Pokud hledáte způsoby, jak bez mouky zahušťovat omáčky a polévky, máme pro vás to správné řešení. Známe několik jednoduchých alternativ, které i amatérskou kuchyni posunou na novou úroveň.
Hladká pšeničná mouka nebo z ní vyrobená jíška je jedním z nejvíce všestranných a běžně používaných zahušťovadel. Avšak
ne vždy je možné ji použít – buď z důvodu nedostupnosti, zdravotních omezení, nebo z důvodu preference zdravějších a dietních alternativ. Existuje mnoho jiných surovin a metod, jak dosáhnout požadované hustoty pokrmů bezlepkově. Možností je několik, stačí si vybrat
Sáhnout můžeme hned po několika různých alternativách. První z nich je podle webu
Kupi například škrob, využít můžeme kukuřičný i bramborový. Oba dva jsou vhodnou volbou, jsou bezlepkové a snadno se používají. Jednoduše se rozpustí ve vodě a přidávají se na konci vaření.
Kromě klasických škrobů jsou na trhu také ty netradiční, například tapioka nebo kuzu, které mají specifické
vlastnosti a vyšší cenu. Další alternativou je xantanová guma. Jedná se o fermentovaný prášek bez chuti a zápachu, který se skvěle hodí pro zahušťování jak teplých, tak studených jídel. Podle webu Mitsuuko neutváří hrudky a je výborná ve vazbě vody.
Tento poctivý recept na lahodné pečené brambory na generálský způsob si moje děti zamilovaly Zahušťovat můžete i zeleninou
Překvapivé ale je, že pro dietní zahušťování se skvěle hodí zelenina, která sama o sobě vytváří
hustou konzistenci. Může jít o brambory nebo cibuli. Využít ale můžeme jakoukoliv zeleninu, kterou lze rozmixovat a vrátit zpět do pokrmu. Zeleninový „bešamel“ si můžeme snadno připravit například z cukety. Fotografie: Pexels
Bezlepkové a nízkosacharidové zahušťovadlo je také psyllium, které vyžaduje dostatek tekutiny, dávkování se řiďte údaji výrobce. Jedná se o zdroj rozpustné vlákniny a je
ideální pro dietní vaření. Přidává se po lžičkách do jídel a vyžaduje delší dobu vaření. Nejedná se o jediné kulinářské tipy, které jsme čtenářům webu Svět kreativity představili. Vyzkoušet můžete třeba tento recept na palačinky bez mouky.
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Mouka v kuchyni není jediná cesta k hustší omáčce. Vhodné jsou i škroby, psyllium a zelenina pochází z webu Světkreativity.