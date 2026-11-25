Záchranářka Tricia Mumfordová přijela k muži zavalenému autem a netušila, že jde o jejího syna. Osmadvacetiletý Logan svým zraněním bohužel podlehl.
Pro záchranářku Tricii Mumfordovou začínal výjezd jako kterýkoli jiný. Věděla jen, že v americkém Utahu došlo k vážné nehodě a pod autem zůstal zaklíněný člověk. Netušila však, že muž, kterému jede pomoci, je někdo, koho zná celý život. Teprve na místě zaslechla jeho jméno a během několika okamžiků se její práce změnila v nejhorší chvíli, jakou může matka zažít. Neležel před ní cizí člověk, ale její osmadvacetiletý syn Logan. Mladý otec dvou dětí tehdy bojoval o život.
Z obyčejné opravy se během chvíle stala tragédie
Logan Mumford toho dne pomáhal sousedovi s opravou automobilu v garáži v obci Sigurd. Jako stavební inženýr byl zvyklý pracovat s technickými věcmi a tentokrát se snažil dostat k alternátoru. Pod autem ale došlo k nečekanému selhání zvedáku. Vůz se sesunul a Logana zavalil. Jeho soused byl zrovna mimo garáž, protože šel pro další zvedák a světlo. Když zaslechl ránu, okamžitě se vrátil, jak uvedl web People. Pokusil se Logana dostat ven vlastními silami, ale auto bylo příliš těžké. Na místo proto museli přijet záchranáři. Nikdo z nich tehdy ještě netušil, že mezi nimi bude i mužova vlastní matka, popsal The Independent.
Při roznášce pošty ho zaujalo zvláštní chování dítěte, které ostatní ignorovali. Zachránil jeho matku
Tricia se nejprve soustředila pouze na práci. Před sebou měla vážně zraněného člověka, který potřeboval okamžitou pomoc. Logan utrpěl těžké zranění hlavy a po vyproštění zpod auta upadl do bezvědomí. Teprve když zaznělo jeho jméno, Tricia pochopila, kdo před ní leží. Záchranářka se v tu chvíli ocitla v situaci, na kterou se nedá připravit žádným výcvikem. „Žádný výcvik nedokáže připravit matku na zásah u vlastního dítěte,“ popsal později jeden z jejích kolegů. Logan byl vrtulníkem přepraven do nemocnice Utah Valley Medical Center, ale jeho zranění byla příliš vážná. V nemocnici nakonec zemřel. Zůstala po něm manželka Laura a dvě malé děti, tříletý Henry a teprve roční Elena.
Paramedic suffered every mother’s worst nightmare on being called to scene of fatal accident and realizing victim was her own son, 28 https://t.co/5hOlKDatJN https://t.co/OBrwMDRYRG
— Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 18, 2026
Na Logana přitom jeho blízcí nevzpomínají pouze jako na muže, který tragicky zemřel. Byl manželem, otcem a člověkem, na kterého se ostatní mohli obrátit. „Byl to někdo, kdo byl vždy ochotný podat pomocnou ruku ostatním,“ uvedly místní úřady. Jeho příběh tak nezůstal jen u tragické nehody. Připomíná především, jak během jediného okamžiku může obyčejný den změnit život celé rodiny. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali o pátrání po 4leté dívce, které skončilo v dědečkovo domě.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu The Independent, People, sociální síť Daily Mail US
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