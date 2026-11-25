Vánoční girlanda nad dveře vytvoří nádhernou vánoční atmosféru, kterou si všimnou všichni kolemjdoucí. Inspirujte se velkou fotogalerií, jak ji vyrobit a bezpečně připevnit.
Vánoční girlanda nad vstupními dveřmi vykouzlí působivou dekoraci
Vánoční girlanda nad vstupními dveřmi je nepostradatelnou vánoční výzdobou všude tam, kde chcete vytvořit krásné a útulné zátiší. Z obyčejného vchodu vytvoří tato vánoční dekorace naprosto jedinečný prostor. Girlandu si snadno vytvoříte pomocí čerstvého chvojí, například z několika větviček túje či jedle. Ozdobit ji můžete stuhami, šiškami nebo vánočními baňkami. Pokud přidáte světelný řetěz, vznikne vám luxusní vánoční girlanda s osvětlením prakticky zadarmo. Co budete na výrobu girlandy potřebovat?
Pro výrobu girlandy nad dveře budete potřebovat pevnou konstrukci, na kterou budete moci snadno připevňovat jednotlivé větvičky. Pro základ můžete použít hotový floristický drátěný základ, nebo si vytvořit vlastní „korpus“ z pevnějšího drátu nebo několika pružných větví vrby či břízy.
Čtěte také: Originální vánoční výzdoba interiéru 2026: Vsaďte na netradiční vánoční interiérovou výzdobu Připravte si: čerstvé větvičky jedle, smrku nebo túje, pevný floristický drát, zahradnické nůžky, tenčí vázací drátek, širší vánoční stuhu, šišky, drobné vánoční koule a dekorace, případně drobný LED světelný řetěz vhodný pro zamýšlené použití. Vánoční girlanda nad dveře – Jak ji vyrobit a bezpečně připevnit – červenozlatá kombinace. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Kolik je potřeba větviček chvojí na girlandu?
Pro vytvoření jedné girlandy nad vstupní dveře budete potřebovat základ dlouhý 120 až 180 cm podle šířky dveří a požadovaného oblouku. Podle mé vlastní zkušenosti bude výsledná vánoční girlanda nad dveře o délce 180 cm a při větvičkách chvojí kolem 20 cm dobře vypadat, pokud použijete něco kolem 40 až 50 větviček chvojí. Záleží na tom, jak husté větvičky chvojí použijete a jak bohatou girlandu požadujete.
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Nejdříve si připravte jednotlivé větvičky chvojí. Ideální je, pokud se vám podaří sehnat alespoň dva druhy. Dobře se pracuje s větvičkami z tújí a jedle. Pro bohatší vzhled můžete jsem tam umístit také větvičky z tisu a borovice.
Girlanda nad dveře tak bude působit luxusním dojmem. Větvičky zkraťte přibližně na 15 až 25 cm. Odstraňte spodní jehličí, které by vám jinak překáželo při připevňování.
Další a velmi důležitý krok je vytvoření konstrukce. Na pevný drát postupně přiložte menší svazky chvojí tak, aby se jejich konce dokonale překrývaly a zakrývaly vázací drát.
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Postupujte velmi precizně, protože to, jak na sebe budou jednotlivé snítky větviček navazovat, vytvoří výsledný efekt celé girlandy. Každý svazek několikrát pevně omotejte floristickým drátkem a zkontrolujte, zda drátek nikde neprosvítá.
Tímto způsobem pokračujte po celé délce. Nezapomeňte, že je důležité zachovat jednotný směr větviček. Girlanda tímto způsobem bude působit přirozeně a nebude mít viditelná prázdná nebo užší místa.
Vánoční girlanda nad dveře – Jak ji vyrobit a bezpečně připevnit – měděno-zlatá kombinace. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Vánoční girlanda s osvětlením vypadá luxusně
Vánoční girlanda s LED osvětlením bude působit jako z katalogu. Pokud chcete vchod rozzářit, připevněte do hotového základu z chvojí LED řetěz. Umístěte ho opatrně co nejhlouběji do větviček. Tím bude girlanda krásně prozářená a drát nebude vidět.
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Girlandu je možné dekorovat různými styly. Velmi moderní je
přírodní girlanda, girlanda ozdobená červenými a zlatými baňkami nebo girlanda v jiných barevných variantách. Vždy je důležité, aby barevně ladila se zbytkem vánoční výzdoby před vchodem. Použijte na jednotlivá aranžmá stejné baňky, stuhy a přírodniny. Tím docílíte dokonale sjednoceného celku. Vánoční girlanda nad dveře – Jak ji vyrobit a bezpečně připevnit – měděno-zlatá kombinace v luxusním vzhledu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak girlandu připevnit nad dveře, aby nespadla?
Připevnění girlandy nad dveře je jedním z nejdůležitějších úkolů. Pro její bezpečné přichycení vyberte způsob uchycení podle materiálu dveří, zárubně a fasády. U lehčí girlandy stačí použít odnímatelné háčky určené pro daný povrch. Předem si však zkontrolujte jejich nosnost a vhodnost pro venkovní použití. Čtěte také: Okno jako z časopisu: 5 zimních inspirací z větviček, svíček, světýlek a šišek
Na dřevěnou zárubeň můžete použít dekorativní háčky, které se upevní do vhodného místa. U kovových dveří mohou pomoci magnetické držáky, pokud je jejich povrch vybaven silným magnetem.
U těžší dekorace doporučuji použít pevnější mechanické uchycení do vhodného podkladu. Jestliže nechcete vrtat do fasády nebo dveří, girlandu zavěste na samostatnou konstrukci či držák, který se opírá o vhodné místo a nezatěžuje samotnou dekoraci. Ideální je například teleskopická tyč, kterou si libovolně roztáhnete na požadovanou délku. Dobře poslouží garnýž nebo tyč na závěs do sprchového koutu.
Po uchycení zkontrolujte, zda girlanda nepřekáží při otevírání dveří a nezakrývá bezpečnostní prvky. Myslete také na to, že girlanda bude muset odolávat výkyvům počasí. Nejvíce nebezpečný pro ni může být vítr nebo sníh.
DIY: Závěsná vánoční hůlka – jak vyrobit vánoční dekoraci ze sametové stuhy a provazu krok za krokem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak dlouho vydrží přírodní vánoční girlanda?
Girlanda z čerstvého chvojí vydrží několik týdnů. Smrk může začít opadávat dříve, zatímco jedle bývá v dekoracích trvanlivější a vydrží zpravidla až do Tří králů. Čtěte také: Zimní truhlík na balkon může vydržet celou zimu. Stačí vybrat správné rostliny Tip redakce PlanetaZahrady
Nejkrásnější vánoční girlanda nad dveře nemusí být přeplněná drahými ozdobami. Kombinujte jedlové chvojí, několik přírodních šišek a velké mašle. Pokud girlandu zavěsíte do mírného oblouku nad dveře a na obou stranách necháte několik volně splývajících větviček, získáte elegantní výzdobu připomínající dekorace z vánočních katalogů. A ještě jedna výhoda: přírodní girlandu můžete každý den ozdobit trochu jinak a vytvořit si tak pokaždé novou vánoční dekoraci u vstupu do domu.
Vánoční girlanda nad vchodem se zlatými detaily. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Může se vám také líbit
Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)