, jak velké je nakonec vytvarujete. Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny Ingredience k přípravě
Těsto: 500 g hladké mouky (případně půl hladké a půl chlebové mouky) 285 g vlažné vody 50 g změklého sádla 7 g sušených kvasnic (nebo 21 g čerstvých) 1 lžička cukru 1 lžička soli
Dokončení: voda ve spreji na postříkání podle chuti mák nebo sezam na posypání Postup přípravy sádlových křupavých rohlíků
1. Do vlažné vody nasypte cukr a kvasnice, krátce promíchejte a nechte 5 až 10 minut stát. Na hladině by se měla vytvořit jemná pěna. Pokud se nestane vůbec nic, kvasnice už nejspíš nemají sílu a je lepší sáhnout po nových.
2. Do mísy nasypte
mouku se solí, přilijte vodu s aktivovanými kvasnicemi a přidejte změklé sádlo. Vypracujte hladké, pružné těsto. Ručně to trvá asi 10 minut, robot s hnětacím hákem si obvykle poradí za 6 až 8 minut. Těsto by se nemělo lepit na ruce; když lepí, přidejte lžíci mouky.
3. Mísu zakryjte utěrkou a těsto nechte na teplém místě kynout
60 minut, dokud zhruba nezdvojnásobí objem. Dobře funguje trouba vyhřátá jen na 30 stupňů. Těsto v ní kyne klidně, bez průvanu a výkyvů teploty.
4. Vykynuté těsto rozdělte na 12 až 14 přibližně stejně velkých dílů. Z každého vytvarujte kuličku, přikryjte je a nechte ještě 5 minut odpočinout. Při následném válení se pak těsto tolik nestahuje zpátky.
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5. Každou kuličku rozválejte na protáhlý trojúhelník, případně na tvar, který se trojúhelníku aspoň blíží. Někdy připomíná spíš jahodu, to vůbec nevadí. Rolujte od širší strany ke špičce, pevně, ale ne tak silně, aby se těsto trhalo. Konce lehce podehněte dolů; právě tím dostanou rohlíky svůj známý tvar.
6. Rohlíky pokládejte na plech vyložený pečicím papírem a nechte mezi nimi rozestupy. Přikryjte je a dopřejte jim ještě
40 minut kynutí. Troubu mezitím předehřejte na 220 stupňů a na dno dejte nádobu s vodou. Pára pomůže vytvořit křupavější kůrku.
7. Vykynuté rohlíky postříkejte vodou ze spreje a vložte do horké trouby. Pečte
7 minut s nádobou vody, potom ji opatrně vyndejte, teplotu stáhněte na 200 stupňů a dopékejte ještě 5 až 6 minut, dokud rohlíky nezezlátnou.
8. Ihned po vytažení z trouby je znovu postříkejte vodou. Kůrka se díky tomu hezky leskne a zůstane křupavá. Rohlíky přesuňte na mřížku a nechte je aspoň 10 minut chladnout, i když v praxi to bývá ta nejtěžší část celého receptu.
Foto: Cooky.cz, Rohlíky jako od pekaře, ale z vlastní trouby. Podrobný recept na těsto, které se nenechá uspěchat Tipy redakce: Mix mouky: Když použijete hladkou a chlebovou mouku půl na půl, budou mít rohlíky výraznější chuť a o něco rustikálnější střídku. Střed bude lehce žvýkavější, kůrka přitom zůstane křupavá. Sádlo vs. olej: Sádlo lze nahradit slunečnicovým nebo řepkovým olejem ve stejném množství. Rohlíky budou o něco méně vláčné, ale pořád povedené. Pára v troubě: Pokud nemáte vhodnou nádobu na vodu, pomůže i rychlé postříkání stěn trouby těsně před vložením plechu. Výsledek nebude úplně totožný, ale kůrce to prospěje. Skladování: Nejlepší jsou rohlíky čerstvé, o tom není moc co řešit. Druhý den je ale můžete na zhruba 3 minuty vložit do trouby vyhřáté na 180 stupňů a kůrka se znovu příjemně probere. Posypání: Před pečením můžete rohlíky posypat mákem, sezamem nebo hrubou solí. Posyp drží lépe, když jsou rohlíky před vložením do trouby navlhčené vodou.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie