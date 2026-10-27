Češky, které před lety zůstaly s dětmi doma, čeká od ledna důležitá změna. Rozhodovat bude jejich výdělek

Rozhodující proto není jen to, kdy žena zůstala s dítětem doma. Podstatné bude datum přiznání důchodu a také její ostatní výdělky, ze kterých se penze počítá. Stejné období bez zaměstnání nemusí mít u dvou pojištěnců stejný dopad. Nová úprava se přitom netýká výhradně žen, ale osob, kterým lze příslušnou péči pro důchodové účely uznat.
Nízké a nadprůměrné příjmy mohou vést k jinému výsledku
Dosavadní vyloučená doba chrání výdělkový průměr před rozmělněním obdobím, kdy člověk kvůli péči nevydělával. Příslušné dny se při výpočtu průměru vynechají. U člověka s vysokými výdělky v ostatních letech to může být výhodnější než dosazení příjmu odpovídajícího celostátnímu průměru.
Druhá varianta do období péče vloží fiktivní vyměřovací základ. Ten zahrne ocenění péče a případné skutečné výdělky dosahované během ní. Při péči o dítě do tří let ocenění odpovídá celé příslušné průměrné mzdě. Nejde o peníze, které stát rodiči zpětně vyplatí, ale o údaj pro výpočet důchodu. U dřívějších nízkých příjmů může právě tento postup vyjít příznivěji, konkrétní zvýšení však nelze slíbit bez osobního výpočtu.
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Do porovnání vstoupí také výchovné
Při výpočtu s fiktivním základem se případné výchovné ve výši 500 korun zohlední až za třetí a další vychované dítě. Ve variantě s vyloučenou dobou může při splnění zákonných podmínek náležet za všechny vychované děti, tedy i za první dvě. Nejde proto pouze o porovnání dvou částek výdělkového průměru, ale výsledné penze při obou postupech.
ČSSZ zároveň upozorňuje, že nelze pro jedno dítě vybrat fiktivní základ a pro druhé vyloučenou dobu. Porovnávají se varianty jako celek. Obdobný princip se využije také u zákonem vymezené péče o závislé osoby. Její souvislosti rozebírá náš článek o započtení péče o rodiče do penze.
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Starší péče se započítat může, starší penze se znovu neotevře
U péče o osobu ve třetím nebo čtvrtém stupni závislosti činí ocenění celou příslušnou průměrnou mzdu, u druhého stupně polovinu. Poloviční ocenění se vztahuje také na dítě mladší deseti let závislé v prvním stupni. Nestačí tedy obecné tvrzení, že někdo pomáhal nemocnému příbuznému; musí jít o uznatelnou dobu péče.
Nové hodnocení se použije u důchodů přiznávaných od 1. ledna 2027, i když péče proběhla mnohem dříve. Lidem s důchodem přiznaným do konce roku 2026 se kvůli němu penze dodatečně nepřepočítá. Při přípravě žádosti má proto význam ověřit nejen evidenci zaměstnání, ale i správné doložení péče a podmínky případného výchovného.
ČSSZ, MPSV