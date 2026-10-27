Vláda prodloužila regulaci cen paliv a daňovou úlevu na naftu

Vláda prodloužila regulaci cen paliv a daňovou úlevu na naftuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vláda prodloužila regulaci cen paliv a daňovou úlevu na naftuZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 27.10.2026 11:43
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