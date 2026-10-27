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Češky, které před lety zůstaly s dětmi doma, čeká od ledna důležitá změna. Rozhodovat bude jejich výdělek

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Péče o malé děti se od ledna 2027 při výpočtu nově přiznávaných důchodů začne hodnotit jinak. Vedle dosavadního vyloučení doby péče se posoudí také její ocenění částkou odvozenou od průměrné mzdy. ČSSZ varianty automaticky porovná a použije výhodnější výsledek. Změna může zohlednit i péči z minulých desetiletí, již přiznané penze se ale zpětně přepočítávat nebudou.
Starší žena si u stolu prohlíží podklady k důchodu.

Starší žena si u stolu prohlíží podklady k důchodu.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 11:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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