Psi mají excelentní čich. Pachy jim o člověku prozradí hodně. Podívejte se však, jestli byste se měli bát osoby, na kterou váš pes neustále štěká, a považovat ji za hrozbu.
Štěkání je pro psy naprosto zásadní. Mohou tak projevovat celou řadu stavů. Někdy dokážete odhadnout, na co vás pes svým štěkotem chce upozornit, jindy je to opravdu těžké. Jak uvádí web
Webniusy, mnohé reakce psů mohou vycházet z jejich předchozích zkušeností. Mohou tak nevraživě štěkat i na hodného člověka. Pro majitele je skvělé, pokud dobře poznají svého psa. Budou tak moci mnohem lépe odhadnout, jestli se mají mít před osobou, na niž pes štěká, na pozoru. Proč psi na některé lidi štěkají více než na jiné
Štěkání je jedním z hlavních způsobů, jak psi komunikují. I když je pro ně přirozené štěkat na nové podněty, možná jste si všimli, že
někteří psi mají tendenci štěkat více na určité lidi. Toto chování může být matoucí a někdy znepokojivé, což vede k otázkám, co může tyto reakce spouštět. Znamená to, že osoba, na kterou se štěká, je hrozbou?
Jak uvádí web
Dogsie, psi mají neuvěřitelně citlivý čich. Je to dáno počtem jejich čichových receptorů, který se pohybuje mezi přibližně 125 až téměř 300 milionů podle plemene. V porovnání s člověkem, který jich má jen 5 milionů, je pro psa čich velmi důležitým smyslem. Může proto začít štěkat na člověka, jenž s sebou nese nějaký silný pach, který se mu nelíbí. To ale ještě neznamená, že daný člověk představuje hrozbu.
Prarodiče milují svá vnoučata více než vlastní děti: Odborníci vysvětlili toto kontroverzní tvrzení Mohou si člověka spojit s předchozí negativní zkušeností
Psi rovněž reagují na velmi jemné náznaky. Lidé, kteří vykazují nervózní nebo nevyzpytatelné chování, mohou psa zneklidnit. Pes se také orientuje podle svých předchozích zkušeností. Má-li
špatnou zkušenost s určitým typem člověka, dá to najevo. Mohou mu vadit vousy, hůl, klobouk nebo vysoká postava. A konečně pokud někdo vstoupí do jeho teritoria, nejspíš ho bude bránit štěkáním před kýmkoliv neznámým. Fotografie: Freepik
Pokud jste nešťastní z toho, že váš pes štěká a obtěžuje cizí lidi, může vám pomoci jeho trénink, při agresivním chování se obraťte na veterináře nebo zkušeného cvičitele. Úroveň socializace a výcviku psa totiž hraje zásadní roli v tom, jak reaguje na nové lidi.
Majitel by také měl svého psa pozorovat a snažit se jeho reakcím porozumět, obzvláště pokud jej nemá už od štěněte. Na webu Svět kreativity jsme psali o tom, jak se naučit správně vykládat psí projevy. Vždy se nám jimi snaží něco sdělit.
Článek
Když pes štěká na některé lidi více než na jiné. Důvodem může být zkušenost i nervozita člověka pochází z webu Světkreativity.