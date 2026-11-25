Začalo to nenápadně, dvěma srdíčky. Sofie Lundgaard je napsala pod nejnovější příspěvek Sebastiana Sebulonsena. Kdo sledoval oba profily, věděl už předtím víc. Během listopadové reprezentační pauzy totiž oba sdíleli snímky ze zjevně společně stráveného volna: vaření v bytě, procházky, nákupy a mazlení ve výtahu. Pak se zeptal deník BILD a vztah byl potvrzen. Německá Bundesliga má nový zamilovaný pár. Jeho síla je v tom, že tu nejde o slavného fotbalistu a jeho partnerku. Na hřiště chodí oba.
Dvě srdíčka a pak lavina
Vztah nikdo nenačapal. Žádný teleobjektiv, žádné rozmazané fotky z parkoviště. Pár si sám vybral, co ukáže, a ukázal přesně to, co na Instagramu funguje nejlíp: obyčejné chvíle v hezkém světle. Hrnec na sporáku, taška z obchodu, objetí mezi patry.
Příběh se pak rozběhl rychle. Jako první ho přinesl BILD, převzal ho portál t-online a během dne i švýcarský Blick, který rovnou napsal, že německý fotbal má „nový vysněný pár“. Podle Blicku se snímky naznačující vztah objevovaly už několik týdnů předtím. Kdy a jak se ti dva seznámili, ale veřejně neřekli.
Zajímavé je, kdo z páru má na sítích větší dosah. Lundgaard sleduje zhruba 133 tisíc lidí, Sebulonsena kolem 17 tisíc. Dánka má tedy zhruba osmkrát větší publikum než její partner z mužské Bundesligy. Ve fotbale, kde pozornost obvykle teče opačným směrem, je to výmluvné číslo.
Kdo jsou ti dva
Sebulonsen přišel do 1. FC Köln v červenci 2025 z dánského Brøndby. Klub ho představil jako pravého obránce s fyzickým profilem a podepsal s ním smlouvu do roku 2028. Za norskou jedenadvacítku nastoupil devatenáctkrát a v aktuální sezoně má zatím osm soutěžních startů. Žádná megahvězda, spíš spolehlivý dělník na kraji obrany, který si v Bundeslize buduje místo.
Kariéra Lundgaard je pestřejší. Podle oficiálního oznámení Eintrachtu Frankfurt debutovala v roce 2018 v šestnácti letech za Aalborg BK. Po půl roce přestoupila do Fortuny Hjørring, kde vyhrála dánský pohár, ligový titul a v roce 2022 další pohár. Za Fortunu odehrála sto zápasů, dala 13 gólů a přidala čtyři asistence.
V zimě 2022/23 zamířila do Liverpoolu. Strávila tam tři a půl roku a odehrála 42 zápasů, z toho 29 v anglické nejvyšší soutěži. Do Frankfurtu přišla v srpnu 2025, dostala číslo 6 a za nový klub debutovala 2. září proti Paris Saint-Germain v kvalifikaci Ligy mistryň. Zatím má za Eintracht jediný start a 31 minut. Na hřišti je teprve na začátku nové kapitoly, mimo něj už je hotovou osobností.
Kabelky místo kopaček
Lundgaard totiž kromě fotbalu dělá i módu. Spolupracuje s kodaňskou značkou SILFEN, kterou vedou sourozenci Celine a Daniel. Firma staví na praktických kabelkách, které se dají nosit přes rameno i křížem přes tělo. Podle BILDu se Lundgaard podílela na návrhu kabelek a na jedné z propagačních fotek se objevila i další dánská fotbalistka Kathrine Møller Kühl.
Některé varianty už jsou vyprodané. Na tom je dobře vidět, proč je tenhle pár pro média tak vděčný. Lundgaard nepůsobí jako fotbalistka, která má Instagram. Spíš jako značka, která náhodou hraje fotbal. A to myslíme jako kompliment.
Sto padesát kilometrů a jeden předchůdce
Kolín nad Rýnem a Frankfurt dělí zhruba 150 kilometrů. Na německé poměry je to skoro sousedství. Vysokorychlostní vlak ICE zvládne cestu mezi hlavními nádražími přibližně za hodinu a pět minut a přímých spojů jezdí až 36 denně. Pokud je to vztah na dálku, pak jen na velmi krátkou.
Paradoxně se oba kluby potkaly hned na startu sezony. Frankfurtské ženy otevíraly ročník právě proti Kolínu a Lundgaard byla mezi novými posilami. O tom, že by to mělo s jejich příběhem cokoli společného, zatím nic nesvědčí. Jako detail se to ale hodí.
Pro Kolín navíc nejde o premiéru. V roce 2023 sem z belgického Genku přišel pár Rasmus Carstensen a Sofie Vendelbo. Oba podepsali smlouvu ve stejný den, on hrál za muže, ona za ženy. Sezonu 2023/24 strávili u stejného klubu, později je kariéra rozdělila mezi různé země a nakonec se vrátili do Dánska. Sebulonsen s Lundgaard jdou opačnou cestou: dva kluby, dvě města, jeden vlak.
Podle nás je to model, který se dá udržet líp, než se zdá. Každý má svou kabinu, svého trenéra a svůj rytmus. Společné jsou volné dny, reprezentační pauzy a telefon s fotoaparátem.
Co je čeká
Sebulonsen má před sebou nabitý prosinec. V sobotu 28. listopadu hostí Kolín Elversberg, pak přijde výjezd do Augsburgu, domácí zápas s Lipskem a výlet do Mohuče. Lundgaard ve Frankfurtu bojuje o pravidelnější minuty. Sledovat je lze na Instagramu pod účty @sebastiansebulonsen a @sofiielundgaard.
Nejzajímavější je, kolik pozornosti vzbudila dvojice, z níž jeden má za sezonu osm zápasů a druhá jedenatřicet minut. Dnešní fotbalový příběh se zjevně nepíše jen na trávníku. Stačí výtah, dobré světlo a dvě srdíčka pod fotkou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl