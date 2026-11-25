Zimní počasí se začne výrazněji projevovat již během středečního večera. Od jihu bude postupně přibývat oblačnosti a na jihovýchodě republiky se objeví první sněhové srážky. Během noci se bude oblast sněžení rozšiřovat a ve čtvrtek zasáhne značnou část Česka. Vzhledem k nízkým teplotám se sněhová pokrývka může vytvářet také v nížinách, kde se sníh v posledních letech často udržel jen krátce.
Výstraha před rizikovými sněhovými jevy začne podle středečních ranních informací platit ve čtvrtek v šest hodin ráno a potrvá do pátečního rána. V oblastech s nižším stupněm nebezpečí meteorologové očekávají přibližně čtyři až deset centimetrů nového sněhu. Na jihovýchodě mohou být srážky podstatně vydatnější, především během čtvrtečního odpoledne.
Největší komplikace hrozí ve třech krajích
Vyšší stupeň výstrahy se týká převážné části Jihomoravského kraje, včetně Brna, Břeclavi, Hodonína, Znojma nebo Mikulova. Na Vysočině se jedná zejména o Třebíčsko, Moravské Budějovice a okolí Náměště nad Oslavou. Ve Zlínském kraji meteorologové upozorňují především na Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko.
Sněžení však zasáhne také Prahu, značnou část středních a východních Čech, jižní Čechy, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Výstraha se vztahuje rovněž na Sušicko v Plzeňském kraji. Přesné rozložení srážek se ještě může měnit v závislosti na vývoji počasí.
Na silnicích mohou vznikat komplikace
Největším problémem nemusí být pouze celkové množství sněhu, ale také rychlost, s jakou bude přibývat. Při intenzivnějším sněžení se může za jedinou hodinu vytvořit přibližně dvoucentimetrová vrstva. Řidiči by proto měli počítat se zhoršenou viditelností, prodloužením cestovní doby a možným zdržením na hlavních dopravních tazích. Komplikace nelze vyloučit ani v autobusové a železniční dopravě.
Lidé, kteří se ve čtvrtek chystají cestovat, by měli před odjezdem zkontrolovat aktuální dopravní situaci a výstrahy pro konkrétní oblast. Opatrnost bude namístě také při pohybu po chodnících nebo při výletech do hor. Čerstvě napadaný sníh by navíc v některých regionech mohl vydržet několik dní. Podle aktuálního dlouhodobého výhledu mají nízké teploty pokračovat i na přelomu listopadu a prosince, kdy mohou noční mrazy místy dosahovat dvouciferných hodnot.
Zdroje: iROZHLAS.cz, TN.cz, ČHMÚ