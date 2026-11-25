Když bolí koleno, problém nemusí být jen v koleni
Vstávání ze židle, chůze po schodech nebo delší procházka. Pro člověka s artrózou kolene mohou být i takové běžné činnosti nepříjemné a bolestivé. Osteoartróza patří mezi nejrozšířenější onemocnění kloubů. Souvisí se změnami kloubní chrupavky, kostní tkáně a dalších struktur, které společně zajišťují pohyb.
S postupujícím onemocněním se mohou objevovat bolesti, ztuhlost a omezení hybnosti. Někteří pacienti začnou postupně omezovat pohyb, což však může vést k oslabování svalů a další ztrátě funkce. Právě proto je pravidelná přiměřená fyzická aktivita jednou ze základních součástí konzervativní léčby.
Rehabilitace se často zaměřuje na svaly přímo kolem kolene. Významnou úlohu má například čtyřhlavý sval stehenní, který pomáhá stabilizovat kolenní kloub při chůzi a dalších pohybech.
Jenže koleno nepracuje izolovaně. Je součástí rozsáhlejšího pohybového řetězce, jehož funkci ovlivňuje poloha pánve, stabilita trupu, aktivita kyčelních svalů i způsob přenášení tělesné hmotnosti. Právě na tuto souvislost se zaměřila nová klinická studie publikovaná v časopise Scientific Reports.
Sto pacientů a dvanáct týdnů rehabilitace
Výzkumníci provedli randomizovanou klinickou studii, do níž zařadili sto dospělých s mírnou až středně závažnou osteoartrózou kolene. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin. První absolvovala konvenční rehabilitační program zaměřený na postižené koleno. Druhá dostávala podobnou péči, ale doplněnou o specializovaný program aktivace a posilování středu těla označovaný jako CARE-KOA.
Program trval dvanáct týdnů. Vědci sledovali intenzitu bolesti, fyzickou funkci, svalovou sílu a další ukazatele související s každodenním pohybem. Důležité je, že nešlo pouze o dotazníkové hodnocení subjektivních pocitů. Součástí výzkumu byla také funkční měření a testy zaměřené na výkonnost pohybového aparátu.
Výsledky ukázaly, že skupina s doplňkovým tréninkem středu těla dosáhla u některých sledovaných ukazatelů většího zlepšení než pacienti absolvující pouze běžný rehabilitační program. Zvláště pozoruhodné byly výsledky týkající se bolesti při pohybu a celkové funkční schopnosti.
Jak může posilování břicha pomoci koleni?
Střed těla bývá v populárních fitness programech často spojován především s břišními svaly. Ve skutečnosti však zahrnuje širší soustavu svalů trupu, pánve a kyčelní oblasti, které společně pomáhají stabilizovat tělo během pohybu.
Když člověk chodí, vstává nebo přenáší hmotnost z jedné nohy na druhou, musí jeho nervová soustava koordinovat práci těchto svalů. Pokud je stabilita trupu a pánve nedostatečná, může se změnit způsob zatěžování dolních končetin. To může ovlivnit také mechanické síly působící na kolenní kloub.
Cvičení středu těla proto nemusí pomáhat koleni tím, že by přímo opravovalo poškozenou chrupavku. Jeho potenciální význam spočívá spíše ve zlepšení koordinace a stability pohybu. Takový mechanismus může pacientům usnadňovat běžné činnosti a pomáhat snižovat bolestivost.
Studie však neprokazuje, že právě tato biomechanická cesta vysvětluje celý pozorovaný účinek. Výsledky představují klinické zjištění, které je možné dále zkoumat detailní analýzou pohybu a svalové aktivity.
Znamená to, že máme přestat posilovat nohy?
Rozhodně ne. Výsledky nové studie nepodporují nahrazení tradiční rehabilitace kolenního kloubu izolovaným cvičením břišních nebo zádových svalů. Naopak ukazují, že největší význam může mít vhodná kombinace různých druhů pohybové terapie.
Posilování svalů dolních končetin zůstává důležitou součástí léčby osteoartrózy. Stejně tak má význam aerobní aktivita, například chůze nebo jízda na rotopedu, pokud je pacient dobře toleruje.
Nové výsledky naznačují, že přidání specifických stabilizačních cviků může některým pacientům přinést další užitek. Je však třeba zdůraznit, že šlo o jednu klinickou studii provedenou v konkrétním prostředí a s omezeným počtem účastníků. Výsledky proto nelze automaticky vztahovat na všechny pacienty, zejména na osoby s pokročilým poškozením kloubu nebo s dalšími závažnými zdravotními problémy. Výzkum také neznamená, že existuje jediný univerzální cvičební program vhodný pro každého člověka s artrózou.
Pohyb jako součást léčby, nikoli zázračná oprava kloubu
Osteoartróza je složité onemocnění a její léčba obvykle vyžaduje kombinaci několika přístupů. Patří mezi ně fyzioterapie, vhodná pohybová aktivita, úprava zatížení kloubů a podle individuálního stavu také další lékařská opatření. Významnou roli mohou hrát změny, které pacientovi umožní zachovat si co největší míru samostatnosti a pohyblivosti.
Nový výzkum přináší důležitou připomínku: lidské tělo nefunguje jako soubor oddělených součástek. Bolest jednoho kloubu může ovlivňovat způsob pohybu celého těla a naopak. Proto může být vhodné rehabilitaci plánovat komplexněji. Pro pacienty je praktickým závěrem především možnost konzultovat s fyzioterapeutem také cvičení zaměřené na stabilitu trupu a pánve.
Nejde o důvod začít bez odborného vedení provádět náročné cviky přes bolest. Vhodná intenzita a konkrétní způsob cvičení musejí odpovídat zdravotnímu stavu a pohybovým možnostem jednotlivce. Studie však ukazuje, že některé účinné součásti rehabilitace mohou ležet dál od bolavého kloubu, než bychom intuitivně očekávali.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Scientific Reports – Effectiveness of core exercises on knee pain and physical function in individuals diagnosed with knee osteoarthritis: A 12-week randomized controlled trial [2], ScienceAlert – One Type of Exercise Could Be an Overlooked Treatment For Knee Osteoarthritis, Clinical Trial Finds [3], img ai generated