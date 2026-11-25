Alena Schillerová překvapila na fotografiích z předvánočního večera. Ministryně dorazila v elegantním tmavě modrém kompletu a fanoušci si všimli, že působí výrazně štíhlejším dojmem.
Alena Schillerová znovu přitáhla pozornost na sociálních sítích. Tentokrát za to nemohla žádná politická přestřelka, ale její vzhled. Ministryně se pochlubila fotografiemi ze slavnostního předvánočního večera, na kterém vystoupili studenti British International School of Marbella a ZUŠ Brno. Vedle mladých talentů pózovala v elegantním tmavě modrém modelu a mnozí fanoušci si okamžitě všimli, že na snímcích působí výrazně štíhlejším dojmem. Zaujala také novým účesem, který jí dodal svěží vzhled. Nás na In-Lifestyle zajímalo i to, jak se líbila našim čtenářům.
Schillerová si užila vystoupení mladých talentů
Slavnostní setkání spojilo studenty British International School of Marbella a brněnské základní umělecké školy. Mladí účinkující si připravili hudební vystoupení, kterým potěšili také ministryni. Akce se konala v rámci předvánočního programu na Zelném trhu v Brně. Alena Schillerová si společný večer očividně užila. Na fotografiích na Instagramu se usmívá vedle studentů a nechyběly ani společné snímky na památku. K příspěvku připojila také milá slova: „Slavnostní předvánoční večer British International School of Marbella a ZUŠ Brno byl opravdu kouzelný. Děkuji za nádherné vystoupení. Jste moc šikovné a ve světě se určitě neztratíte.“ Zatímco vystoupení mladých talentů sklidilo její poděkování, pozornost sledujících se brzy stočila také k tomu, jak to ministryni slušelo.
Alena Schillerová tentokrát vsadila na jednoduchou eleganci. Oblékla tmavě modré společenské kalhoty a halenku ve stejné barvě. Díky přiléhavému střihu působil celý komplet téměř jako kalhotový overal. Outfit nijak nepřekombinovala, doplnila ho pouze jemným řetízkem na krku a výraznější šperky tentokrát nechala doma. Největší pozornost ale přitahoval její účes – vlasy měla upravené do bohatých, rozvolněných vln.
Prezidentský pár při vypouštění dravců: Outfit Evy Pavlové byl spojením elegance i praktičnosti
Na nových fotografiích navíc ministryně působí výrazně štíhlejším dojmem, což neuniklo ani jejím sledujícím. Zda za tím stojí skutečná změna postavy, nebo pomohl také rafinovaný střih outfitu, netušíme, pod příspěvkem se však každopádně objevila řada pochval. „Moc Vám to sluší,“ napsala jedna ze sledujících. Další ocenila především účes: „Účes vám moc sluší.“ Nechyběly ovšem ani kritičtější hlasy. Jeden z komentujících například poznamenal: „A pak když jí potkáte na ulici, tak se leknete. To je tak, když se to s filtry přežene.“
A co na zvolený outfit říká stylistka a naši čtenáři?
Z pohledu stylistky je volba tmavě modrého kompletu pro podobnou příležitost velmi povedená. „Alena Schillerová tentokrát vsadila na jednoduchou eleganci, která se pro slavnostní předvánoční večer rozhodně hodí. Tmavě modrý komplet působí velmi vkusně, přiléhavý střih vytváří pěknou siluetu a jednotná barva dodává celému modelu potřebnou noblesu. Oceňuji také to, že outfit nepřekombinovala výraznými šperky. Jemný řetízek úplně stačí. Velkým plusem je za mně také účes upravený do jemných vln, které celý vzhled zjemňují a dodávají mu mladistvý nádech. Možná bych přidala výraznější náušnice nebo zajímavé psaníčko, ale jinak nemám tomuto outfitu co vytknout,“ zhodnotila pro nás stylistka Jitka Vostrá.
Zajímalo nás také, jak se model líbil našim čtenářům. V rychlé anketě jsme rozeslali 419 e-mailů kontaktům z naší databáze a odpovědělo nám 87 lidí. Z nich tvořily 91 procent ženy a devět procent muži. Výsledek byl poměrně jednoznačný. Celých 71 respondentů označilo outfit za bezchybný. Deset lidí by si dokázalo představit něco lepšího a pouhých šest hlasujících mělo pocit, že se tentokrát výběr oblečení nepovedl. Většina tedy dala Schillerové jasně najevo, že se jí společenský model povedl. A takto naši čtenáři outfit ministryně financí hodnotili.
„Tohle se povedlo. Tmavě modrá jí sluší, celý outfit je elegantní a nepůsobí nijak usedle. Líbí se mi, že i působí s dětmi přirozeně, že se jí to asi opravdu líbilo a není to jen taková ta povinnost napsat na sítě.“ – Zdena S.
„Nejvíc se mi líbí vlasy. Ty vlny jí moc sluší a hodně ji to omladilo.“ – Jarmila K.
„Kalhotový komplet je pěkný, ale já bych k němu přidala nějaký výraznější doplněk. Jinak ale celkově je to velmi dobrá volba.“ – Dagmar R.
Z ankety je tak patrné, že tentokrát u našich čtenářů převládal jednoznačně pozitivní názor. A přestože se pod příspěvkem objevily i rýpavé poznámky, většina reakcí se nesla v duchu pochval.
Anketa
Líbí se vám nový vzhled Aleny Schillerové?
- Ano, vypadá nádherně
- Zdá se mi pořád stejná
- Nelíbí se mi
Nevyplňujte
Pro hlasování zapněte JavaScript. Zatím hlasovalo 1 čtenářů.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Alena Schillerová ohromila fanoušky svou výrazně štíhlejší postavou: V Brně zářila v tmavě modrém outfitu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.