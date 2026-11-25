Letadlo se chystá ke startu, chcete telefon vypnout a podržíte boční tlačítko. Místo nabídky s vypnutím se ale rozsvítí okno asistenta s umělou inteligencí. Tlačítko je v pořádku, jen mu výrobci s aktualizací systému přidělili novou výchozí úlohu. Původní chování obvykle vrátíte jedním nastavením, u iPhonu je to ale trochu jinak.
Proč tlačítko najednou volá asistenta
Změnu přinesly aktualizace, ve kterých výrobci nastavili tlačítko nově. U telefonů Samsung Galaxy dnes dlouhý stisk bočního tlačítka ve výchozím stavu spustí Gemini, a kde Gemini není k dispozici, otevře se Asistent Google. Podle podpory Samsungu je Gemini na dlouhém stisku výchozí od nadstavby One UI 7. Vybrané modely řady Galaxy A ho podle tiskové zprávy Samsungu z dubna 2025 dostávaly aktualizací celosvětově od začátku května 2025.
Gemini potřebuje připojení k internetu a účet Google. Jestli je k dispozici, záleží také na zemi, jazyku a modelu telefonu.
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Asistenta vyvolá podržení vypínače ve výchozím stavu také u telefonů Google Pixel 6 a novějších, zatímco Pixel 5a a starší dál ukazují nabídku vypnutí. Majitelé telefonů Xiaomi, Redmi a POCO narazili na Gemini po aktualizaci na HyperOS 2 s Androidem 15. Xiaomi v týdenním přehledu chyb ve fóru své komunity z června 2025 uvedlo, že změnu požadoval Google.
Asistenta s umělou inteligencí dnes dlouhý stisk bočního tlačítka ve výchozím stavu vyvolá u Samsungu, novějších Pixelů i u Xiaomi s HyperOS 2. Ilustrační foto. Zdroj: Thai Nguyen / Unsplash. Jedno nastavení a tlačítko zase vypíná
U Samsungu, Pixelu i Xiaomi stačí jednou změnit nastavení a podržení tlačítka zase otevře nabídku vypnutí. Když telefon potřebujete vypnout hned a nechcete nic přepínat, poslouží kombinace tlačítek.
Značka Kde vrátit nabídku vypnutí Jak vypnout hned Samsung Galaxy Nastavení → Rozšířené funkce → Boční tlačítko, u dlouhého stisknutí zvolit nabídku vypnutí ikona napájení v panelu rychlého nastavení Google Pixel Nastavení → Systém → Gesta → Podržení vypínače → Nabídka vypínače u Pixelu 6 a novějších podržet několik sekund vypínač a zvýšení hlasitosti, pak klepnout na Vypnout Xiaomi, Redmi, POCO v dalších nastaveních mezi zkratkami gest nastavit, aby podržení vypínače otevíralo nabídku vypnutí stisknout zároveň vypínač a zvýšení hlasitosti Přečtěte si také: Trik se sklenicí a papírem v dřezu (2026): Zpomalí vysychání sifonu, kvůli kterému byt páchne zkaženými vejci
Názvy položek se mohou lišit podle modelu, verze systému i překladu. Na Samsungu se nabídka může jmenovat třeba Menu Vypnout nebo nabídka napájení a u Xiaomi se české názvy mezi verzemi také liší. Nejrychlejší je otevřít Nastavení, klepnout na lupu a napsat „boční tlačítko“ nebo „vypínač“.
Kombinace tlačítek nezkoušejte naslepo
Na Samsungu dlouhé podržení bočního tlačítka se snížením hlasitosti telefon vypne, podle modelu a regionu ale může spustit i nouzové SOS. Krátký stisk téže dvojice zase uloží snímek obrazovky. Jistější je proto ikona napájení v panelu rychlého nastavení. Celý panel otevřete přetažením prstu z pravé horní části displeje dolů a ikonu v něm najdete vpravo nahoře.
U Samsungu je k vypnutí jistější ikona napájení v panelu rychlého nastavení než kombinace tlačítek. Ilustrační foto. Zdroj: Amanz / Unsplash.
Když Pixel úplně zamrzne, pomůže vynucený restart. Vypínač držte až 60 sekund, dokud se na displeji neobjeví logo G.
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Na iPhonu s Face ID podržení postranního tlačítka vyvolá Siri. V Nastavení → Zpřístupnění → Postranní tlačítko si můžete určit, jestli Siri na podržení reaguje. Položka se podle verze a překladu jmenuje různě, například Stiskněte a podržte pro nebo Stisknutím a podržením mluvit.
Ani po vypnutí Siri ale samotné tlačítko telefon nevypne a jeho ostatní funkce zůstanou stejné. iPhone X a novější vypnete tak, že podržíte boční tlačítko spolu s kterýmkoli tlačítkem hlasitosti a pak přetáhnete posuvník. Telefon se potom vypíná asi 30 sekund.
Starší iPhone 8 a iPhone SE 2. a 3. generace se chovají postaru. Posuvník k vypnutí se u nich objeví po podržení samotného bočního tlačítka.
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Zdroje: https://www.samsung.com/cz/support/mobile-devices/how-to-customize-the-side-button-with-new-features-on-your-galaxy-phone-and-tablet/, https://news.samsung.com/cz/samsung-prida-u-rady-galaxy-a-primy-pristup-k-ai-asistentovi-pomoci-bocniho-tlacitka, https://support.google.com/pixelphone/answer/7374159?hl=cs, https://support.google.com/pixelphone/answer/7443425?hl=cs, https://support.apple.com/cs-cz/guide/iphone/iph75f461ff0/ios, https://support.apple.com/cs-cz/118259, https://www.letemsvetemapplem.eu/2026/08/02/neustale-jsem-na-iphone-omylem-spoustela-siri-zmena-tohoto-nastaveni-ale-vse-razem-vyresila/, https://www.mundoxiaomi.com/moviles/ia-gemini-te-esta-tocando-narices-para-poder-apagar-bien-tu-movil-xiaomi-prueba-este-metodo/amp, https://ximitime.com/power-button-opens-gemini-heres-how-to-fix-xiaomi-50394/, https://samsungmagazine.eu/2026/08/21/jak-vypnout-samsung-bocni-tlacitko/