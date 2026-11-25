Diváci v podhůří Jizerských hor se včera svého oblíbeného komika nedočkali. Město Hejnice na svém facebookovém profilu muselo těsně před akcí oznámit nečekanou změnu programu: „Dnešní stand-up Lukáše Pavláska se bohužel ruší. Důvodem je záměna místa konání – umělec omylem dorazil do Hejnic u Pardubic.“
Obec Hejnice v Pardubickém kraji leží u Žamberka, pro komika to znamenalo pořádnou zajížďku. Obě místa od sebe dělí zhruba 160 km. Sám Lukáš Pavlásek se k celému trapasu postavil čelem a v komentářích pod příspěvkem města vysvětlil, jak ke geografickému omylu došlo. Za dvacet let na scéně se mu prý nic podobného nestalo, a to přitom sever Čech velmi dobře zná – jezdil na chalupu do nedalekého Polubného, v Černé Říčce prolyžoval kus dětství a opakovaně vystupoval v Jizerskohorském technickém muzeu v Bílém Potoce, jehož ředitel už mu prý také psal, jak moc ho celá situace pobavila.
„V autě jsem jen ťuknul Hejnice, přemýšlel nad vzletnými myšlenkami, skládal básně a jel a jel a jel a dojel do Hejnic!“ popsal svou cestu Pavlásek a slíbil rychlou nápravu: „Budu rád, když dorazíte na náhradní termín. Pojedu bez navigace, protože k vám trefím i bez ní. Tak se těším v Hejnicích!“
Trefil se do jediné další možnosti, která v navigaci existuje
Zatímco ty známější Hejnice s bazilikou a klášterem, kam měl umělec dojet, leží úplně na severu ve Frýdlantském výběžku v okrese Liberec, druhé Hejnice jsou malá obec na východě Čech, zhruba 6 kilometrů od Žamberka v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji.
Obě místa od sebe dělí vzdušnou čarou asi 125 kilometrů a po silnici to je zhruba 160 až 170 kilometrů, tedy přes dvě hodiny jízdy autem.
Zajímavostí je, že v celém Česku existují pouze tyto dvě obce s názvem Hejnice – Lukáš Pavlásek se tedy trefil do té jediné další možnosti, která v navigaci existuje.
Pobavil i bez vystoupení, ocenili lidé v komentářích
Zrušené představení nakonec zafungovalo jako ten nejlepší stand-up a v komentářích na sociálních sítích okamžitě spustilo lavinu pobavených reakcí. „Přirozený talent, pobavil a ani nemusel přijít,“ ocenila komikův výkon uživatelka se jménem Magdaléna Ba. Laďka Trojanová zase s úsměvem zapřemýšlela nad atmosférou v cílové destinaci: „Tak to museli být v Hejnicích u Pardubic dost překvapený, že tam mají někoho, koho ani nečekali.“
Záměna navíc probudila vzpomínky i u dalších místních, kteří mají s českým místopisem vlastní zkušenosti. „No jo, to mi připomíná, když jsem o prázdninách děti vyvezl na pohádkový les do Pěnčína u Jablonce, a potom, co jsme dvakrát obešli vesnici a místní nechápavě přihlíželi, cože tam hledáme, došlo k zjištění, že to je Pěnčín u Turnova,“ podělil se o svůj zážitek Pavel Urban.
Pro zklamané fanoušky město Hejnice zveřejnilo už včera jasné instrukce ohledně vstupného. „Všem, kteří si zakoupili vstupenky online na webových stránkách kina na dnešní představení Lukáše Pavláska, bude vstupenka zrušena a peníze vráceny na účet. Vy, kteří jste si zakoupili vstupenku osobně v kině/infocentru, zastavte se, peníze vám budou na pokladně v infocentru vráceny. V nejbližších dnech zveřejníme nový termín a spustíme předprodej,“ vzkázala radnice s omluvou za vzniklé komplikace.