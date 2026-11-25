Dva případy nebezpečného kuřecího masa se objevily 23. listopadu v databázi Potraviny na pranýři. Kontrola přitom proběhla již 4. srpna v prodejně Lidl v ústecké čtvrti Severní Terasa. V obou odebraných vzorcích laboratorní rozbory potvrdily přítomnost stejného typu salmonely. Potravinářská inspekce na dotčené výrobky poprvé upozornila již 8. října.
Oba výrobky pocházely ze zahraničí a zákazníci je mohli zakoupit jako chlazené maso. Vzhledem k tomu, že jejich datum použitelnosti uplynulo v srpnu, již se nenacházejí v prodejní síti. Riziko však přetrvává u spotřebitelů, kteří si maso krátce po nákupu zamrazili a dosud jej nespotřebovali.
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Kterých výrobků se varování týká
Prvním nevyhovujícím výrobkem jsou kuřecí zadní čtvrtky od rumunského výrobce Avicarvil Food & Distribution SRL. Na obalu bylo uvedeno číslo šarže 0092110015, datum použitelnosti 8. srpna 2026 a veterinární označení RO 100 EC.
Druhým výrobkem je chlazený kuřecí stehenní plátek od maďarské společnosti Master Good Kft. V tomto případě se jedná o šarži L226212680 s datem použitelnosti 9. srpna 2026 a veterinárním označením HU 112 EC. Varování se vztahuje na uvedené šarže, nikoliv na veškeré kuřecí maso prodávané v Lidlu.
Řada domácností nakupuje maso ve větším množství během slevových akcí a následně jej skladuje několik měsíců v mrazáku. Právě proto mají podobná upozornění význam i dlouho po skončení prodeje konkrétního výrobku. Nízká teplota sice omezuje množení bakterií, sama o sobě však kontaminované maso nezbaví salmonely.
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Zmrazení bakterie nezničí
Pokud spotřebitel některou z uvedených šarží doma objeví, neměl by ji konzumovat ani se pokoušet maso zachránit tepelnou úpravou. Při manipulaci je vhodné zabránit kontaktu se zbytkem potravin a následně důkladně umýt ruce i použité kuchyňské náčiní.
Salmonelóza se nejčastěji projevuje průjmem, horečkou, bolestmi břicha, případně nevolností či zvracením. Při vážnějších příznacích nebo známkách dehydratace je namístě vyhledat lékařskou pomoc. Zvláštní opatrnost je důležitá u malých dětí, seniorů a lidí s oslabenou imunitou.
Potravinářská inspekce již v říjnovém oznámení informovala také o předání případu do evropského systému rychlého varování, aby mohly být okolnosti kontaminace prověřeny v zemích původu výrobků.
SZPI