Kufry jsou sbalené a byt zůstane přes Vánoce nebo týden na horách zamčený. Některé lidi pak po návratu hned ve dveřích přivítá pach zkažených vajec. Proti tomu pomáhá nenápadný trik se sklenicí a kusem papíru v kuchyňském dřezu. Vypadá jako zapomenutý nepořádek, přitom za ním stojí obyčejná fyzika.
Co se děje v ohybu pod dřezem
Pod dřezem je zahnutý kus odpadu, kterému se říká sifon neboli zápachová uzávěrka. V ohybu zůstává trocha vody, takzvaná vodní uzávěra. Ta zastaví plyny a zápach z kanalizace, které by jinak pronikaly do kuchyně.
Když odpad delší dobu nikdo nepoužívá, voda se z ohybu pomalu odpařuje. Prázdný ohyb už kuchyň od kanalizace neodděluje a vzduch z potrubí pak proudí rovnou dovnitř.
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Nepoužívaný sifon podle orientačního odhadu obvykle vyschne zhruba za měsíc, skutečná doba se ale liší podle podmínek. Vodě v ohybu nesvědčí nic, co vysušuje vzduch: běžící radiátory, průvan z pootevřeného okna i letní horko. V zimě, kdy se topí celé dny, tak může být sifon prázdný dřív, než byste čekali.
Pozor na odpady, kam voda dlouho neteče už před cestou, třeba vana v pokoji pro návštěvy nebo podlahová vpusť. Část doby do vyschnutí mohou mít za sebou dřív, než zamknete, a sifon v nich pak může vyschnout i během týdne či dvou pryč.
Sklenice a papír krok za krokem
Celý postup zabere chvilku:
Pusťte do dřezu na chvíli vodu, aby se sifon doplnil. Navlhčete papírovou utěrku nebo jiný savý papír a položte ho přes odtok. Na papír postavte prázdnou sklenici dnem vzhůru. Přečtěte si také: Samsung a Xiaomi místo vypnutí spustí Gemini: Stačí v nastavení přepnout boční tlačítko, u iPhonu je to jinak
Nad odtokem tak vznikne malá vlhká komůrka. Suchý vzduch z bytu se k vodě v ohybu dostává jen ztěžka, a ta proto ubývá pomaleji. Obrácená sklenice přitom funguje jako těžítko, které papír udrží na místě.
Než zamknete, projděte celý byt
Dřez před odjezdem umyjte a vyberte zbytky jídla z mřížky, z odtoku i z přepadového otvoru, protože při rozkladu zapáchají samy. Pak projděte místa, kam voda běžně neteče, a všude ji krátce pusťte: koupelnu pro návštěvy s umyvadlem, vanou nebo sprchou, prádelnu či sklep s podlahovou vpustí. Nezapomeňte ani na bidet, pokud ho skoro nepoužíváte.
Na chatě, kterou přes zimu nevytápíte, postupujte opačně. Voda v sifonech tam může zamrznout a sifon roztrhnout, proto ji před zimou z uzávěrek vypusťte.
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Zázrak nečekejte: papír se sklenicí odtok vzduchotěsně neuzavřou, vodu v ohybu jen šetří a i pod nimi pomalu ubývá. Nejlépe fungují na rovném odtoku, kde sklenice stojí pevně a papír přilne po celém obvodu.
Podobně poslouží zátka od dřezu, pokud dobře těsní, nebo samostatná těsnicí zátka na odtok. U odpadů, které se skoro nepoužívají, se vyplatí zápachová uzávěrka s mechanickou pojistkou, tedy s membránou nebo těsnicí kuličkou. Zápach zadrží i tehdy, když v ní žádná voda není.
Na delší cestu můžete po doplnění vody nalít do odpadu malé množství rostlinného nebo minerálního oleje. Zůstane na hladině a odpařování zpomalí. Použijte čistý olej z lahve, protože vylévání použitého tuku z pánve kanalizaci škodí.
Přečtěte si také: Pila z Lidlu vs. Stihl za 12 000 Kč (Test 2026): Na dříví na zimu by testerka znovu koupila Stihl Po návratu nejdřív pusťte vodu
Po příjezdu zamiřte nejdřív ke kohoutkům a do každého odpadu nechte chvíli téct vodu. Jakmile se ohyb znovu naplní, kuchyň i koupelna jsou od kanalizace zase oddělené a zápach brzy vyprchá. Vonný sprej nebo čisticí přípravek nalitý do odpadu by jen maskoval to, co spraví obyčejná voda z kohoutku.
Po návratu stačí do každého odpadu nechat chvíli téct vodu a doplněný sifon zápach z kanalizace znovu zastaví. Ilustrační foto. Zdroj: Caleb Wright / Unsplash.
Vyschlý sifon poznáte podle toho, že se zápach objeví náhle, připomíná zkažená vejce a s horkou vodou nesílí. Když pach nezmizí ani po doplnění vody, hledejte jinou příčinu. Bublání v odpadu nebo kolísání hladiny ukazuje na špatné odvětrání kanalizace, pomalý odtok svědčí o usazeninách či ucpání a skvrny nebo kapky pod linkou o netěsnosti. S tím už si domácí triky neporadí, takové závady patří instalatérovi.
Kanalizační plyn obsahuje mimo jiné sirovodík. Podle amerického zdravotního úřadu Wisconsin Department of Health Services může už v nízkých koncentracích dráždit oči a dýchací cesty a vyvolat bolest hlavy, závrať, ospalost nebo nevolnost. Pokud se vám při zápachu udělá špatně, místnost vyvětrejte a poraďte se s lékařem.
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