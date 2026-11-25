Na Black Friday hledáme slevy. Na burze nás přitahují rekordní ceny. Zlato, Nvidia nebo CSG ale ukazují, jak drahá může být investiční horečka.
Vždycky mě překvapí, jak rozdílně se lidé chovají při běžném nakupování a při investování. Když přijde Black Friday, obchodní centra se zaplní lidmi, kteří sledují ceny, hledají slevy a mají radost, když za stejné zboží zaplatí méně. Na kapitálových trzích se ale často chovají přesně opačně. Čím víc něco zdražuje, tím větší mají chuť nakupovat. A když ceny klesají, místo hledání příležitostí nastupuje strach.
Možná proto, že v obchodě kupujeme konkrétní výrobek, zatímco na burze kupujeme především očekávání. A ta se mnohem hůř oceňují.
Zlato: investiční horečka, kterou už známe
V květnu 2025 jsem upozorňoval na rizika nákupu zlata v době, kdy jeho cena lámala rekordy. Nešlo o předpověď cenového vrcholu. Ten neumí spolehlivě předpovědět nikdo. Šlo o jednoduchou otázku: Má smysl vložit velké peníze do investice, která právě zažila mimořádný růst a vyvolává všeobecné nadšení?
S odstupem času máme zajímavé srovnání. Od 23. května 2025 do poloviny letošního listopadu zlato v dolarovém vyjádření zhodnotilo přibližně o 15,5 %. To není vůbec špatné. Index S&P 500 za stejné období ale vzrostl o 30,3 %, tedy téměř dvojnásobně. A to bez započtení dividend.
Zlato sice vydělalo, ale investor, který se nenechal strhnout zlatou horečkou a místo něj koupil akciový index, dosáhl výrazně lepšího výsledku. Samozřejmě při jiném rizikovém profilu. Není to důkaz, že zlato je špatná investice. Jen je to připomenutí, že mimořádná popularita ještě neznamená mimořádnou investiční příležitost.
Dnes Nvidia, CSG a umělá inteligence. Zítra něco jiného
Investiční horečky nejsou ničím novým. Mění se pouze jejich hlavní hrdinové. Dnes sledujeme příběh Nvidie, která se stala symbolem revoluce umělé inteligence. Její mimořádný obchodní úspěch vyvolal obrovská očekávání. Otřesy ve vedení společnosti, včetně rezignace a následného návratu Jensena Huanga, však připomněly, že ani největší technologické hvězdy nejsou imunní vůči nečekaným problémům.
V něčem podobný příběh nabízí zbrojovka Czechoslovak Group. Společnost těžící ze silné poptávky po produktech obranného průmyslu se při letošním úpisu těšila značnému zájmu investorů. Jenže většinu roku sledujeme výrazný pokles ceny akcií, kdy navíc 11. listopadu přišlo snížení výhledu provozní marže z původních až 25 % na 21 %, akcie během jediného dne ztratily téměř 21 %.
Firma přitom nepřestala vyrábět ani prodávat. Pouze se ukázalo, že její budoucí ziskovost nemusí být tak skvělá, jak investoři očekávali.
A teď se podívejme na technologické giganty, kteří investují stovky miliard dolarů do datových center a infrastruktury umělé inteligence. Jejich současné investice jsou obrovské. Otázkou je, zda jim budoucí výnosy dokážou odpovídat.
V žádném z těchto případů nemusí jít o špatné firmy. Je docela možné, že AI skutečně zásadně promění svět a dnešní investice se jednou bohatě vyplatí. Jenže mezi úspěchem nějakého odvětví a výnosem investorů není automaticky rovnítko. Dobrá společnost automaticky neznamená dobrou investici. Záleží na ceně, kterou za ni zaplatíme.
Proč jsem to nekoupil před rokem?
Pokud nějaká akcie během roku zdražila o sto procent, položil bych si dvě otázky. Proč jsem ji nekoupil před rokem, když stála polovinu? A proč ji chci kupovat dnes, když je dvakrát dražší?
Co se za ten rok změnilo? Zdvojnásobily se také zisky společnosti? Jsou její dlouhodobé vyhlídky skutečně podstatně lepší? Nebo se změnilo především to, že o ní dnes všichni mluví? Je docela možné, že nekupujeme lepší investici než před rokem. Jen za ni platíme podstatně víc.
Jako obchodník rád využívám silné trendy, ale vždy s jasným plánem, jak omezit riziko a kdy obchod ukončit. Běžný investor, který ukládá úspory na deset či patnáct let, by měl uvažovat jinak: koupit něco jen proto, že to právě prudce roste, není investiční strategie.
Pět otázek, které stojí za to položit si před každou investicí
Nedávno mě zaujalo investiční memorandum Howarda Markse, spoluzakladatele společnosti Oaktree Capital Management a jednoho z nejrespektovanějších investorů současnosti. V textu A Layman Thinks About AI se zabývá investováním do umělé inteligence. Na jeho konci uvádí pět otázek, které podle něj platí obecně pro jakoukoli investici.
- Kolik věcí se musí podařit, abych dosáhl přijatelného výnosu?
Pokud investice vyžaduje, aby firma několik let mimořádně rychle rostla, konkurence ji neohrozila, náklady zůstaly pod kontrolou a ekonomika se vyvíjela příznivě, je dobré si uvědomit, kolik předpokladů musí současně vyjít.
- Pokud se mýlím, o kolik bych mohl přijít?
Investoři rádi počítají, kolik mohou vydělat. Méně často přemýšlejí, co se stane, když se jejich očekávání nenaplní. Přitom je to z hlediska budoucnosti důležitější otázka.
- Za která rizika dostávám odpovídající odměnu a která pouze podstupuji?
Každá investice nese riziko. Ne za každé riziko ale investor dostává zaplaceno v podobě přiměřeně vyššího očekávaného výnosu.
- Kolik optimismu je již zahrnuto v ceně?
Možná nejdůležitější otázka ze všech. I vynikající firma může být špatnou investicí, pokud její cena předpokládá téměř dokonalou budoucnost. Stačí potom relativně malé zklamání a kurz může prudce klesnout.
- Jak tato investice změní celkové riziko mého portfolia? Sníží ho, nebo ještě zvýší?
Nákup dalšího technologického fondu nemusí znamenat lepší diverzifikaci, pokud už vlastníte několik fondů investujících do stejných společností. Pět různých názvů fondů totiž automaticky neznamená pět různých investičních rizik.
Těchto pět otázek podle mého názoru vystihuje podstatu rozumného investování lépe než většina složitých analytických modelů. A vedou k jednoduchému principu – než investujeme do dalšího fantastického příběhu, měli bychom udělat jednu docela obyčejnou věc: na chvíli se zamyslet, co a proč vlastně kupujeme.
Zdroje info: Autor komentáře Václav Pech, investiční analytik, Broker Trust
Náhledové foto: Pixabay
The post Proč kupujeme, co jsme před rokem nechtěli? Pět otázek, na které se ptát před investicí
first appeared on Epeníze
.