Třídění bioodpadu na jabloneckých sídlištích se osvědčilo natolik, že radnice podepsala novou smlouvu na další čtyři roky. Za svoz biologicky rozložitelného odpadu zaplatí město 7,5 milionu korun bez DPH, přičemž cena zůstává přibližně na letošní úrovni. Celkově má Jablonec v rozpočtu na svoz a likvidaci komunálního odpadu letos 86 milionů korun, tedy zhruba o 2,5 milionu více než vloni.
Letos město systém testovalo jako roční zakázku a výsledky jsou podle vedení radnice jednoznačně pozitivní. Od března se v hnědých nádobách rozmístěných po sídlištích sebralo přibližně 164 tun bioodpadu, který putuje do kompostárny v Košťálově. Náměstkyně primátora Lenka Opočenská ze Společně pro Jablonec k tomu říká, že nová čtyřletá smlouva umožní systém stabilně provozovat a dále rozvíjet.
Jablonec nad Nisou s přibližně 46 200 obyvateli je druhým největším městem Libereckého kraje a patří mezi výjimky v tom, že jeho obyvatelé neplatí za odpad paušálně, ale podle velikosti popelnice. Důsledným tříděním tak mohou reálně snížit svůj poplatek. Systém takzvaného door-to-door, kdy mají lidé nádoby na papír, plasty a bioodpad přímo u domu, funguje pro rodinné a menší bytové domy už čtyři roky a zapojilo se do něj zhruba 90 procent domácností. Na sídlištích město rozmístilo první hnědé nádoby v roce 2022, letos přidalo dalších 180 kusů.
Vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky magistrátu Barbora Šnytrová poukazuje na to, že při namátkových kontrolách i podle evidence svozové společnosti množství vytříděného bioodpadu průběžně roste a zlepšuje se i jeho kvalita. Kde lidé třídí poctivě, podařilo se dokonce snížit počet nádob na směsný odpad.
Přes tyto výsledky má město stále před sebou dlouhou cestu. Loni obyvatelé Jablonce vyprodukovali celkem 16 361 tun komunálního odpadu, z nichž k recyklaci zamířilo 6 696 tun, tedy 41 procent. Zákonná hranice přitom stanovuje 60 procent vytříděného odpadu. Prostřednictvím hnědých nádob a velkoobjemových kontejnerů se loni vytřídilo 1 397 tun bioodpadu, což představuje necelých devět procent z celkové produkce komunálního odpadu. Odborníci přitom odhadují, že biologicky rozložitelný odpad tvoří až třetinu obsahu černých popelnic.
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