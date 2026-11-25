Edmonton Oilers – Vegas Golden Knights 3:5
V kalendáři NHL bývají večery, kdy se hraje na deseti stadionech a fanoušek sotva stíhá sledovat vývoj skóre. Úterní program byl opačný: jedna jediná položka, ale zápas, který přinesl víc než jen dva body. Vegas přijelo do Edmontonu poté, co samo nedávno prožívalo čtyřzápasové období bez vítězství. Oilers naopak potřebovali zastavit vlastní sestupnou sérii. Místo odpovědi ale přišla čtvrtá porážka za sebou.
Golden Knights vyhráli 5:3. Dvě branky vstřelil Jack Eichel a další dvě dvacetiletý Trevor Connelly, který k nim přidal asistenci. Pro Connellyho šlo o první tříbodový zápas v NHL a podle agentury Reuters se dostal na čelo bodování nováčků s devatenácti body. Podobná kombinace je pro Vegas důležitá: vedle zavedeného centra má tým střelce, který se v utkání vysoké intenzity dokázal prosadit opakovaně a nebyl jen doplňkem první formace.
Marnerův večer nebyl o gólech
Mitch Marner nemusel sám skórovat, aby se zapsal do historie. Dvěma asistencemi pomohl Vegas k výhře a dosáhl na hranici 600 asistencí v NHL. Podle oficiální klubové zprávy mu k tomu stačilo 762 zápasů, což představuje patnáctý nejrychlejší zápis v ligové historii. Klub připomněl také jeho rychlost v dresu Vegas: na 80 asistencí za Golden Knights dosáhl ve 105 utkáních.
Takový milník je připomínkou rozdílu mezi hráčem, který pravidelně zakončuje, a tím, kdo ostatním zakončení připravuje. U Eichelovy první branky v přesilovce byl Marner mezi asistenty a pomohl rozhýbat obrannou strukturu domácích. Marnerovu hodnotu tedy nelze posuzovat pouze podle vlastního počtu gólů. V týmu s Eichelem, Connellym a dalšími střelci je schopnost rychle nalézt spoluhráče v nebezpečném prostoru jedním z hlavních nástrojů útoku.
Edmonton má za sebou další neúspěšný test
Oilers se dočkali návratu Ryana Nugenta-Hopkinse po pětizápasové absenci. Ani tato posila však nezastavila nepříznivé období. Po víkendovém ztraceném vedení proti St. Louis přichází další prohra. Dvě události různých zápasů samy o sobě nestačí k definitivnímu soudu nad celou sezonou, ukazují ale, proč se kolem Edmontonu znovu budou řešit zápasové detaily, nikoli pouze celková produktivita největších hvězd.
Za zmínku stojí také situace v závěru třetí třetiny. Edmonton dopravil puk do sítě, ale podle oficiálního zápisu byl gól odvolán kvůli kontaktu útočícího hráče s brankářem Vegas. I takové okamžiky patří k večeru, kdy tým dohání ztrátu a každý další zásah může změnit tempo zápasu. Pro Vegas je podstatné, že dokázalo vedení dovést do konce a uzavřelo dvouzápasový kanadský výjezd dvěma výhrami.
Česká stopa dne
Tomáš Hertl nastoupil v útoku Vegas. Podle dostupného konečného box score odehrál 11 minut a 11 sekund, vyslal jednu střelu, nebodoval a utkání zakončil s hodnocením −2. Rozhodující ofenzivní příspěvky Golden Knights tentokrát přišly od Eichela, Connellyho a Marnera. Hertlova přítomnost však znamená, že český blok má v dnešním servisu své místo, byť český hráč nezapsal kanadský bod.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
1. NHL – oficiální zápasové review; 2. Vegas Golden Knights – klubový rozbor a Marnerův milník; 3. NHL – oficiální game summary; 4. CBS Sports – zápasový box score a Hertl; 5. Reuters – Eichel, Connelly a Vegas.