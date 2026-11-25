Táta bydlí v domově pro seniory ve dvoulůžkovém pokoji a z důchodu mu po zaplacení pobytu zbývá jen málo. O kolik si od ledna připlatí? Tuhle otázku si teď kladou rodiny po celé republice, protože ministerstvo chce zvednout nejvyšší úhrady za bydlení a jídlo v domovech. Kolik z toho opravdu dopadne na jejich blízké, záleží na typu pokoje i na výši důchodu.
Kolik smí domov účtovat nejvýš
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) navrhuje, aby domov pro seniory mohl od 1. ledna 2027 účtovat za jednolůžkový pokoj s celodenní stravou nejvýš 725 Kč denně. Do konce roku 2026 je pro stejnou kombinaci strop 670 Kč. Jde o nejdražší možnou variantu a návrh se ještě může změnit, protože schválený zatím není.
Domov smí sjednat i nižší úhradu. Skutečná cena se řídí jeho ceníkem a smlouvou s klientem. „Maximální sazba představuje horní hranici, nikoli povinnost poskytovatele účtovat tuto částku,“ uvádí MPSV v důvodové zprávě k návrhu.
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Částka zahrnuje jen bydlení a jídlo. Péči domov účtuje zvlášť, a to ve výši příspěvku na péči, který byl seniorovi přiznán.
O kolik víc za měsíc podle pokoje
Nově mají platit tři pásma podle počtu lůžek. Strop za jednolůžkový pokoj má od 1. ledna 2027 stoupnout z dnešních 380 na 410 Kč denně a za dvoulůžkový z 335 na 360 Kč. Ve třílůžkových a větších pokojích zůstává strop 335 Kč. Strop za celodenní stravu, tedy aspoň tři hlavní jídla, má stoupnout z 290 na 315 Kč denně.
Při nejvyšších sazbách a 30 dnech v měsíci vychází bydlení s celodenní stravou takto:
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Pokoj Do 31. 12. 2026 (Kč) Návrh od 1. 1. 2027 (Kč) Rozdíl za měsíc (Kč) jednolůžkový 20 100 21 750 +1 650 dvoulůžkový 18 750 20 250 +1 500 třílůžkový a větší 18 750 19 500 +750
Proč se cena nově liší podle počtu lůžek? Podle důvodové zprávy MPSV z listopadu 2026 vychází provoz pokoje pro jednoho člověka dráž, protože klient v něm sám spotřebuje víc energie, zabírá víc místa a sám opotřebovává vybavení, o které se domov musí starat. Kde spí tři a více lidí, chce ministerstvo strop držet níž, protože jde o nejskromnější bydlení, jaké domovy nabízejí.
Strop za bydlení se nově odvíjí od počtu lůžek v pokoji a strop za celodenní stravu má stoupnout z 290 na 315 Kč denně. Ilustrační foto. Zdroj: Jsme MILA / Pexels. Zákonná pojistka příjmu
Zákon o sociálních službách chrání klienty domovů pro seniory pojistkou. I po úhradě za pokoj a jídlo jim musí zůstat nejméně 15 % jejich příjmu, a to dnes i po 1. lednu 2027.
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Podle našeho modelového výpočtu musí seniorovi s důchodem 24 000 Kč a bez dalších příjmů zbýt aspoň 3 600 Kč. Za bydlení a stravu by tak od 1. ledna 2027 sám zaplatil nejvýš 20 400 Kč měsíčně, přestože maximum za jednolůžkový pokoj s celodenní stravou dělá 21 750 Kč za 30 dní.
Kdo pojistku využívá, musí domovu doložit, kolik bere, a každou změnu příjmu hned nahlásit.
Kdy doplácí rodina
Když důchod na celou úhradu nestačí, domov se může na doplatku domluvit s někým blízkým, případně i s jiným člověkem. Rodině tedy povinnost doplácet vzniká jen tehdy, když takovou dohodu uzavře. Než ji podepíšete, ujasněte si s domovem, o jakou částku jde.
Přečtěte si také: Zapomeňte na kladivo i louskáček: Vlašské ořechy zalijte na 15 až 30 minut vroucí vodou a celé půlky vyloupnete nožem Doplácet za blízkého v domově musí rodina jen tehdy, když s domovem uzavře dohodu. Ilustrační foto. Zdroj: Jsme MILA / Pexels.
Příspěvek na péči se do příjmu, ze kterého se úhrada počítá, nezahrnuje. Slouží k zaplacení péče, kterou domov vyúčtuje samostatně.
Návrh zatím čeká na schválení
MPSV vložilo návrh novely vyhlášky č. 505/2006 Sb. do systému eKLEP 13. listopadu 2026 a připomínkové řízení k němu běží do 25. listopadu 2026. Účinnost ministerstvo navrhuje od 1. ledna 2027. Ve stejné důvodové zprávě zvýšení zdůvodňuje rostoucími provozními a osobními náklady domovů včetně očekávaných změn platů v roce 2027, které podle něj nové stropy pokryjí jen zčásti.
Pokud máte blízkého v domově, počkejte na nový ceník a dodatek ke smlouvě a ověřte si v nich, kolik bude platit právě on. S výpočtem úhrady i s pojistkou z příjmu vám poradí sociální pracovník zařízení.
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Zdroje: https://odok.gov.cz/portal/veklep/material/KORNDZSLC4LT/, https://odok.gov.cz/portal/services/download/attachment/ALBSDZSLRUFE/, https://odok.gov.cz/portal/services/download/attachment/ALBSDZSLRWN8/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108, https://www.mesec.cz/aktuality/pece-o-seniory-muze-od-ledna-zdrazit-pokoj-a-strava-az-za-725-kc-denne/, https://www.denik.cz/ekonomika/cesko-socialni-sluzby-zdrazovani/, https://zpravy.tiscali.cz/domov-pro-seniory-i-domaci-pece-muze-od-ledna-zdrazit-kolik-to-dela-za-mesic-a-kdo-to-zaplati-812831, https://mpsv.gov.cz/smlouvy-uctovani-a-uhrady, https://www.finance.cz/clanky/seniori-si-od-ledna-2027-priplati-za-socialni-sluzby-zdrazit-ma-ubytovani-i-strava/