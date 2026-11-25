Kdo začal pracovat brzy a nikdy nepřestal, mívá potřebné roky pojištění dávno splněné. Zákon ho přesto do důchodu ještě nepustí a na předčasný odchod s mírnějším krácením si počká déle, než by čekal. Kdy nejdřív může jít, záleží na ročníku, a čekání se dá legálně překlenout.
Tabulka: první možný termín podle ročníku
Podle našeho modelového výpočtu má člověk, který pracuje nepřetržitě od 19 let, v 60 letech pojištění 41 let. Na hranici čtyřiceti let potřebnou pro předčasný důchod tak dosáhne už rok před šedesátinami. Kdy si o něj nejdřív může říct, určuje podle ročníku důchodový věk. V šedesáti ho proto podle běžných pravidel do důchodu nepustí, výjimky existují pro rizikové profese a starší ročníky žen s dětmi.
Člověku s nepřetržitým pojištěním od 19 let vycházejí podle našeho modelového výpočtu nejdřívější termíny takto. Věky platí k listopadu 2026 pro muže a od ročníku 1973 pro všechny.
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Rok narození Důchodový věk Nejdřívější předčasný odchod 1968 65 let a 3 měsíce 62 let a 3 měsíce 1975 65 let a 10 měsíců 62 let a 10 měsíců 1980 66 let a 3 měsíce 63 let a 3 měsíce po roce 1988 67 let 64 let
Ženám narozeným do roku 1972 může důchodový věk snížit výchova dětí. Mezery v pojištění termíny posouvají.
Pětačtyřicet let přijde až v 64
Kdo pracuje nepřetržitě od 19 let, nasbírá 45 let pojištění až v 64. U ročníků do roku 1988 je to později než nejdřívější předčasný termín, takže při odchodu v něm platí plné krácení. S pětačtyřiceti lety pojištění by přitom bylo krácení poloviční.
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Na řádný starobní důchod je potřeba dosáhnout důchodového věku a zároveň mít aspoň 35 let pojištění, případně 30 let pojištění z výdělečné činnosti.
Kdo chce odejít předčasně, potřebuje podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb. nejméně 40 let pojištění. Část náhradních dob se pro nárok započítává jen z 80 %, jiné plně. Ode dne přiznání navíc smí do důchodového věku chybět nejvýš 3 roky.
Kolik předčasný odchod stojí
Každý i jen načatý úsek 90 dnů předčasnosti ubere z výpočtového základu 1,5 %. Kdo má aspoň 45 let pojištění a důchod mu přiznají od 1. ledna 2026, přijde za úsek jen o 0,75 %. Do těchto 45 let se kromě práce započte jen základní vojenská služba a péče o dítě nebo o závislého člověka.
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Podle našeho výpočtu znamená nejdelší předčasnost 3 roky trvalé krácení o 19,5 % výpočtového základu, se 45 lety pojištění o 9,75 %.
Před dřívějším odchodem počítejte s tím, že:
přiznání je nevratné a procentní výměru poprvé zvýší až nejbližší lednová valorizace po dosažení důchodového věku, při výdělečné činnosti zakládající pojištění, podpoře v nezaměstnanosti či rekvalifikaci se důchod do důchodového věku nevyplácí, důchod nejde přiznat zpětně a i jeden den navíc může přidat celý úsek krácení. Čekání se dá překlenout
Pomoci může předdůchod z doplňkového penzijního spoření. Penzijní společnost ho vyplácí z peněz, které si člověk sám naspořil, a to nejdřív 5 let před důchodovým věkem a nejméně do 3 let před ním, takže na něj jde navázat předčasným důchodem. Podmínkou je dostatečná naspořená částka a minimální doba spoření, konkrétní podmínky si ověřte u své penzijní společnosti.
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Zdravotní pojištění za vás mezitím platí stát a pracovat můžete bez omezení. Splátky chodí měsíčně a výplatu nejde přerušit ani pozastavit.
Dřív smějí do důchodu také zdravotničtí záchranáři, členové podnikových hasičských sborů a lidé v rizikovém zaměstnání 4. kategorie. Totéž platí pro část horníků z hlubinných dolů, u nichž záleží i na tom, kdy v dole začali. U všech se nárok odvíjí od počtu odpracovaných směn.
Svůj termín si ověřte včas
Důchodový věk i evidované doby ukáže zdarma Informativní důchodová aplikace (IDA) na ePortálu ČSSZ. Datum předčasného důchodu neukáže, to proberte se správou sociálního zabezpečení.
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Chybějící zaměstnání bez evidenčního listu, studium nebo vojnu aplikace jen dopočítá a do evidence je nezapíše. Zapsat je lze doložením originálních dokladů na kterékoli OSSZ, a to raději s předstihem.
Chybějící roky zaměstnání, studia nebo vojny je dobré doložit originálními doklady na správě sociálního zabezpečení s předstihem. Ilustrační foto. Zdroj: Gustavo Fring / Pexels. Strop na 65 letech je zatím jen plán
Ministr práce Aleš Juchelka 9. března 2026 oznámil, že vláda odkládá slib zastropovat důchodový věk na 65 letech do další vlny změn. Spolu s ním odložila i úpravy pro náročné profese.
Podle platného zákona tedy důchodový věk dál stoupá a u ročníků narozených po roce 1988 dosáhne 67 let.
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Zdroje: https://www.cssz.gov.cz/duchodova-reforma, https://mpsv.gov.cz/starobni-duchody, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/-/podminkou-pro-odchod-do-predcasneho-starobniho-duchodu-od-1-rijna-2024-je-ziskani-alespon-40-let-doby-duchodoveho-pojisteni, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/informativni-duchodova-aplikace-ida-, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/vlada-projedna-moznost-ukonceni-penzijniho-sporeni-bez-sankci-pro-duchodce-371094, https://www.echo24.cz/a/HpeV8/prvni-duchodci-pobiraji-zvyhodnenou-predcasnou-penzi-co-je-treba-k-jejimu-ziskani, https://www.echo24.cz/a/HNWdu/zpravy-domaci-vek-se-na-65-letech-zastropuje-az-s-upravou-penzi-narocnych-profesi, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/radce-predcasny-duchod-2026-kdy-se-vyplati-nevyhody-301978, https://www.kb.cz/cs/kbps/caste-dotazy/predduchod, https://zpravy.kurzy.cz/848828-predduchod-2026-na-2-roky-alespon-350-000-kc-kdy-je-predduchod-alternativou-k-predcasnemu-duchodu/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-427, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/kdy-muzu-do-predcasneho-duchodu/