Ve městě jsou dodneška patrné stopy války, ale i olympijských her. Konání olympijských her si místní obyvatelé tolik přáli, že jejich přípravy sami financovali. Luxusní hotel, vězení a trosky. V tomhle pořadí. Součástí olympijského areálu jsou pozůstatky skokanských můstků. Areál je dneska učiněným rájem pro milovníky urbexu. Bobová a sáňkařská dráha nebyla ušetřena ani za války ani po ní. Můžete se projít korytem nebo podél něj. Nadšenci jím jezdí na kole. Tam, kde si granát během války našel aspoň tři oběti na životech, dneska spatříte sarajevskou růži. Ve městě jsou jich dvě stovky.
Měla to být velká sláva. A byla, v roce 1984 se v Sarajevu opravdu odehrály zimní olympijské hry. Už od 90. let jsou ale z areálu trosky. Podívejte se na ně!
Kde je sarajevský olympijský areál? Areál, který vznikl z platů obyvatel Sarajeva Den před zahájením město sejmula sněhová bouře Na betonovém pódiu se popravovalo, z hotelu bylo vězení Místo urbexu zaslíbené Jak se do olympijského areálu dostat a co v něm uvidíte? Sarajevské růže jako věčné memento
V roce 1984 byla snad celá tehdejší Jugoslávie nadšená a v euforii. Schylovalo se tu k zimním olympijským hrám ve sportovním areálu, který pro tyhle účely vznikl a jehož vybudování
financovali samotní obyvatelé Sarajeva.
Byla to velká událost. Jenže
stačilo pár let a z celé té slávy zbyly chátrající skokanské můstky, posprejovaná bobová dráha a vypálená budova hotelu. Kde je sarajevský olympijský areál?
Ohromnou výhodou zimních olympijských her v
Sarajevu bylo to, že všechna sportoviště byla buď ve městě, nebo jen do 30 kilometrů od něj. Město a okolní hory tak tvořily jeden propojený celek. Žádné dlouhé přesuny sportovců nebo diváků.
Sportoviště byla rozesetá na několika místech. Přímo v Sarajevu byl
stadion Koševo (v současnosti Stadion Asima Ferhatoviće Haseho), kde se odehrál zahajovací i závěrečný ceremoniál, hala Zetra pro rychlobruslení a krasobruslení a taky hala Skenderija určená pro hokej.
Nad městem na hoře
Trebević (1627 m n. m.) vyrostla betonová bobová a sáňkařská dráha. Na úpatí hory Igman měly své místo skokanské můstky, nedaleko byly tratě pro běžce na lyžích a biatlonisty. Alpské lyžování diváci sledovali na Bjelašnici, kde závodili muži, a naJahorině, která byla určena pro závodnice. Ve městě jsou dodneška patrné stopy války, ale i olympijských her. Areál, který vznikl z platů obyvatel Sarajeva
Jen málokdo toho tehdy nechtěl být svědkem, vždyť olympijské hry se vám za domem nekonají často. Zdejší obyvatelé si je tady tolik přáli, že se v referendu shodli na financování z vlastní kapsy a
na celé 4 roky se vzdali 2 % svých platů, aby událost jako celek zaplatili. Referenda se tehdy účastnilo 89 % voličů a z toho 96 % hlasovalo pro.
V roce 1979 se začalo stavět. Investice se vyšplhaly na
víc než 8,6 miliardy jugoslávských dinárů (asi 8,8 miliónu amerických dolarů). Vznikly nové sjezdovky, skokanské můstky, bobová dráha, dvě kryté haly s umělým ledem, rychlobruslařský ovál, nové příjezdové silnice a dvě olympijské vesničky, kde sportovci našli své zázemí.
Celá akce byla nejen
prestižní pro místní, ale znamenala i fantastický finanční úspěch. Skončila totiž neuvěřitelných 10 miliónů amerických dolarů v zisku. Konání olympijských her si místní obyvatelé tolik přáli, že jejich přípravy sami financovali. Den před zahájením město sejmula sněhová bouře
Když už bylo všechno připravené a začátek XIV. zimních olympijských her byl na spadnutí, udeřila ve městě
ohromná sněhová bouře. Do boje s bílou nadílkou byli povoláni vojáci i všichni, kteří uměli zacházet s lopatou. Ostatní jim neúnavně chystali čaj a něco na zub. Další den bylo město zase v pořádku a mohlo se začít.
Hry se konaly
od 8. do 19. února 1984. Šlo o první zimní olympijské hry pořádané v socialistické zemi. Účastnilo se jich 1 272 sportovců ze 49 zemí a soutěžilo se v 39 disciplínách v rámci 6 sportů.
Maskotem se stal
vlk Vučko, který byl (pochopitelně) k vidění všude a na všem a dodneška patří k nejoblíbenějším maskotům olympijských her vůbec. Svědčí o tom i to, že i v současnosti se dají pořídit suvenýry právě s ním. Na betonovém pódiu se popravovalo, z hotelu bylo vězení
Hry proběhly ve vší parádě. Stačilo ale jen 8 let k tomu, aby se z olympijského areálu stalo místo plné hrůzy kvůli válce, která tu vypukla.
Od 5. dubna 1992 až do roku 1996 bylo Sarajevo obléháno a některá místa přímo v areálu najednou vyhovovala jako ostřelovačská a dělostřelecká stanoviště.
Najednou to vypadalo nějak takhle. Z luxusního hotelu Igman pod skokanskými můstky bylo
vězení, v roce 1993 byl vypálen. Betonové koryto bobové dráhy se staly výbornými dělostřeleckými pozicemi. Vysekanými otvory v betonu vojáci stříleli přímo na město pod sebou a okolí dráhy bylo zaminováno.
Betonové pódium, kde v roce 1984 při předávání cinkaly medaile, sloužilo během okupace jako
popraviště a v blízkosti stadionu Koševo vznikly improvizované hřbitovy. Mrtvých bylo tolik, že ve městě už pro ně nebyl prostor. Luxusní hotel, vězení a trosky. V tomhle pořadí. Místo urbexu zaslíbené
Jak správně tušíte, poničený horský areál už se obnovy nedočkal. Když v roce 1996 válka skončila, na horách nebyly peníze ani síla na nějakou nápravu. Navíc tu nebylo úplně bezpečno – dlouho se řešilo,
kde všude můžou být miny. Aspoň sportovní hali ve městě potkal šťastnější osud.
Areál, kde nadšení Jugoslávci kdysi fandili sportovcům, je dneska vyhledávaným cílem
milovníků , urbexu fotografů a zvídavých turistů. Součástí olympijského areálu jsou pozůstatky skokanských můstků. Areál je dneska učiněným rájem pro milovníky urbexu. Jak se do olympijského areálu dostat a co v něm uvidíte?
Pokud se chcete na místo s pohnutou historií vypravit, můžete. Bobová dráha na Trebevići je
snadno dostupná lanovkou, která sem jezdí přímo ze Sarajeva. Můžete se projít v korytě, vedle něj nebo se jím přímo svézt na kole.
Pozůstatky skokanských můstků na Igmanu stojí
15 kilometrů jihozápadně od Sarajeva a nejjednodušší je dojet sem autem. Tady se pak můžete podívat nejen na můstky, ale taky na torzo vypáleného hotelu a betonové stupně vítězů.
Nedaleko býval ještě
stadion pro běžce na lyžích, který je dneska oblíbeným místem pro pořádání pikniků a pro odpočinek obecně. Bobová a sáňkařská dráha nebyla ušetřena ani za války ani po ní. Můžete se projít korytem nebo podél něj. Nadšenci jím jezdí na kole. Sarajevské růže jako věčné memento
Předpokládáme, že když se ocitnete tady, určitě si uděláte procházku po Sarajevu. Doporučujeme vypravit se na nejvyšší zdejší budovu. Je jí mrakodrap
Avaz Twist Tower s výškou 172 metrů a se 40 patry. V 36. patře se může rozhlédnout kolem z vyhlídkové plošiny, kam vás výtah vyveze za 15 vteřin.
Pokud ale budete ještě chtít jít po stopách války, neměli byste přehlédnout
sarajevské růže. Jsou to stopy po dopadu dělostřeleckých granátů zalité červenou pryskyřicí nebo potřené červenou barvou, a to všude tam, kde si granát našel aspoň tři oběti. Naprosto mrazí z faktu, že ve městě jsou takových míst asi dvě stovky. Tam, kde si granát během války našel aspoň tři oběti na životech, dneska spatříte sarajevskou růži. Ve městě jsou jich dvě stovky. Lákají vás místa, jako je olympijský areál v Sarajevu? Které vás uchvátilo nejvíc? Inspirujte nás svými zkušenostmi v diskuzi pod článkem! Použité zdroje: zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3, zdroj 4, zdroj 5