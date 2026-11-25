Austrálie přišla o jednu ze svých nejvýraznějších osobností souvisejících s hudbou. Moderátor zemřel ve věku 83 let a zanechal za sebou mimořádný odkaz.
Ian „Molly“ Meldrum byl jedním z lidí, kteří dokázali výrazně ovlivnit hudební vkus celé generace. Australský novinář, moderátor a producent zemřel ve věku 83 let, ale jeho jméno zůstává spojeno s desítkami velkých hudebních kariér. Pomáhal v Austrálii prosazovat AC/DC, ABBA nebo Blondie a
podporoval také zpěvačky Madonnu a Kylie Minogueovou. Nebyl přitom klasickým uhlazeným moderátorem, naopak. Jeho nervózní a kolikrát chaotické vystupování z něj udělalo osobnost, kterou si diváci i slavní hudebníci pamatovali. Zemřel Ian „Molly“ Meldrum
Meldrum se do povědomí veřejnosti výrazně zapsal jako moderátor hudebního pořadu Countdown. Dokázal v něm představovat nové interprety a zároveň do Austrálie přivádět velká zahraniční jména. Pro začínající hudebníky představoval důležitého spojence,
protože jejich tvorbě dokázal dát prostor před početným publikem. Proslul i svou větou „Do yourself a favor“, kterou posluchače nabádal, aby dali šanci hudbě, kterou jim doporučoval. Jeho nadšení nebylo hrané, díky němu si získal respekt lidí z branže.
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Jeho rozhovory byly kapitolou samy pro sebe. Meldrum býval nervózní, přeříkával se a někdy během interview působil, jako by vůbec nevěděl, co řekne za několik sekund. Přesto si s ním povídaly hvězdy jako John Lennon, Michael Jackson nebo David Bowie. Jedním z jeho nejznámějších rozhovorů
bylo setkání s tehdejším princem Charlesem v roce 1977. Meldrum během něj několikrát omylem zanadával, což pozdějšího krále Karla III. očividně pobavilo. „ Existuje staré rčení ze světa showbyznysu, které varuje před prací se zvířaty nebo dětmi, ale nikdo mě nepřipravil na Mollyho Meldruma,“ vzpomínal později monarcha. Podle Reuters na něj vzpomínal i australský premiér.
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Meldrum ale nebyl důležitý pouze tím, kolik slavných lidí dokázal představit australskému publiku. Patřil také mezi první otevřeně homosexuální
osobnosti australské televize a stal se výraznou součástí tamní kultury, uvedl The Guardian. Jeho význam dobře vystihl Elton John, který o něm řekl: „ Nemyslím si, že někdo udělal pro hudbu v Austrálii více, než Molly Meldrum. Byl to národní poklad.“ Jeho rodina po oznámení úmrtí zase uvedla, že Molly byl „srdcem, oporou a duší australské hudby“. Na Světě Kreativity jsme psali o dalším smutném skonu, herce Larryho Poindextera.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
TheGuardian, Reuters, YouTube 9 News Australia
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Zemřel hudební producent Ian „Molly“ Meldrum, který pomáhal Madonně i AC/DC: Kdysi pobavil i budoucího krále Karla III. pochází z webu Světkreativity.