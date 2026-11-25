Konec listopadu je pro pěstitele poslední okno. Dokud půda nezamrzne, dají se ještě sázet prostokořenné jabloně i rybízy. Právě teď vzniká kostra zahrad, které za tři roky začnou plodit naplno. Jedlý les, jinak také lesní zahrada, kopíruje mladý světlý les nebo lesní okraj. Nahoře rostou ovocné stromy, pod nimi keře a ještě níž byliny. Zem kryjí jahody, v půdě se skrývají hlízy a po oporách šplhá réva. Podle nás jde o nejchytřejší způsob, jak zahradu přestavět: největší dávku práce soustředíte do návrhu a prvních sezon. Potom už zahrada funguje jako propojený porost, ne jako hromádka osamocených záhonů, které je třeba každé jaro zakládat znovu.
Šest pater jedlého lesa: co patří do které vrstvy
Předlohou je les v rané fázi vývoje. Koruny se ještě nezavírají, slunce proniká k podrostu a každé patro zabírá jiný prostor. Odborná příručka
NCAT popisuje lesní zahradu jako systém inspirovaný právě takovými lesy. Vyniká strukturou, pestrostí druhů a produktivitou.
Pro českou zahradu se osvědčilo šest praktických pater:
Stromy: jabloň, hrušeň, švestka, moruše Keře: rybíz, angrešt, aronie, muchovník, zimolez kamčatský Byliny: pažitka, meduňka, dobromysl, kostival jako zdroj biomasy Půdopokryv: jahody, mateřídouška, jetel Kořenová vrstva: česnek, křen, topinambur, vytrvalé cibule Popínavky: vinná réva, mrazuvzdorné kiwi, na léto fazol
Vrstvy si navzájem pomáhají. Stromy chytají světlo v horním patře a tlumí vítr i horko. Půdopokryv dusí plevel a brzdí odpar, zatímco listový opad s mulčem vrací do země organickou hmotu. Jetel a další bobovité rostliny obohacují půdu o dusík. Kvetoucí byliny lákají opylovače, bez nichž by ovoce nenasadilo. NCAT doporučuje skládat rostliny do takzvaných cechů, tedy skupinek kolem jednoho stromu. Každý člen cechu zaujme jinou niku a plní jinou úlohu.
Na malém pozemku stačí začít jedním takovým modulem. Jabloň na slabší podnoži doplní dva až tři rybízy nebo angrešty a pod ně se rozprostře koberec jahod. Okraj olemuje česnek s pažitkou, kmínek obepíná mulčovací kruh a ke sklizni vede pohodlná cestička. Kdo chce víc, přidá další modul vedle.
Proč úroda roste rok od roku
Klasický zeleninový záhon začíná každé jaro od nuly. Jedlý les naopak přidává. Vytrvalé rostliny zůstávají na místě, sílí a každou sezonu vytvoří víc plodonosného dřeva. Jahody se rozrůstají odnožemi, bylinky se samy množí a ovocné stromy postupně vstupují do plodnosti.
Kdy čekat první sklizeň:
Rostlina První úroda po výsadbě Poznámka Jahody následující sezonu nejvyšší výnos v prvních 2 až 3 letech po zakořenění Rybíz 2. až 3. rok při pravidelném řezu vydrží přes 15 let Jabloň na zakrslé podnoži 2 až 3 roky standardní strom až kolem 8 let
Při podzimní výsadbě v roce 2026 tak vychází první výraznější sběr rybízu i zakrslých jabloní na roky 2028 a 2029. Bylinky a jahody zaplní talíř už dřív. Vizuální proměnu přináší hned první sezona, kdy mulč a mladé trvalky zakryjí holou hlínu.
U jabloní se vyplatí pamatovat na opylení. Podle Minnesotské univerzity potřebuje strom pro spolehlivou úrodu pyl jiné odrůdy. Pomoct může i okrasná jabloň u souseda, pokud roste do vzdálenosti zhruba 30 metrů. Osamělá jabloň v zahradě bez partnera dokáže nemile zklamat.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Méně rytí, víc pozorování
Kouzlo „skoro samostatné“ zahrady má jasné příčiny. Zapojený půdopokryv nenechá plevelu volné místo. Mulč drží vlhkost, víceleté kořeny sahají hluboko pro vodu a stín korun snižuje vysychání. Trvalky se každé jaro vracejí bez setí a spadané listí funguje jako přirozené hnojivo.
Péče se proto proměňuje. Ubývá rytí a zakládání, přibývá řez, sklizeň a zpracování přebytečné biomasy. Zahradník víc sleduje, kam dopadá světlo a jak se porost vyvíjí. Pokud koruny časem zastíní bylinné patro, nabízejí se tři cesty: vysadit stromy hned zkraje s větší rezervou, prosvětlovat řezem, nebo slunomilné byliny postupně vystřídat druhy, kterým vyhovuje polostín. NCAT radí připočíst k běžnému sponu stromů 30 až 50 %, aby koruny po letech nepohltily celé spodní patro.
Investice se soustřeďuje do prvních let. Agentura ochrany přírody a krajiny doporučuje nechat okolí mladých ovocných dřevin nejméně tři roky nezatravněné, aby tráva nepřebírala vodu a živiny. Prostor kolem kmínku stačí udržovat mulčem nebo mělkou kultivací. Zálivka bezprostředně po výsadbě je podle AOPK nezbytná. K tomu patří chránič proti okusu, výchovný řez a kontrola, zda sazenice nehynou.
Opatrnost zaslouží rozpínavé druhy. Topinambur, křen i máta umějí obsadit celou zahradu, proto patří do vymezeného koutu nebo do nádoby bez dna zapuštěné do země. Na svahu se výsadby vedou po vrstevnici a terasy či zemní valy zpomalí odtok vody.
Kiwi, moruše a mochyně: obstojí v českém klimatu?
Exotičtější přírůstky dodají jedlému lesu šťávu, každý ovšem vyžaduje jiný přístup.
Kiwi se hodí v mrazuvzdorné podobě, hlavně jako aktinidie význačná (Actinidia arguta). Britská Královská zahradnická společnost RHS doporučuje teplé, slunné a chráněné stanoviště. Mladé jarní výhony totiž poškozují pozdní mrazíky. Liána roste bujně, potřebuje pevnou konstrukci a řez dvakrát ročně. Korunou ovocného stromu by prorůstat neměla. Sází se na jaře, jakmile se prohřeje půda.
Moruše bílá snese podle českých pěstitelských zdrojů mrazy kolem −30 °C, takže se uplatní téměř všude. Černá moruše je teplomilnější a lépe se jí daří v nížinách. Pozor na rozměry: koruna dospělého stromu dosahuje průměru 6 až 10 metrů. Do menší zahrady se proto hodí spíš kompaktní roubovaný tvar.
Mochyně peruánská u nás funguje jako letnička. Vysévá se v březnu nebo dubnu a ven putuje až po zmrzlých mužích, protože ji mráz spolehlivě zničí. Kdo chce, může ji zkusit přezimovat v nádobě v nemrznoucí místnosti. Kolik stojí start a kdy sázet
Ovocné stromy a keře se v Česku nejčastěji sázejí ve vegetačním klidu. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích označuje za vhodnější podzim, od poloviny října do zámrazu. Rostliny tolik nevysychají a lépe zakořeňují. Jarní termín platí po rozmrznutí půdy do konce dubna a hodí se hlavně pro broskvoně a pro to, co se na podzim nestihlo.
Ceny sazenic pro rok 2026 se pohybují v přijatelných mezích. Podle
ceníku VŠÚO Holovousy a dalších nabídek vychází orientačně takto: prostokořenná jabloň 210 až 245 Kč rybíz 59 až 130 Kč podle velikosti a prodejce kiwi 180 až 205 Kč vinná réva kolem 230 Kč deset prostokořenných jahod 89 Kč
Modul s jednou jabloní, třemi rybízy, dvaceti jahodami a jednou popínavkou tak spolkne na sadbě zhruba 650 až 1 100 Kč. K tomu je třeba připočíst mulč, kompost, opory a ochranu kmínku. Proti zeleninovému záhonu ze semínek je start dražší, jenže keře a stromy pak roky plodí bez dalšího nákupu.
Inspiraci se vyplatí hledat naživo. Spolek Permakultura CS vede
mapu permakulturních projektů s více než osmdesáti místy po celé republice. Návštěvy se domlouvají přímo s majiteli. Na mapě nechybějí ani zahrady z dokumentu Příběhy lesních zahrad, kde jedlý porost roste už řadu let.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková