Broskve pro mě vždycky znamenaly léto asi nejvíc ze všeho. Stačí vzít do ruky zralý kus, ještě než sáhnete po noži, a už vám po prstech teče sladká šťáva. Tohle se prostě napodobit nedá. Letos jsem z nich chtěla udělat cheesecake. Žádné pečení, žádné složité skládání půl dne v kuchyni, spíš dort, který se dá připravit během odpoledne a pak už jen čeká v lednici. Výsledek mě překvapil víc, než jsem čekala: korpus křupe, krém drží pevně a broskvová vrstva nahoře se leskne tak, že je vám skoro líto do ní říznout.
Poprvé jsem tenhle cheesecake připravovala na
narozeniny kamarádky, která troubu nemá zrovna v lásce. Její zadání bylo stručné: „Nic, co se musí péct, prosím.” Takže volba padla na verzi. Dole sušenkový korpus s máslem, na něm krém z nepečenou a šlehačky, navrch mascarpone kompotované broskve a žlutá želatina. Zní to obyčejně, možná až moc jednoduše, ale na stole to působí překvapivě elegantně. Doma mizí tak rychle, že si občas nestihnu ani zalít kávu. A ano, pořád mluvíme o dortu, který měl být původně pro návštěvu.
Můj tip zní: Želatinu před nalitím na dort vždycky nechte nejdřív dojít na pokojovou teplotu a potom ji dejte ještě asi na 5 minut do lednice. Má být studená, ale pořád tekutá. Pokud zůstane teplá, mascarpone krém pod ní změkne a dort ztratí čisté vrstvy. Konzistenci si můžete ověřit jednoduše: kápněte trochu želatiny na studený talířek. Měla by lehce zatuhnout, ale zůstat čirá. Recept na nepečený broskvový cheesecake s mascarpone krémem
Celková aktivní příprava: přibližně 45 minut Ingredience k přípravě
Sušenkový korpus: 160 g máslových sušenek 50 g másla
Mascarpone krém: 500 g mascarpone 250 ml smetany ke šlehání (min. 33 %, ideálně 40 %) 3 lžíce moučkového cukru 1 sáček vanilkového cukru 1 sáček smetana fix (ztužovač šlehačky)
Broskvová vrstva: 1 sklenice kompotovaných broskví (cca 400 až 500 g i s nálevem) 1 sáček žluté ovocné želatiny 1 lžíce moučkového cukru voda (na doplnění nálevu do 0,5 l) Postup přípravy broskvového cheesecake s želatinovou vrstvou
1.
Sušenky rozmixujte najemno. Pokud nechcete vytahovat mixér, nasypte je do pevnějšího sáčku a rozdrťte válečkem. Máslo rozpusťte na plotně nebo v mikrovlnné troubě a nalijte ho k sušenkové drti. Směs dobře promíchejte. Měla by být rovnoměrně vlhká a připomínat mokrý písek.
2. Dno dortové formy o průměru 22 až 24 cm vyložte pečicím papírem.
Sušenkovou směs nasypte do formy a prsty nebo spodní stranou lžíce ji pořádně umačkejte do rovné vrstvy. Dejte si pozor hlavně na okraje, tam bývá korpus někdy zbytečně tenký. Formu vložte na 30 minut do lednice, aby základ zpevnil. Mezitím se pusťte do krému
3. Do mísy dejte
mascarpone, moučkový cukr a vanilkový cukr. Krátce promíchejte, opravdu jen do spojení. Mascarpone nemá rádo dlouhé šlehání samotné, může se začít srážet.
4. V jiné míse vyšlehejte
smetanu se smetana fixem dotuha. Dobře vyšlehaná smetana drží tvar a při naklonění mísy se nehýbe. Potom ji stěrkou opatrně zapracujte do mascarpone. Spíš podebírat zdola nahoru než divoce míchat dokola, aby krém zůstal lehký.
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5. Vychlazený korpus vyndejte z lednice.
Krém rozetřete na sušenkový základ a povrch uhlaďte co nejrovněji. Bude na něm ležet ovoce i želatina, takže nerovnosti jsou později vidět. Formu vraťte na dalších 30 minut do lednice.
6.
Broskve vyjměte z kompotu a nálev slijte do hrnce. Ovoce nakrájejte na plátky, případně nechte větší půlky, pokud chcete výraznější dekoraci. Nálev dolijte vodou tak, aby měl celkový objem 0,5 litru.
7. Do nálevu vmíchejte
lžíci moučkového cukru a sáček žluté ovocné želatiny. Za stálého míchání přiveďte k varu a nechte asi minutu probublat. Hrnec odstavte a želatinu nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Poté ji dejte ještě na 5 minut do lednice. Potřebujete, aby byla studená, ale pořád tekla.
8. Dort vyndejte z lednice. Na krém
rozložte plátky broskví v jedné vrstvě. Klidně se mohou trochu překrývat, jen by měly pokrýt celý povrch. Lehce je přitlačte, aby se usadily do krému a při nalévání želatiny neujížděly.
9.
Vychlazenou želatinu nalévejte opatrně přes broskve. Začněte uprostřed a pomalu postupujte ke krajům. Nelijte ji z velké výšky, jinak si posunete ovoce a budete ho lovit lžičkou zpátky. Želatina vyplní mezery a vytvoří hladkou lesklou vrstvu.
10. Dort zakryjte potravinářskou fólií nebo víkem a dejte
alespoň na 8 hodin, nejlépe přes noc, do lednice. Druhý den ho opatrně vyjměte z formy. Nejprve uvolněte ráfek, potom stáhněte pečicí papír ze dna. Podávejte dobře vychlazený. Foto: Cooky.cz, Broskvový cheesecake Tipy redakce: Výběr sušenek: Máslové sušenky fungují spolehlivě, ale můžete část nahradit dětskými piškoty nebo vanilkovými sušenkami, pokud chcete jemnější základ. Kakaové sušenky zase udělají výrazný kontrast s broskvemi a dort pak v řezu vypadá výrazněji, skoro dvoubarevně. Smetana fix není zbytečnost: Bez ztužovače šlehačka po čase pouští vodu a krém se může po dni v lednici trochu sesednout. Se smetana fixem zůstane pevnější a hezky hladký i třetí den, což oceníte hlavně tehdy, když dort připravujete s předstihem. Čerstvé broskve místo kompotu: V sezoně můžete použít i zralé čerstvé broskve. Nakrájejte je na plátky a lehce pokapejte citronovou šťávou, aby netmavly. Dál postupujte stejně. Nálev pro želatinu v takovém případě připravte z vody doplněné trochou ovocného džusu nebo sirupu. Skladování: Zakrytý dort vydrží v lednici až 3 dny. Nekrájejte ho vlažný ani krátce po dokončení, studený drží tvar mnohem lépe. Na čisté řezy pomáhá nůž nahřát v horké vodě a před každým zakrojením ho otřít do utěrky.
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Zdroj: autorský text cooky.cz