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Hygienici v Královéhradeckém kraji zkontrolovali přes 130 táborů. Jak obstály?

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Letní tábory v Královéhradeckém kraji prošly o prázdninách hygienickými kontrolami bez závažnějšího pochybení. Inspektoři krajské hygienické stanice navštívili 132 dětských táborů a pět samostatných…
V5_Tabor

V5_Tabor

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