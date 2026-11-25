Kontejner je objednaný na sobotu a komoda po mamince už stojí na chodbě. Otevírat každý šuplík a prohmatávat staré polštáře se v tu chvíli zdá zbytečné. Starší lidé ale peníze rádi ukládají mezi obyčejné věci. Stačí jedna uspěchaná sobota a úspory odjedou na skládku.
Milion přehlédl i zloděj
V březnu 2022 informovala plzeňská krajská policie o vloupání do domu po zesnulé majitelce v Plzni-Chrástu. Zloděj vzal z kovové krabičky v kuchyni 1 000 Kč. Hotovost přes milion korun, ukrytou jinde v domě, nenašel.
Podle polské policie a webu wSzczecinie, které případ zveřejnily začátkem září 2026, vynesla žena z Warzymic u Štětína při úklidu staré komody ke kontejnerům. V šuplíku jedné zapomněla své úspory, téměř 50 000 eur, což je podle českých médií přes milion korun. Komodu si odnesla jiná žena, policie ale peníze dohledala a majitelce vrátila.
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V kalifornském Coltonu v roce 2022 zase žena našla obálky s 36 000 dolary v polštáři sedačky, kterou zdarma rozdávala rodina po zesnulém příbuzném. Peníze vrátila. Tak velké částky jsou ale výjimkou: podle průzkumu agentury Response:NOW pro Garanční systém finančního trhu z listopadu 2022 má doma víc než 100 000 Kč jen 0,7 % dotázaných.
Sedm skrýší ve starém nábytku
Kde lidé peníze schovávají, víme ze tří zdrojů: od jihomoravské policie z roku 2021, z průzkumu pro Českou bankovní asociaci ze září 2016 a od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který v roce 2019 shrnul své zkušenosti z vyklízení bytů po zemřelých bez dědiců. Policie z vlastních případů ví, že starší lidé sahají hlavně po místech, která mají běžně po ruce. Před odvozem proto projděte:
sedačku, křesla a jejich polštáře, kredenc, hlavně hrnky, vázy a prostor mezi naskládaným nádobím, knihovnu a jednotlivé knihy, postel, matraci, polštáře a ložní prádlo, šatní skříň, šuplíky komod a prádelníků, krabičky, plechovky a kufry mezi ostatními věcmi. Komu patří nalezené peníze Přečtěte si také: Trik se sklenicí a papírem v dřezu (2026): Zpomalí vysychání sifonu, kvůli kterému byt páchne zkaženými vejci
Peníze z komody po rodičích nepatří automaticky tomu, kdo je našel. Hotovost i cennosti zemřelého patří do pozůstalosti a v dědickém řízení se dělí stejně jako účty nebo byt. Nález proto oznamte notáři.
Když se peníze objeví až po pravomocném rozhodnutí o dědictví, notář jako soudní komisař je podle § 193 zákona o zvláštních řízeních soudních doplní do soupisu majetku. Při sporu nebo nejasnosti se poraďte s notářem nebo advokátem.
Kdo najde peníze v nábytku od cizích lidí, vrátí je majiteli. Pokud majitele nedohledáte, nahlaste nález na obecním úřadě. Nechat si peníze občanský zákoník nedovoluje.
Přečtěte si také: Zapomeňte na kladivo i louskáček: Vlašské ořechy zalijte na 15 až 30 minut vroucí vodou a celé půlky vyloupnete nožem Které staré bankovky ČNB ještě vymění
Ve skrýši se mohou najít i bankovky, které obchodníci už brát nemusí. Česká národní banka vyměňuje jen českou měnu a část starých bankovek mění bez časového omezení. Podle pravidel platných k listopadu 2026 je výměna možná do odvolání.
Co najdete Hodnoty Vymění ČNB? Bankovky z let 1995 až 1999 100 až 2 000 Kč ano Bankovky vzoru 1993 100, 200, 500, 1 000 a 5 000 Kč ano České bankovky 20 a 50 Kč ne Haléřové mince 10, 20 a 50 h ne Československé bankovky všechny ne, výměna skončila v roce 1993, u okolkovaných v roce 1994
Bankovky z let 1995 až 1999 i vzory 1993 vymění jen ČNB v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě, a to osobně nebo poštou. Výměna je zdarma, když bankovky roztřídíte podle hodnot, převod na účet ale může být zpoplatněný. U vyšších částek chce ČNB průkaz totožnosti.
Přečtěte si také: Pila z Lidlu vs. Stihl za 12 000 Kč (Test 2026): Na dříví na zimu by testerka znovu koupila Stihl Než přijede kontejner
Šuplíky vytáhněte celé, knihy prolistujte a obsah plechovek a krabiček vysypte na stůl. Matrace, polštáře a čalounění sedaček a křesel pečlivě prohmatejte a zkontrolujte zipy a švy. Nic ale nepárejte ani neřežte, protože starý nábytek může mít vlastní hodnotu.
Před odvozem starého nábytku se vyplatí prohmatat sedačku a projít každý šuplík i kredenc. Ilustrační foto. Zdroj: Peter Herrmann / Unsplash.
Pokud sami doma držíte větší obnos, Policie ČR radí uložit ho na účet nebo do domácího trezoru. Cennosti doporučuje dát do bezpečnostní schránky v bance a vyfotit si je.
Zdroje: https://cnn.iprima.cz/zena-si-odnesla-ze-sberneho-dvora-komodu-ted-ji-hrozi-vezeni-duvod-vas-prekvapi-521559, https://www.blesk.cz/clanek/848037, https://policie.gov.cz/clanek/dumyslne-uschovane-penize.aspx, https://policie.gov.cz/clanek/sebral-veskerou-hotovost.aspx, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/464130-zena-nasla-na-internetu-sedacku-zdarma-polstar-byl-napechovany-temer-milionem, https://www.cbsnews.com/losangeles/news/colton-woman-finds-36k-in-free-chair-from-craigslist-returns-it-to-owner/, https://www.novinky.cz/finance/414350-vetsi-sumu-ma-doma-kazdy-druhy-cech-s-ukryty-jsme-vynalezavi.html, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pruzkum-cesi-si-doma-nechavaji-stale-mensi-hotovost/2288729, https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/bankovky/informace-k-ukonceni-platnosti-bankovek/ukonceni-platnosti-a-vymena-bankovek-uzky-prouzek/, https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/zivotni-situace/vymena-neplatnych-penez/, https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/vymena-penez-opotrebenych-obehem-bezne-poskozenych-a-neplatnych-penez/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-292, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89, https://dostupnyadvokat.cz/blog/dodatecne-projednani-dedictvi, https://www.finance.cz/clanky/umrti-v-rodine-jak-resit-pojistky-penize-na-uctu-sporeni-na-penzi-nebo-investice/, https://www.rmf24.pl/regiony/szczecin/news-wyrzucila-meble-na-smietnik-a-z-nimi-oszczednosci-zycia-trwa%2CnIdn%2C1016379, https://www.kurzy.cz/tema/5132625.html
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