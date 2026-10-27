Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vláda prodloužila regulaci cen paliv a daňovou úlevu na naftu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Do konce listopadu zůstanou v Česku zachovány cenové stropy na pohonné hmoty i daňová úleva pro motorovou naftu. Kabinet jejich prodloužení schválil 26. října 2026 v reakci na pokračující napětí na trhu s ropou. Podle Ministerstva financí mají opatření zmírnit jeho dopady na domácnosti a podniky.
Vláda prodloužila regulaci cen paliv a daňovou úlevu na naftu

Vláda prodloužila regulaci cen paliv a daňovou úlevu na naftu

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 11:43

Reklama
Další články z Trade-off
Bombardéry Tu-22 bez odpovídačů. NATO nad Baltem zasahovalo šestkrát
Bombardéry Tu-22 bez odpovídačů. NATO nad Baltem zasahovalo šestkrát
Pojistné zprostředkované makléři loni přesáhlo 43 miliard Kč
Pojistné zprostředkované makléři loni přesáhlo 43 miliard Kč

Podle údajů Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) dosáhl objem pojistného zprostředkovaného jejími...

Radary TPS-77 z USA a 29,5 milionu eur z EU. Litva posiluje obranu
Radary TPS-77 z USA a 29,5 milionu eur z EU. Litva posiluje obranu

Litevské ozbrojené síly převzaly mobilní radary středního dosahu AN/TPS-77 MRR od americké společnosti...

Rychlý růst mezd udržuje podle ředitele ČNB inflační tlaky
Rychlý růst mezd udržuje podle ředitele ČNB inflační tlaky

Růst mezd přesahující šest procent považuje ředitel sekce měnové České národní banky Petr Sklenář za příliš...

KOMENTÁŘ: Investiční návyky Čechů nemění jen inflace. Velký vliv mají i generační rozdíly
KOMENTÁŘ: Investiční návyky Čechů nemění jen inflace. Velký vliv mají i generační rozdíly

Ekonomické otřesy posledních let, divoká inflace a skokový růst úrokových sazeb, nám všem daly tvrdou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

Všechny články tohoto autora →
Trade-off
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.