Když chci upéct něco
poctivého, krásně vrstveného a přitom neuvěřitelně snadného, sáhnu po pečených . Mám moc ráda tu dokonalou souhru nadýchaného kakaového korpusu, bohatého Míša řezech tvarohového krému s jemným nádechem aromatu a hladké mléčné čokoládové polevy se smetanou. Skvělé je, že si s tím poradí i úplný rumového začátečník, protože jednotlivé vrstvy do sebe hezky zapadnou a výsledný řez nebo dortový dílek vypadá na talíři naprosto lákavě.
Navíc mě baví ten
praktický bonus, kdy po rozkrojení upečeného korpusu můžete jednu část použít rovnou a druhou si schovat na příště, nebo připravit rovnou dvojitou radost. Když se pěkně vychladí v lednici, čokoláda krásně zpevní, tvaroh drží tvar a každé sousto je příjemně moučník vláčné a svěží.
Můj tip zní: Mléčnou čokoládu rozpouštějte v klidu ve vodní lázni a předehřátou smetanu do ní vmíchejte postupně, aby poleva zůstala krásně lesklá, hladká a bez jediné hrudky. Recept na pečené Míša řezy z dortové formy
Celkový čas přípravy, pečení a chlazení: 4 hodiny Ingredience potřebné k přípravě
Kakaový korpus: 5 vajec 250 g cukru krystal 250 g hladké mouky 30 g kakaa 10 g kypřicího prášku do pečiva
Tvarohová vrstva: 1 000 g tvarohu 50 g moučkového cukru 30 g ztužovače šlehačky 3 lžičky rumového aromatu (nebo 1 polévková lžíce tuzemského rumu)
Čokoládová poleva: 200 g mléčné čokolády na vaření 150 ml smetany ke šlehání Foto a zdroj: Se svolením JustCook-cz, lahodný dezert pro všechny mlsouny Postup při přípravě dortových Míša řezů
1. Do hluboké mísy
rozklepněte vejce, přidejte cukr krystal a pomocí ručního šlehače vyšlehejte hustou a světlou pěnu.
2. Do vyšlehané pěny
přisypte kakao a zlehka ho zapracujte.
3. Postupně po lžičkách
přisypávejte hladkou mouku a po každých několika lžicích směs krátce prošlehněte ručním šlehačem. Foto a zdroj: Se svolením JustCook-cz, korpus jde do trouby
4. Nakonec
přidejte kypřicí prášek do pečiva a vše důkladně promíchejte do hladkého kakaového těsta.
5. Dortovou formu o průměru
23 cm vyložte na dno pečicím papírem, pomocí stěrky do ní vlijte připravené těsto a rovnoměrně ho rozprostřete.
6. Formu
vložte do trouby předehřáté na 180 stupňů a pečte přibližně 25 až 30 minut, dokud špejle zapíchnutá do středu korpusu nevyjde suchá. Foto a zdroj: Se svolením JustCook-cz, bohatá porce tvarohu nesmí chybět
7. Upečený korpus
nechte zcela vychladnout, poté ho rozdělte na dvě části, jednu část vložte zpět do dortové formy a druhou část odložte stranou na příště. Příprava krému
8. Do další mísy
vložte tvaroh, přidejte rumové aroma nebo tuzemský rum, moučkový cukr a ztužovač šlehačky a ručním šlehačem vše promíchejte do hladkého krému.
9. Připravený tvarohový krém
přendejte pomocí stěrky nebo lžičky do dortové formy, rovnoměrně ho rozprostřete na korpus, otřete okraje formy a základ uložte na minimálně 30 minut do ledničky. Foto a zdroj: Se svolením JustCook-cz, čokoládová poleva jako třešnička na dortu
10. Nad hrncem s vroucí vodou
připravte vodní lázeň, vložte do ní misku s mléčnou čokoládou na vaření a nechte ji rozpustit.
11. Smetanu ke šlehání
lehce nahřejte v rendlíku nebo v mikrovlnné troubě, přilijte ji k rozpuštěné čokoládě a vše důkladně promíchejte do hladké polevy bez hrudek.
12. Vychlazený základ
vyjměte z ledničky, pomocí naběračky na něj opatrně naneste čokoládovou polevu, urovnejte povrch a moučník nechte v ledničce 2 až 3 hodiny dobře vychladit. Tipy redakce: Zkouška propečení: Před vypnutím trouby vždy otestujte střed korpusu dřevěnou špejlí, aby těsto zůstalo vláčné a uvnitř nebylo syrové. Čisté okraje formy: Po rozetření tvarohového krému otřete vnitřní stěnu formy, aby vrstvy vypadaly úhledně i po ztuhnutí a rozkrojení. Zahřátí smetany: Předehřátá smetana se s rozpuštěnou čokoládou spojí mnohem snáz a poleva bude krásně hladká a lesklá. Práce s horkou polevou: Čokoládovou směs nanášejte na dobře vychlazený tvarohový krém opatrně, aby se vrstvy neposunuly a pěkně držely u sebe. Trpělivé chlazení: Dopřejte moučníku v lednici alespoň 2 až 3 hodiny, aby krém i poleva dokonale zpevnily a řez nebo dílek šel krásně nakrájet.
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Foto a recept: Se souhlasem JustCook-cz