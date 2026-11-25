Je listopadový večer, radiátory hřejí, a přesto od zavřeného okna táhne chlad. Mnoho lidí v tu chvíli přitopí nebo sáhne po teplejším svetru. U plastových oken přitom někdy pomůže pár minut práce s obyčejným klíčem.
Drobnost na hraně křídla
Plastová okna s celoobvodovým kováním se při otočení kliky zamknou k rámu v několika bodech po obvodu. Na hraně křídla jsou k tomu malé otočné čepy, kterým se říká uzavírací nebo excentrické. Jejich poloha určuje, jak pevně křídlo přitlačí těsnění k rámu.
Výrobce oken VEKRA dodává kování seřízené do střední polohy. Časem se ale nastavení může změnit, protože se střídají teploty a konstrukce sedá. Ne každé okno přítlak nastavit umožňuje. Poznáte to podle seřizovacích čepů na hraně křídla, případně se zeptejte výrobce.
Přečtěte si také: Než vyhodíte nábytek po rodičích, projděte 7 míst: Starší Češi schovávají úspory v sedačkách i mezi hrnky Papír prozradí, jestli okno táhne
Vložte list papíru mezi křídlo a rám a okno zavřete. Když papír vyklouzne bez odporu, přítlak je slabý. U správně seřízeného okna ho vytáhnete jen s citelnou námahou. Zkuste to na více místech, třeba nahoře, dole i u pantů.
Netěsnost prozradí průvan kolem rámu nebo promrzlé rohy. Kování, které roky nikdo neseřizoval, se totiž rozladí a mezi gumou a rámem zůstane drobná mezera. Za orosením skla zevnitř bývá ale často spíš vysoká vlhkost v bytě. Úsporu přinese dotažení přítlaku u okna, kterým kvůli slabému přítlaku táhne průvan. Když jde papír vytáhnout jen s námahou, okno další utažení nepotřebuje. Příliš silný přítlak by rychleji opotřeboval těsnění a okno by se hůř zavíralo.
Průvan kolem rámu nebo promrzlé rohy napovídají, že kování povolilo a těsnění nedoléhá. Ilustrační foto. Zdroj: Ksenia Chernaya / Pexels. Pětina dolů? Jen v nejlepším případě
Podle odhadů servisních firem Oknamistr.cz a ECOHOME GROUP mohou správně seřízená a utěsněná okna snížit spotřebu tepla na vytápění až o 20 %, přičemž jde o horní hranici u oken, která předtím netěsnila.
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„[…] okna mohou snížit spotřebu energie na vytápění až o 20 %,“ řekl v lednu 2025 CNN Prima News Jakub Veselý z firmy ECOHOME GROUP, která se zabývá pozáručním servisem oken.
Spotřebitelský web uvádí podle zkušeností lidí úsporu 5 až 15 % nákladů na topení, Oknamistr.cz počítá s 15–20 % roční spotřeby tepla. Ani jeden odhad se neopírá o nezávislé měření, takže s pětinou počítejte jako s nejlepším možným případem.
Jak čepy pootočit
Kulaté čepy se otáčejí imbusovým klíčem, obvykle velikosti 4, někdy 5. Oválné stačí pootočit kleštěmi. Systémy kování se liší, a když si nejste jistí, řiďte se návodem k oknům. Obvyklý postup vypadá takto:
Přečtěte si také: Trik se sklenicí a papírem v dřezu (2026): Zpomalí vysychání sifonu, kvůli kterému byt páchne zkaženými vejci Otevřete křídlo, čepy se nastavují jen u otevřeného okna. Najděte na čepu značku, například tečku nebo rysku. Natočená k těsnění znamená větší přítlak, natočená od těsnění menší. U oválného čepu hraje roli značky jeho užší konec. Pootáčejte jen kousek po kousku a bez násilí. Všechny čepy po obvodu nastavte stejně. Na závěr zkontrolujte přítlak znovu papírem.
Nerovnoměrný přítlak zatěžuje kování nestejně a hrozí i zkroucení profilu. Škodí i přehnaný přítlak: příliš stlačená guma dřív ztratí pružnost, mechanismus dostává zabrat a klikou se otáčí s námahou. Podle výrobce platí, že když okno netěsní, přítlak se zvyšuje, a když jde klika těžko, snižuje se.
Když okno táhne i po seřízení
Ztvrdlé, popraskané nebo zpuchřelé těsnění nezachrání ani vyšší přítlak a je potřeba ho vyměnit. Zdravé gumě prodloužíte pružnost silikonovým olejem. Kování aspoň jednou ročně promažte plastickým mazivem nebo olejem na pohyblivé části. Proč se na ně nehodí běžný univerzální mazací sprej, vysvětlují zdroje pod článkem. Servis volejte, když okno táhne nebo drhne i po seřízení, nedoléhá, nejde otevřít nebo má zlomené kování. Chyba pak bývá v kování nebo v geometrii rámu.
Přečtěte si také: Zapomeňte na kladivo i louskáček: Vlašské ořechy zalijte na 15 až 30 minut vroucí vodou a celé půlky vyloupnete nožem Zimní režim, nebo mýtus?
Část rad doporučuje přítlak na zimu zvýšit a na léto povolit, aby se šetřilo těsnění. Podle článku portálu ESTAV.cz z února 2020 je takzvaný zimní režim mýtus a stačí jeden správný přítlak po celý rok. Kdo okno na zimu přitáhne, musí počítat s tím, že se na jaře materiály roztáhnou, okno může drhnout a klika tuhnout. Pak pomůže přítlak zase povolit.
Funkce letního a zimního větrání, kterou mají některá okna jako příslušenství, s přítlakem nesouvisí a jen omezuje, jak daleko se křídlo sklopí. Čím lépe okno doléhá, tím víc páry z vaření a sprchování navíc zůstává v bytě. Větrejte proto nárazově a naplno otevřeným oknem 2–3× denně na 5 až 10 minut a v zimě nenechávejte okno trvale sklopené.
Zdroje: https://www.tzb-info.cz/29064-kolik-energie-unika-okny-proc-pravidelny-servis-setri-teplo-i-penize, https://www.finance.cz/clanky/540529-uspora-tepla-pri-prepnuti-oken-do-zimniho-rezimu/, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-jak-na-to-jak-spravne-seridit-okna-s-obvodovym-kovanim-40010986, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/419295-okny-unika-v-zime-mnoho-tepla-takhle-je-seridite-a-utesnite-navod, https://www.estav.cz/cz/9132.blizi-se-zima-jak-na-ni-pripravit-nase-plastova-okna, https://www.ceskestavby.cz/clanky/proc-je-dulezite-serizeni-oken-ale-i-zaluzii-a-jine-stinici-techniky-31977.html, https://cnn.iprima.cz/okna-nejsou-jen-dirou-ve-zdi-spravna-udrzba-usetri-tisice-rocne-jak-na-to-radi-odbornik-464603, https://www.estav.cz/cz/14763.5-nejcastejsich-poruch-plastovych-oken-a-co-zvladnete-sami, https://www.vekra.cz/wp-content/uploads/2019/04/Návod-na-užívání-oken-a-dveří-VEKRA-2019-04.pdf, https://energozrouti.cz/clanek/okna-serizeni-zima, https://energozrouti.cz/clanek/spatne-serizena-okna-vas-stoji-stovky-korun-za-topeni-staci-pootocit-timto-sroubem-a-budou-jak-nova
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