Právo svobodně rozhodovat o vlastním životě patří k základním hodnotám. Nakolik je však rozhodnutí vážně nemocného člověka skutečně svobodné, pokud jej provází strach z budoucnosti, osamělost nebo závislost na pomoci druhých? Diskuse o zavedení eutanázie v Česku otevírá nejen otázky osobní svobody a ochrany života, ale také dostupnosti paliativní péče a odpovědnosti společnosti vůči zranitelným lidem.
Česká republika patří k zemím, které nepovolují eutanázii ani asistovanou sebevraždu. Účast na sebevraždě stejně jako úmyslné usmrcení jiné osoby jsou považovány za trestné činy. Mezi veřejností má však zavedení eutanázie vysokou podporu. Centrum paliativní péče uvádí, že by pro ni hlasovalo 71 % lidí. Do svého volebního programu si ji zařadili
Starostové a nezávislí, KDU-ČSL je naopak ostře proti.
Starostové argumentují svobodou člověka rozhodnout se v závěru života. Lidovci naopak s odkazem na negativní zkušenosti ze zahraničí označili tento nápad za „koalici smrti“. Zastánci eutanázie namítají, že právě zahraniční zkušenosti mohou pomoci vyvarovat se zásadních chyb a připravit zákon, který skutečně zaručí „důstojnou smrt“. O zákonnou úpravu eutanázie dlouhodobě usiluje také senátorka a lékařka Věra Procházková (ANO).
Diskuse o eutanázii se ale zdaleka netýká jen legislativního rámce. Vyžaduje celospolečenskou debatu. Vysoká podpora veřejnosti by mohla povzbudit politiky, aby zákon přijali. Paliativní lékaři však upozorňují na rizika spojená s jejím zavedením. Současná
diskuse je totiž zatížena nedostatkem informací, nejasnou terminologií i rozdílnými představami, co eutanázie vlastně znamená.
Do střetu se dostávají dvě základní hodnoty, a to ochrana lidského života oproti svobodě autonomního rozhodování. Ochrana života představuje východisko ostatních základních práv a nabývá zvláštní naléhavosti u lidí, kteří se v důsledku nemoci, zranění, stáří či osamělosti stali zranitelnějšími. Právě oni mohou snáze nabýt přesvědčení, že jsou pro své rodiny nebo společnost přítěží, a proto by měli svůj život ukončit.
Stát má povinnost chránit své zranitelné občany před nátlakem okolí a zásahy do jejich autonomie. Proti tomu stojí argument svobodné volby a práva rozhodovat o vlastním životě bez zásahu státu. Často je prosazují lidé, kteří sami bezprostředně nečelí závěru života. Na podporu svých postojů uvádějí emotivní případy ze svého okolí nebo svědectví dalších o dramatickém a dlouhém umírání.
Ukončení léčby není eutanázie
Paliativní lékaři
upozorňují na nevyjasněné pojmy a chybně užívanou terminologii. Nepřesně se někdy vyjadřují dokonce i lékaři a medici. Zaměňuje se ukončení léčby s aktivním zásahem, jehož cílem je ukončit život pacienta. Právě toto rozlišení je však pro diskusi zásadní.
Ukončení léčby totiž nepředstavuje eutanázii ani asistovanou sebevraždu. Cílem není způsobení smrti, ale nepokračování v léčbě, která pacientovi nepřináší naději na zlepšení stavu. Pacient má právo svobodně se rozhodnout, že nechce pokračovat v konkrétní léčbě. Nezbytné přitom je, aby byl úplně a srozumitelně informován o svém zdravotním stavu a důsledcích svého rozhodnutí. I když může být výsledkem zkrácení života, nejde o přímý zásah k jeho ukončení.
Jak připomínají
paliativní lékaři, nejčastěji mají pacienti obavy z budoucího vývoje nemoci. Nemají dostatek informací o jejím průběhu, jejich představy neodpovídají očekávanému vývoji a jsou motivováni strachem z neznámé budoucnosti. Docentka Kateřina Rusinová, anestezioložka a paliatrička, uvádí ze své zkušenosti, že jeden až dva lidé ze sta chtějí cíleně ukončit život, ostatní především vyjadřují strach z toho, co je čeká. Obávají se ztráty kontroly nad svým stavem.
Co tedy skutečně pacienti potřebují? Především otevřené a srozumitelné informace o dalším průběhu nemoci, zmírnění jejich utrpení a zachování co nejvyšší kvality zbývajícího života. V případech nezvladatelných příznaků může pomoci také paliativní sedace. Jejím cílem není ukončit život, ale zmírnit utrpení v jeho závěru. Pacient umírá v důsledku svého onemocnění, nikoliv cíleného vyvolání smrti.
Rozlišení mezi ukončením léčby a paliativní sedací na jedné straně a eutanázií a asistovanou sebevraždou na straně druhé je proto zásadní. Vyžaduje také pečlivou volbu terminologie a vyvarování se nepřesných pojmů, jako je například „odpojení od přístrojů“.
Paliativní péče včetně zajištění důstojného umírání představuje filozoficky, eticky i právně zcela odlišnou kategorii oproti eutanázii. Směřuje ke zmírnění utrpení a doprovázení člověka až do přirozeného závěru života. Zastánci eutanázie s tímto rozlišením polemizují a zdůrazňují výsledek, kterým může být v obou případech zkrácení života. Rozhodující je však úmysl. Buď nemocnému umožníme pokojně odejít, nebo mu nabídneme nevratné rozhodnutí o ukončení života.
Co znamená pojem „důstojná smrt“?
Termín „důstojná smrt“ používaný v souvislosti s prosazováním práva na eutanázii je eticky sporný. Může totiž navozovat představu, že důstojné umírání je možné pouze tehdy, pokud mají lidé přístup k eutanázii. Jako by jiné umírání bylo nutně nedůstojné, provázené bolestí a utrpením.
Paliativní lékaři proto před tímto označením varují. Ze zkušeností paliativních lékařů vyplývá, že nesnesitelná bolest není jediným ani převažujícím důvodem, proč lidé uvažují o eutanázii. Respekt k autonomii vůle jednotlivce přitom představuje významnou hodnotu, kterou je nutné brát vážně. Otázkou však zůstává, nakolik je rozhodnutí člověka oslabeného vážnou nemocí, odkázaného na pomoc druhých, sociálně znevýhodněného a často i s minimem finančních prostředků skutečně svobodné.
Pokud společnost nedokáže těmto lidem zajistit odpovídající podporu, může se ukončení života jevit jako snazší řešení. Umožnění eutanázie mohou nemocní vnímat jako nevyřčený vzkaz, jaké řešení zvolit.
Dostupná pomoc pro nemocné
Diskusi o eutanázii by proto měl předcházet dialog o tom, co si lidé představují pod důstojným umíráním, jak tomuto pojmu rozumějí a zda jsou si vědomi možných rizik. Stejně důležité je otevřít debatu o paliativní péči, jejích možnostech a dostupnosti.
Zkušenosti z Kanady, kde je lékařsky asistované ukončení života umožněno také lidem, jejichž přirozená smrt není v dohledné době očekávána, ukazují na další závažné otázky. Objevují se případy lidí, kteří vedle tělesného utrpení čelí také finančním problémům kvůli nedostatečné sociální podpoře. Právě tyto okolnosti mohou ovlivňovat jejich úvahy o ukončení života.
Při návštěvě Lurd letos v září papež
Lev XIV. povzbudil nemocné poutníky, kteří se kvůli svému zdravotnímu stavu mohou potýkat s nejistotou a pocity beznaděje. Připomněl důstojnost každého lidského života a varoval: „Musíme odmítnout pokušení způsobit smrt pod záminkou falešného soucitu.“ Zdravotníky vyzval, aby byli obránci života, podporovali paliativní péči a doprovázeli nemocné s něhou. Samotným nemocným pak vzkázal: „Nejste přítěží. Jste bijícím srdcem našeho lidství a vzácným pokladem pro církev.“