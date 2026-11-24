Když mě chytne ta pravá pekařská nálada a chci na stůl postavit něco, co budí nadšení už na první pohled, sáhnu po svých oblíbených
mini . Mám moc ráda ten malý experiment s dvojím těstem, kdy jednu várku udělám čistě banáncích bez pudinku a druhou s vanilkovým pudinkem, protože pak můžu porovnávat a užívat si různé odstíny křehkosti. Upřímně řečeno mi ty bez pudinku přijdou ještě o chlup křehčí a jemnější, ale obojí se skvěle doplňuje, zvlášť když je slepíte domácí borůvkovou a . jahodovou marmeládou
Navíc když polovinu každého kousku namočíte do
rozpuštěné a ozdobíte drobným zdobením, vypadá celé tácové posezení naprosto slavnostně. Doma nám zmizí vždycky čokolády neuvěřitelnou rychlostí, ať už je peču na svátky, oslavu nebo jen tak pro radost ke kávě.
Můj tip zní: Máslo nebo Heru na obě těsta si vyndejte z lednice s dostatečným předstihem, aby krásně změklo a šlo snadno zapracovat do hladkého těsta bez zbytečného dření. Recept na domácí mini banánky z pudinkového a křehkého těsta
Celkový čas přípravy a pečení: 90 minut Ingredience potřebné k přípravě
Těsto bez pudinku: 650 g hladké mouky 500 g Hery 150 g moučkového cukru 2 žloutky
Pudinkové těsto: 500 g hladké mouky 200 g moučkového cukru 300 g Hery 5 vanilkových pudinků v prášku 2 vejce 1 prášek do pečiva
Slepení a dokončení: 200 g domácí borůvkové marmelády 200 g domácí jahodové marmelády 150 g hořké nebo mléčné čokolády 30 g másla nebo ztuženého tuku 1 hrst cukrového zdobení Foto: Cooky.cz, křehké a jemné těsto Postup při přípravě mini banánků
1. Do hluboké mísy
nasypte hladkou mouku, přidejte moučkový cukr, změkklou Heru a vložte žloutky pro první dávku těsta.
2. Všechny suroviny
vypracujte v hladké a poddajné těsto bez pudinku, které se nebude trhat při tvarování.
3. Do druhé mísy
přisypte hladkou mouku, přidejte moučkový cukr, změkklou Heru, vanilkové pudinky v prášku, vejce a prášek do pečiva.
4. Rukama
uhněťte kompaktní pudinkové těsto, které má krásně jemnou vůni i barvu.
5. Obě těsta
zabalte do potravinářské fólie a nechte je alespoň třicet minut odpočinout v chladničce, aby lépe držela tvar.
6. Troubu
rozehřejte na 170 stupňů a plechy vyložte pečicím papírem. Foto: Cooky.cz, cukroví, které se hodí na vánoce i jiné příležitosti
7. Z odleželého těsta
vytvarujte malé banánky pomocí cukrářského sáčku se zdobicí špičkou, tvořítka nebo vykrájejte úhledné tvary a vyskládejte je s malými rozestupy na plech.
8. Plechy
vložte do trouby předehřáté na 170 stupňů a pečte přibližně 10 až 14 minut jen lehce do světle zlatavého nádechu.
9. Upečené kousky
nechte na plechu zcela vychladnout, aby se při manipulaci nedrobily.
10. Vychladlé banánky
slepte po dvou k sobě domácí borůvkovou marmeládou a domácí jahodovou marmeládou.
11. Ve vodní lázni
rozpusťte čokoládu společně s máslem nebo ztuženým tukem do hladké polevy. Foto: Cooky.cz, může se zdobit
12. Každý slepený kousek
namočte jedním koncem do rozpuštěné čokolády, položte na pečicí papír a ještě za mokra ozdobte cukrovým zdobením.
13. Hotové mini banánky
nechte v chladu ztuhnout, aby čokoláda zpevnila a marmeláda se krásně propojila s těstem. Tipy redakce: Porovnání obou těst: Nebojte se upéct obě varianty najednou, protože těsto bez pudinku vynikne svou extra křehkostí a pudinkové těsto potěší jemnou strukturou. Domácí marmelády: Hustší borůvková a jahodová marmeláda při slepování nevyteče a dodá cukroví svěží ovocný kontrast. Hlídání barvy při pečení: Banánky pečte jen krátce a hlídejte je, aby zůstaly světlé a po vychladnutí neztvrdly. Zdobení za čerstva: Cukrové vločky nebo sypání sypete na čokoládu ihned po namočení, dokud poleva nezačne tuhnout. Uložení v chladu: Slepované cukroví skladujte v uzavřené dóze v chladničce nebo chladné spíži, kde se krásně rozleží a změkne.
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