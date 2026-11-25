Sobotní dopoledne, kbelík teplé vody a starý zubní kartáček. Spáry za sporákem drhnete už čtvrt hodiny a pořád jsou šedivé. Za týden budou vypadat úplně stejně. Kdo tohle zná, pochopí, proč designéři začali stěnu za linkou řešit jinak.
Proč spáry nikdy nejsou čisté
Běžná spárovací hmota je minerální a pórovitá. Funguje podobně jako houba: nasaje vodu, mastnotu z pánve i prach. Proto se klasický keramický obklad čistí hůř, než by člověk od hladkých kachliček čekal.
Nejvíc to je vidět u dřezu a u varné zóny. Tam je vody a mastnoty nejvíc a před nimi má zástěna stěnu chránit hlavně.
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Kdo o kachličky přijít nechce, může zvolit epoxidovou spárovací hmotu. Podle výrobce je prakticky nenasákavá a udržuje se snáz než cementová. Stojí ovšem víc.
Jedna deska místo stovek kachliček
Zahraniční designéři pro rok 2026 předpověděli další růst velkoformátových kamenných desek za linkou, často s výraznou kresbou, i obkladů vedených až ke stropu. Jestli se trend prosadí i v českých kuchyních, teprve se ukáže.
Velká deska nemá žádné spáry, nebo jen minimum. Stačí ji otřít hadříkem a šetrným čisticím roztokem a drhnutí spár kartáčkem odpadá. Jednou z možností je varianta, které se říká countersplash. Pracovní deska i zástěna jsou ze stejného materiálu, takže se hranice mezi deskou a stěnou ztrácí a obojí působí jako celek.
Přečtěte si také: Češi si těchto 5 plemen psů pořizují ve velkém. Některá vám z nudy rozkopou zahradu Velkoformátová deska za linkou má minimum spár a na běžnou údržbu jí stačí hadřík se šetrným čisticím roztokem. Ilustrační foto. Zdroj: Mateusz Pielech / Pexels.
Na výběr je přírodní kámen, třeba mramor, kvarcit nebo žula. Dále je tu technický kámen, kterému se říká také kompozitní, a velkoformátová keramika či porcelán. U keramiky se vyrábějí i dekory, které napodobují mramor.
I hladká deska chce péči
Každý materiál se udržuje trochu jinak, jak ukazuje srovnání tří častých možností:
Materiál Na co myslet Běžné mytí přírodní mramor je porézní, potřebuje pravidelnou impregnaci, skvrny utírat hned teplá voda s jemným mýdlem technický kámen je určený do interiéru, dlouhodobě neodolává silným kyselinám a zásadám ani slunečnímu záření doporučený slabý čisticí prostředek slinutá keramika nasákavost do 0,5 %, skvrny nenasává, pravidelnou impregnaci nepotřebuje voda a neutrální mýdlo Přečtěte si také: Kdo věší toaletní papír obráceně, roznáší bakterie. Správnou stranu určil patent z roku 1891
Mramoru vadí ocet, citron i agresivní čističe. Bez impregnace do něj mohou skvrny proniknout a změnit jeho barvu. Výrobce technického kamene varuje před silnými odmašťovači a přípravky na připečenou špínu nebo kov, které mohou natrvalo změnit strukturu i barvu povrchu. Na odolné olejové skvrny jsou určené speciální přípravky a po nich je třeba povrch důkladně opláchnout. Každý přípravek proto nejdřív vyzkoušejte na malém nenápadném místě.
Na slinutou keramiku nepatří přípravky s kyselinou fluorovodíkovou a jiné čističe je dobré ředit a pak opláchnout. Konkrétní výrobky, před kterými výrobci varují, uvádějí zdroje pod článkem.
Deska na míru má svou cenu
Deska z kamene nebo technického kamene vyjde dráž než klasický obklad. Kolik zaplatíte, záleží na materiálu a velikosti stěny. Vyrábí se na míru, takže nejdřív přijede firma stěnu zaměřit.
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Při výběru tloušťky rozhoduje hmotnost, kterou musí stěna unést, i to, jak masivně má deska působit. Když si nejste jistí, poraďte se s firmou, která desku vyrábí, a zvažte stejnou sílu, jakou má pracovní deska. Značka slinuté keramiky Dekton uvádí standardní formát 3 200 × 1 440 mm, největší desky měří až 3 300 × 1 630 mm. Nejtenčí varianta má 4 mm a je určená i na zástěny za linku, spáry mezi deskami se podle výrobce dají zúžit až na 2 mm.
Sklo jako kompromis
Hladkou stěnu bez spár zvládne i skleněná deska, lakovaná nebo s potiskem. Je hygienická a údržba se omezí na otření.
U varné zóny ale patří jen sklo kalené, kterému se říká také tvrzené. Obyčejné sklo může při prudké změně teploty prasknout. Kalené snese teplotní šoky mnohem lépe, a když se přece rozbije, rozpadne se na drobné kousky bez ostrých hran. Máte-li plynový sporák, zeptejte se předem výrobce skla i montážní firmy, co pro takovou kuchyň doporučují.
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