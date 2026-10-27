Našli jste přemrzlé houby? Mnohé se vyplatí nebrat

Stále vyrážíte do lesa a snažíte se najít houby? Aby ne, v mnoha lokalitách po celé České republice ještě stále rostou. Někde je i přes nepoměrně suší sezonu hub dost. Teploty na teploměru se ale už postupně dostávají v nočních hodinách pod bod mrazu, což jasně značí, že s houbami by měl být postupně konec. Především ty hřibovité nízké teploty jednoduše nesnesou a jejich konzumace se stává silně rizikovou. Podívejme se tedy na to, proč konzumace takových hub vadí, jak je poznáme a které houby lze sbírat bez problémů.
Snědli byste zkažené maso?
Asi těžko. Když maso zmrazíte, rozmrazíte, necháte v teple a pak znovu zamrazíte. Toto byste přeci nedělali, abyste ho po rozmrazení opět konzumovali! U hub je situace velmi podobná. Když udeří mrazy, jednoduše plodnice zmrznou. Následně rozmrznou a poté jsou vystaveny teplu. Pak opět zmrznou. Když je najdete vy, jsou již několikrát přemrzlé. Ono by stačilo pouze to, že se tento cyklus opakuje jednou. V houbách se začnou vytvářet toxické látky, které jsou pro lidský organismus nebezpečné.
Částečně plesnivý hřib dubový: Foto Radek Štěpán
Jak poznat přemrzlé houby: Grafika Chat Day
Jak se jednoduše poznají přemrzlé houby?
Hlavní ukazatelem toho, že jsou houby již přemrzlé, bývají většinou vybledlé okraje plodnic. Ty jsou navíc hodně měkké, což je další znak toho, že houba přešla mrazem. Pokud se celkově podíváme na stav samotné houby, vypadá spíše povadle. Není tvrdá a její struktura postupně gumovatí, podobně jako když rozmrazíme zeleninu. Ta také vypadá všelijak jenom ne skutečně čerstvě. Co se týká barevného odstínu, přemrzlé houby jsou spíše našedlé než sytě barevné.
Tip: Víte, jak dlouho vařit houby? Možná budete překvapeni.
Existuje spousta hub, jimž mráz neublíží
Je to tak. Třeba mnohých houbám s lupeny mráz moc neublíží. Jinak ale začínají růst i pozdně podzimní a zimní houby, kterých se mráz takřka netýká. Klasicky začíná růst hlíva ústřičná. Hodně oblíbená je také penízovka sametonohá, se kterou se setkáme až do pozdních zimních měsíců. Vidět je i březovník a za zmínku stojí také pařezník pozdní. Alternativ je tedy více než dost.
Zdroje info: Autor, Meta, https://www.idnes.cz/hobby/houby/zmrzle-houby-mraz-chlad-toxiny.A171116_004221_houby_mce
Zmrzlé houby v lese: Náhledové foto Chat Day
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