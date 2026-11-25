Podle průzkumu projektu Neviditelní téměř pětina oslovených firem považuje věk 60 let za hranici pro přijetí nového zaměstnance. Zaměstnavatelé přitom zmiňují například obavy o fyzickou kondici a zdravotní způsobilost, ale také pochybnosti o přizpůsobivosti starších pracovníků nebo jejich ochotě učit se novým věcem.
Zkušení pracovníci mohou pomoci zmírnit nedostatek lidí v technických oborech. Firmy je ale musí umět oslovit
Právě v technických oborech, kde firmy dlouhodobě obtížně hledají zaměstnance, mohou být důležitým zdrojem potřebných znalostí a praxe také zkušenější pracovníci. Data společnosti Alma Career ukazují, jak silná je poptávka po lidech v těchto odvětvích. Ve třetím čtvrtletí letošního roku firmy na portálech Jobs.cz a Prace.cz nabízely přes 21 tisíc pozic ve výrobě, 11 tisíc ve stavebnictví a 9 tisíc v elektrotechnice a energetice.
V těchto oborech se přitom nehledají jen operátoři, ale také kvalifikovaní řemeslníci a odborníci z technických a inženýrských profesí. Zájem zaměstnavatelů je vysoký, zatímco počet uchazečů, kteří na nabídky reagují, zůstává nízký.
„Zatímco napříč odvětvími získá firma na jednu pozici průměrně dvanáct reakcí, ve výrobě a stavebnictví je to jen polovina. Ve strojírenství a energetice dokonce průměr klesá ke čtyřem uchazečům, přičemž u zhruba čtvrtiny míst nedokáží zaměstnavatelé oslovit ani jednoho kandidáta. Nedostatek lidí dále prohlubuje nepříznivý demografický vývoj. Absolventi slabších populačních ročníků s potřebnou kvalifikací bývají často rozebráni už během studia nebo krátce po jeho dokončení,“ vysvětluje analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský z Alma Career.
Lepší zacílení na početně výrazně silnější skupinu starších lidí by tak situaci na trhu pomohlo zásadně ulevit. „Zájemci z řad starších pracovníků bohužel narážejí na kvalifikační bariéru a měnící se požadavky. Nábor by proto měl ideálně klást větší důraz na možnost doplnění a rozšíření kvalifikace až po nástupu do zaměstnání,“ dodává Dombrovský.
Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS), která sdružuje legální a prověřené personální agentury a poradenské společnosti v oblasti poskytování personálních služeb, upozorňuje, že starší zaměstnanci mají firmám co nabídnout a chuť pracovat jim nechybí. Ukazují to i konkrétní příklady z praxe členských agentur, kde klíčovou roli hraje osobní doporučení a boření mýtů.
Když rozhodují zkušenosti, ne věk
Zkušenost, kdy otevřená mysl managementu rozhodla o úspěchu, sdílí jeden z členů APPS, agentura ManpowerGroup. Ta pomáhala 66letému autorizovanému stavbyvedoucímu, který po dokončení velkého projektu chtěl aktivně pracovat minimálně dalších pět let. Byl plně flexibilní a ochotný cestovat, přesto se při samostatném hledání setkával s odmítáním.
„Při posuzování kandidáta jsme vnímali především jeho dlouholetou praxi, autorizaci, motivaci a reálné mzdové požadavky. Doporučili jsme ho společnosti, pro kterou byly tyto zkušenosti velkým přínosem,“ vysvětluje Mária Matisková, Senior Recruiter z Manpower Group. Zaměstnavatel se při výběru soustředil na jeho odbornost a zkušenosti. Pohovor s HR a ředitelem společnosti, který byl navíc v podobném věku jako kandidát, dopadl úspěšně. Stavbyvedoucí dnes dobře zapadl do týmu a své zkušenosti naplno využívá v praxi.
Ne každý hledá kariérní postup. Někdy stačí dostat druhou šanci
Jinou podobu uplatnění po šedesátce ukazuje příklad agentury Trenkwalder. Její klient, společnost působící v oblasti distribuce radiofarmak a specializovaných technologií, hledal pracovníka na částečný úvazek pro správu budovy a běžnou technickou údržbu. Doporučený kandidát dříve pracoval jako řidič kamionu, kvůli zdravotním komplikacím se srdcem však musel profesní dráhu změnit. Přestože měl chuť dál pracovat a učit se novým věcem, dlouhodobě se mu nedařilo najít nové uplatnění – mimo jiné i kvůli věku a odlišné kvalifikaci.
Nakonec rozhodla jeho motivace, spolehlivost a ochota pustit se do nové práce. A hlavně otevřenost zaměstnavatele. Získal místo na poloviční úvazek a podle zpětné vazby jsou dnes spokojeni jak on, tak samotná firma.
Age management: firmy se musí naučit pracovat se zkušenými lidmi
Příběhy členských agentur APPS ukazují, že bariérou při zaměstnávání lidí 50+ často nebývají schopnosti kandidátů, ale předsudky. S pokračujícím stárnutím české populace a rostoucím nedostatkem pracovníků přitom budou firmy stále více potřebovat využívat zkušenosti lidí napříč generacemi. Přehlížet starší uchazeče pro ně může znamenat přicházet o kvalifikované a motivované zaměstnance.
Demografický vývoj bude tento tlak dále zesilovat. Podle výhledu společnosti Alma Career, která je rovněž členem APPS, budou kolem roku 2035 na jednoho nového absolventa vstupujícího na trh práce připadat dva lidé s nárokem na odchod do důchodu.
„V technických zaměřeních a specializacích bude tento nepoměr bohužel ještě nepříznivější,“ doplňuje Tomáš Ervín Dombrovský z Alma Career.
Firmy, které se nenaučí s touto generací pracovat a nevytvoří podmínky pro mezigenerační spolupráci, brzy ztratí konkurenceschopnost.
„Bohužel se stále setkáváme s předsudky nebo sníženou schopností firem pracovat s age managementem. Přitom se nám otevírají příležitosti zaměstnávat opravdu kvalitní, zkušené a loajální zaměstnance, kteří mohou výrazně obohatit firemní kulturu i know-how organizace,“ apeluje Ivan Dzido, výkonný manažer APPS.
Technologický pokrok ani demografický vývoj nezastavíme. Firmy ale mohou změnit způsob, jakým přistupují ke zkušeným pracovníkům – od náboru přes další vzdělávání až po vytváření podmínek pro spolupráci různých generací. Příběhy z praxe ukazují, že když dostanou příležitost, firmy získávají stabilní, motivované a loajální zaměstnance. V době nedostatku pracovních sil tak schopnost využít potenciál lidí různého věku může být jednou z jejich důležitých konkurenčních výhod.