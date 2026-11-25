Do vánočního pečení zbývá pár týdnů a na stole stojí mísa vlašských ořechů. Po chvíli louskání je linka posetá střepy, pod lednicí se kutálejí kousky skořápky a v misce jsou místo pěkných půlek drobky a čtvrtky. Na zdobení cukroví se nehodí ani jedno. Celé půlky se přitom dají vyloupnout skoro bez námahy, stačí vědět, kam mířit.
Proč se jádro rozpadne na drobky
Když ořech stisknete louskáčkem nebo do něj udeříte kladivem, síla působí tam, kde ho zrovna zasáhnete. Skořápka pak praskne na náhodném místě a jádro se rozláme spolu s ní. Ořech má přitom slabé místo, které je dobře vidět. Je to šev, vystouplý hřbítek, který obíhá ořech dokola v místě, kde se setkávají obě poloviny skořápky.
Slabým místem skořápky je šev, který obíhá ořech dokola, a právě tam se vyplatí tlačit. Ilustrační foto. Zdroj: Katharina / Unsplash.
Když zatlačíte přímo do švu, skořápka se rozdělí s menší silou a jádro má větší šanci zůstat celé. O výsledku tedy rozhoduje hlavně místo, kam tlačíte.
Přečtěte si také: Než vyhodíte nábytek po rodičích, projděte 7 míst: Starší Češi schovávají úspory v sedačkách i mezi hrnky Horká koupel povolí šev
Ořechy ve skořápce nasypte do mísy, zalijte je vroucí vodou a přikryjte pokličkou. Nechte je stát zhruba 15 až 30 minut a pak vodu slijte. Horká voda mezitím skořápku změkčí a šev oslabí, takže při otevírání povolí snáz.
S otevíráním počkejte, až ořechy vychladnou a pohodlně je udržíte v ruce. Horký ořech pálí do prstů a snadno vyklouzne.
Stačí obyčejný nůž a jedno pootočení
Vezměte pevný nůž se špičkou. Na ostrosti nezáleží, nůž poslouží jen k páčení. Tenkou ohebnou čepel nechte v šuplíku, při páčení by se mohla ulomit. Postupujte takto:
Přečtěte si také: Samsung a Xiaomi místo vypnutí spustí Gemini: Stačí v nastavení přepnout boční tlačítko, u iPhonu je to jinak Najděte plošší, tupější konec ořechu. Šev je tam vidět nejzřetelněji. Ořech opřete o pracovní desku a nůž držte ostřím od sebe i od dlaně, kterou ořech přidržujete. Hrot zasuňte do švu na tupém konci. Pak zápěstím krátce stočte nůž do strany, jako byste páčili víčko od zavařovačky, a polovinky skořápky se od sebe oddělí.
Když šev nepovolí, netlačte na nůž silou a ořech odložte stranou. Pokud to vyjde, skořápka se obvykle rozdělí jen na dvě poloviny a jádro většinou vyjmete vcelku, bez drcení.
Občas jádro ve skořápce uvízne. Pak skořápku opatrně dolomte prsty, nebo hrotem nože vylomte dřevnatou přepážku uvnitř a jádro se uvolní.
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Nejčastěji se u nás pěstují polopapírky, jejichž skořápka není ani tenká, ani tlustá. Papírky mají skořápku tenkou skoro jako papír, kdežto kamenáče tvrdou jako dřevo. U tvrdých ořechů, kterým se lidově říká šutráci nebo kameňáci, celé půlky často nejdou. Jádro se u nich může ke skořápce přilepit i po rozlousknutí.
Hůř se louskají také čerstvě sklizené ořechy a jejich jádro bývá hořké. Potřebují několik týdnů pomalu proschnout v suchu a průvanu. Dosušené jádro se při lámání čistě rozlomí, nedosušené se ohýbá.
Jako záloha poslouží louskáček. Ořech do něj vložte tak, aby tlak šel na šev, a po spaření tiskněte jemně, protože změklá skořápka povolí dřív a jádro se snadno rozmačká. Kdo zůstane u kladívka, ať ořechy na prkénku přikryje utěrkou, u kleští ořech do utěrky zabalí. Látka zachytí většinu odletujících střepů.
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Spaření má i svou daň. Jádro mírně změkne a do ořechu se dostane vlhkost, ve které se daří plísním. Vyloupaná jádra proto před uložením rozložte na čistou utěrku a nechte proschnout, nebo je krátce opražte na suché pánvi. Ořech, který začne plesnivět, nejezte a vyhoďte.
Bez ochrany skořápky jádra žluknou rychleji, protože obsahují hodně nenasycených tuků, a teplo i světlo to ještě urychlí. Uložte je do vzduchotěsné nádoby, v lednici vydrží zhruba až 3 měsíce a v mrazáku až 1 rok. Mějte je dál od cibule nebo kávy, protože pachy snadno nasávají.
Vyloupaná jádra vydrží déle čerstvá ve vzduchotěsné nádobě v lednici nebo v mrazáku. Ilustrační foto. Zdroj: Gundula Vogel / Pexels.
Před pečením jádra ochutnejte. Žluklé páchne podobně jako ředidlo a chutná hořce. Takové jádro do těsta nedávejte a vyhoďte ho. Gumová nebo scvrklá jádra prozrazují, že jsou ořechy už staré.
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Zdroje: https://www.ceskestavby.cz/clanky/vlasske-orechy-zdrava-potravina-ktera-nepatri-jen-na-vanocni-stul-31498.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/sber-suseni-a-skladovani-orechu-jde-to-i-bez-bolavych-zad-a-spinavych-rukou-29835.html, https://www.foodrepublic.com/1688650/how-to-crack-open-walnuts/, https://woodworkingadvisor.com/how-to-open-a-walnut-easily-without-damage/, https://cnz.to/tools-utensils/how-to-open-a-walnut-without-a-nutcraker/, https://corporate.migros.ch/en/story/how-to-crack-nuts-without-a-nutcracker, https://www.canr.msu.edu/news/preserving_fresh_walnuts_to_maintain_nutritional_content, https://ipm.ucanr.edu/PMG/GARDEN/FRUIT/CULTURAL/walnutharvet.html, https://files.ibot.cas.cz/cevs/images/taxa/kvetena_cr/Juglans.pdf, https://www.poradte.cz/zahrada-a-rostliny/8075-snadne-louskani-vlasskych-orechu.html, https://www.poradte.cz/zahrada-a-rostliny/3849-vlassky-orech-rozlousknu-ale-nevyloupu.html, https://www.skrblik.cz/navod/jak-nejlepe-louskat-orechy