Bramborová kaše bez mléka? Copak to vůbec jde? Ale samozřejmě, že ano. Jen musíte náhradní tekutinu volit podle vlastní chuti.
Mnozí z vás si myslí, že chutnou, jemnou a hladkou kaši je možné připravit jenom z mléka. Není-li mléko v lednici, kaše se prostě nevaří. Ale to byste byli daleko od pravdy.
Bramborovou kaši bez mléka uvařit lze. Jen je potřebujete nahradit tou správnou ingrediencí. Na běloruském webu Belnovosti doporučují jeden kulinářský trik, který zaručí kaši jak bohatou chuť, tak i jemný a nadýchaný vzhled. Zakysaná smetana či vývar
Po uvaření brambor ponechte na dně trochu horké vody a brambory pečlivě rozmačkejte šťouchadlem. Voda je nezbytná, jinak by kaše nebyla vláčná. A pak přijde na řadu zakysaná smetana. Na kilogram brambor ji použijte osm polévkových lžic. A máslo nemusíte dávat, pokud použijete dostatečně tučnou smetanu, kaše bude dostatečně tučná a získá krémovou konzistenci. Náhražkou mléka může být i podmáslí, kefír či acidofilní mléko. Vůbec se toho nemusíte bát. Jen podle toho, jak je tato přísada tučná, přidáte kousek másla nebo nikoliv.
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Máte-li rádi plnou chuť bramborové kaše, ponechte v hrnci trochu horké vody, rozmačkejte brambory a přilijte šlehačku. Nakonec ještě přidejte máslo. Chuť je nevídaná a kaše výživná. Takže pozor na linii! Nahradit mléko v bramborové kaši můžete
také vývarem, a to jak zeleninovým, tak i masovým. A dokonce je možné brambory ve vývaru rovnou uvařit. Pak si část vývaru odlijte do hrnku (pro případ potřeby) a s jeho zbytkem brambory rozšťouchejte. Bude-li to nutné, ještě trochu vývaru přilijte. Nakonec dochuťte máslem.
Rostlinné náhražky
Bramborovou kaši nebo pyré můžete docela klidně uvařit i s pomocí rostlinného mléka. Mezi vhodné druhy patří sójové, ovesné či konopné, uvádějí na webu
PlantYou. Použít můžete klidně i mandlové mléko, ale chuť kaše se nepatrně změní. V takovém případě by bylo nejlepší přidat nějaké bylinky, než si na specifická rostlinná mléka zvyknete. Na webu Bydlíme útulně jsme napsali také o tom, jak dokážete efektivně oloupat brambory, a to jak syrové, tak i vařené ve slupce.
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Mléko v bramborové kaši nahradí zakysaná smetana i podmáslí. Přesto bude chutná a výživná appeared first on BydlímeÚtulně.cz.