Ovocné smetanové řezy patří k , které vypadají pracněji, než ve skutečnosti jsou. Piškot je hotový za chvíli, krém se nemíchá nijak složitě a moučníkům ovoce nahoře udělá svoje. Jakmile se přidá červené , řezy dostanou ten známý dortové želé cukrárenský vzhled. Bez velké námahy.
U tohohle receptu se vyplatí držet jednoduchosti a
nic nepřekombinovat. Piškot má zůstat lehký, krém potřebuje být dostatečně pevný, aby se při krájení všechno nerozjelo, a želé už jen uzavře horní vrstvu. Tahle skladba se v receptech objevuje pořád: piškot, smetanový krém, a želé. A když funguje, není moc co vymýšlet navíc. ovoce Recept na ovocné smetanové řezy
Doba přípravy: 40 minut + chlazení nejméně 2 hodiny Co potřebujeme
Piškot: 5 ks vajec 250 g cukru 6 lžic horké vody 150 g hladké mouky 6 g prášku do pečiva
Krém: 250 ml smetany ke šlehání 500 ml zakysané smetany
Na dokončení: 300 až 500 g ovoce podle chuti 2 sáčky červeného dortového želé 500 ml vody Postup přípravy smetanových řezů s ovocem a želé
1. Troubu předehřejeme na
170 °C. Žloutky dáme do mísy a vyšleháme je s cukrem a horkou vodou do světlé pěny.
2. Pak po částech zašleháme
hladkou mouku, předem promíchanou s práškem do pečiva. V druhé míse vyšleháme z bílků pevný sníh. Foto: Se souhlasem kanálu Anna Balážová, Nejsou to jen řezy, ale malá záchrana odpoledne: Ovocné smetanové řezy s lehkým krémem a šťavnatou vrstvou ovoce
3.
Sníh z bílků zapracujeme do těsta opatrně, spíš obracením než dlouhým mícháním. Těsto rozetřeme na plech vyložený pečicím papírem a pečeme 10 až 15 minut.
4. Upečený korpus necháme úplně vychladnout. Mezitím vyšleháme
smetanu ke šlehání dotuha, přidáme zakysanou smetanu a krátce spojíme.
5.
Smetanový krém rozetřeme na studený piškot do pokud možno rovné vrstvy. Na něj rozložíme ovoce. Vyplatí se myslet i na pozdější krájení, hlavně u větších kousků. Foto: Se souhlasem kanálu Anna Balážová, Nejsou to jen řezy, ale malá záchrana odpoledne: Ovocné smetanové řezy s lehkým krémem a šťavnatou vrstvou ovoce
6. Do menšího hrnce nalijeme
500 ml vody, přidáme 2 sáčky červeného dortového želé, rozmícháme a přivedeme k varu. Potom ho necháme krátce zchladnout. Vlažné želé opatrně nalijeme přes ovoce.
7. Hotové řezy uložíme alespoň na
2 hodiny do lednice. Krájení hned po dokončení se většinou nevyplatí. Krém se lepí na nůž a celý moučník pak zbytečně ztratí tvar.
TIP: K bobulovému ovoci se hodí několik lístků meduňky nebo máty. Stačí opravdu málo, aby bylinky nepřehlušily samotné ovoce. Jaké ovoce funguje nejlépe?
Nejspolehlivější volbou jsou
jahody, maliny, borůvky nebo rybíz. Bobulové ovoce navíc podle Healthline obsahuje vlákninu a antioxidanty, hlavně anthokyany, které se dávají do souvislosti s podporou srdce a lepší kontrolou zánětlivých procesů v těle. Dezert tím samozřejmě nepřestane být dezertem, ale ovoce tu nehraje jen roli barevné dekorace.
Sáhnout můžete i po kompotovaném ovoci, čerstvé ale v tomto receptu obvykle dopadne lépe. Pouští méně šťávy a želé na něm drží jistěji. Pokud použijete mražené ovoce, nechte ho nejdřív povolit a důkladně okapat. Jinak se horní vrstva snadno naředí a nebude tak pevná.
Často kladené otázky o ovocných smetanových řezech
Můžu do krému přidat cukr?
Ano, hlavně pokud máte raději sladší moučníky. U těchto řezů ale často stačí sladkost piškotu, ovoce a dortového želé.
Proč se želé lije až vlažné?
Příliš horké želé by mohlo narušit
smetanový krém. Když začne po chvíli mírně houstnout, nevadí to. V tu chvíli se na ovoce lije docela dobře.
Jak dlouho řezy vydrží?
V lednici vydrží bez problémů do druhého dne, často i o něco déle. Je ale lepší dát je pod víko nebo je zakrýt fólií, aby krém nenasál pachy z lednice.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Anna Balážová