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Našli jste přemrzlé houby? Mnohé se vyplatí nebrat

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Dennívýzva
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Stále vyrážíte do lesa a snažíte se najít houby? Aby ne, v mnoha lokalitách po celé České republice ještě stále rostou. Někde je i přes nepoměrně suší sezonu hub dost. Teploty na teploměru se ale už postupně dostávají v nočních hodinách pod bod mrazu, což jasně značí, že s houbami by měl být postupně konec. Především ty hřibovité nízké teploty jednoduše nesnesou a jejich konzumace se stává silně rizikovou. Podívejme se tedy na to, proč konzumace takových hub vadí, jak je poznáme a které houby lze sbírat bez problémů.
Zmrzlé houby v lese

Zmrzlé houby v lese

Zdroj: Chat Day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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