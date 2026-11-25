Slunce svítí, silnice k lyžařskému středisku je suchá a sníh je jen na vrcholcích. Za zatáčkou stojí policejní hlídka a chce vidět zimní pneumatiky nebo řetězy. Řidič s českou značkou nechápe proč, když nesněží. Na italských horských silnicích ale o povinné výbavě většinou rozhoduje dopravní značka a kalendář.
Rozhoduje značka u silnice
Celoplošnou povinnost Itálie nemá. Zimní výbavu nařizují správci jednotlivých silnic a dálnic, třeba státní ANAS nebo Autostrade per l’Italia, vždy pro konkrétní úseky. V části jihu země se povinnost neuplatňuje vůbec.
Kde povinnost platí, upozorní na ni dopravní značka. Většinou od ní dál musíte mít výbavu po celé období, i na suché silnici bez jediné vločky. Některá nařízení ale platí jen při sněžení, a proto vždy rozhoduje údaj na značce.
Přečtěte si také: Brigáda v Toskánsku zní jako ráj. Personál kempu pro 8 000 hostů spí v kabině s palandou Povinnost zimní výbavy v Itálii platí jen na úsecích, kde na ni upozorňuje dopravní značka. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Celostátně stanovené období začíná 15. listopadu a končí 15. dubna, v sezóně 2026/2027 tedy 15. dubna 2027. Vychází ze směrnice italského ministerstva dopravy. Na některých horských úsecích a průsmycích platí povinnost už od poloviny října nebo od 1. listopadu a místy trvá až do konce dubna 2027. Na části dálnice z Milána do Neapole platí od 1. listopadu do 15. dubna. V Údolí Aosty se týká úseků státních silnic včetně příjezdu k tunelu pod Mont Blankem a platí od 15. října 2026 do 15. dubna 2027.
Čím povinnost splníte
Přezouvat kvůli Itálii nemusíte. Povinnost splníte kteroukoli z těchto možností:
zimní pneumatiky s označením M+S (případně MS, M-S nebo M&S), celoroční pneumatiky se stejným označením, letní pneumatiky a ve voze sněhové řetězy ve správné velikosti pro vaše kola, letní pneumatiky a homologované textilní návleky podle evropské normy, schválené pro vaše auto. Přečtěte si také: Kde se těžilo uhlí, roste obří jezero. Plné ho uvidí až Češi v roce 2160
Symbol hory s vločkou (3PMSF) povinný není, ale pneumatiky s ním jsou na sněhu spolehlivější. Když sněží, pohon všech kol od řetězů neosvobozuje. Na která kola je dát, najdete v návodu k autu, vždy ale aspoň na ta, která auto pohánějí. Nasadit je přitom musíte umět sami.
Kolik stojí jízda bez výbavy
Výše pokuty závisí na tom, jestli vás policie zastaví v obci, nebo mimo ni. Sazby platí v roce 2026. Částky v korunách jsme přepočítali orientačně kurzem ČNB, který 20. listopadu 2026 činil 24,470 Kč za euro. Pokuta se platí v eurech, takže korunová částka se s kurzem mění.
Kde vás zastaví Pokuta v eurech Zhruba v korunách mimo obec a na dálnici 87 až 344 € 2 100 až 8 400 Kč v obci 42 až 173 € 1 000 až 4 200 Kč Přečtěte si také: Konec letů až do jara. Tomuto řeckému ostrovu zavřeli letiště a místní zuří
Částka 8 400 Kč je zákonná horní hranice pro silnice mimo obce. Kdo zaplatí v zákonné lhůtě, platí spodní hranici sazby, tedy mimo obec 87 € (zhruba 2 100 Kč) a v obci 42 €. Při zaplacení hned na místě nebo v prvních dnech dostane ještě slevu.
Sazby se přitom nezvýšily. Dekret Milleproroghe italské vlády z prosince 2025 odložil inflační valorizaci i pro rok 2026, takže částky zůstávají na úrovni z roku 2020.
Co se děje při kontrole
Kromě pokuty vás policie nepustí dál, dokud auto nevybavíte. Jiné doprovodné sankce za tento přestupek nehrozí.
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Řidič auta z jiné země EU může pokutu zaplatit rovnou na místě. Pokud to neudělá, musí složit kauci ve výši spodní hranice sazby, mimo obec tedy 87 €. Když nezaplatí ani tu, policie auto zadrží.
Jiné italské pokuty, třeba za přestupky zachycené kamerou, jako je rychlost nebo jízda na červenou, mohou přijít poštou i po návratu domů. U vybraných přestupků si totiž státy EU vyměňují údaje o majitelích vozidel. Chybějící zimní výbava mezi ně nepatří a řeší se na místě při silniční kontrole.
Před cestou projděte mapu úseků
Termíny se mezi úseky liší, proto si před odjezdem ověřte nařízení na své trase. Autostrade per l’Italia zveřejňuje na svém webu interaktivní mapu dálničních úseků s povinností i s jejich termíny. Mimo dálnice sledujte dopravní značky.
Přečtěte si také: Tohle české městečko si zahrálo v bondovce Černou Horu. Prozradil ho 1 nápis na zdi Před cestou do Itálie se vyplatí ověřit nařízení na trase a nasazení řetězů si vyzkoušet ještě doma. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Doma stačí pár minut. Podívejte se na boky pneumatik, jestli mají označení M+S. Když ho nemají, přibalte řetězy nebo návleky ve správné velikosti. Nasazení si vyzkoušejte ještě na dvoře, protože na zledovatělé krajnici se to učí špatně.
Zdroje: https://it.motor1.com/features/814229/gomme-invernali-2026-date-obblighi/, https://www.brocardi.it/codice-della-strada/titolo-i/art6.html, https://www.brocardi.it/codice-della-strada/titolo-vi/capo-i/sezione-i/art207.html, https://poliziadistato.it/articolo/pdf/3863bd514a9f5b1607182432, https://poliziadistato.it/articolo/pdf/166548df9cd4e88022491004, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt?date=20.11.2026, https://www.autostrade.it/it/la-nostra-rete/operazioni-invernali, https://www.alvolante.it/news/il-governo-blocca-aumenti-delle-multe-2026-409919, https://it.motor1.com/news/781511/aumento-multe-stradali-2026-stop/, https://autotrip.cz/zimni-pneumatiky-evropa-povinnost/, https://mobility.autopay.eu/cs/znalosti/pruvodce-pro-ridice/vybaveni-vozidla-italie/, https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/driving-abroad/road-rules-and-safety/italy/index_cs.htm, https://www.sicurauto.it/news/pneumatici-auto/obbligo-pneumatici-invernali-10-consigli-per-evitare-multe/, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32015L0413, https://www.hdmotori.it/obbligo-pneumatici-invernali-2026-2027/
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