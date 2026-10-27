Tarot na listopad 2026: Karta Pět holí věstí hádky i dusnou atmosféru

Karta Pět holí symbolizuje napětí
Už když se na kartu Pět holí podíváme, dovedeme odhadnout, že její význam není úplně pozitivní. Jsou na ni vyobrazeni lidé, kteří se přou a v rukou drží hole. Konflikt je základním významem této karty se silnou energií. Mezi další významy patří
hádky, spory, tenze, obrana, potřeba asertivního postoje, nahromaděný vztek, zlost a neschopnost se ovládat. Má však ale i svou pozitivní stránku, což je například zdravá soutěživost, ambice, adrenalinové zážitky, sport či schopnost se za sebe postavit.
Karta 5 holí je pro listopad 2026 klíčová.
Redakce Aurazine
Listopad může ovládnout dusná atmosféra
Listopad pod nadvládou této karty dle tarotu asi nebude úplně klidný měsícem. Může zavládnout dusná atmosféra, ve které se najde více prostoru pro potyčky než obvykle. Proto zapracujte
na svém sebeovládání, ať se zbytečně nedostanete s někým do sporu kvůli malicherným věcem. Je možné, že se v listopadu budeme častěji hádat a budeme k sobě navzájem méně tolerantní. Nepřekvapilo by mě, kdyby se to přetavilo třeba i do celospolečenské či politické debaty o určitém tématu. Ve světě poslední dobou probíhají různé protesty, tato karta naznačuje, že by nemusely úplně utichnout ani v listopadu. Související článek: 3 toxické páry podle horoskopu: Když se potká oheň s vodou, vztah připomíná bitevní pole V práci pozor na stres i hádky s kolegy
Samozřejmě se tato energie přenáší i dál. V práci je potřeba si dávat pozor na slovní rozepře s kolegy. Mějte na paměti, že jakmile se jednou s někým rozkmotříte, také se už nemusíte usmířit. Stresu může být v zaměstnání či v podnikání více než kdy jindy. Karta 5 holí také hodně
tlačí na naše ego, je možné, že budete například soutěžit o to, kdo bude mít lepší projekt nebo budete řešit záležitosti ohledně konkurence. Na druhou stranu je potřeba vidět v tom i pozitivní aspekty, větší dravost vás může kariérně posunout a tlak na výkon vás zase může dohnat k lepšímu výkonu, kterým šéfa oslníte. Rozbouřené emoce zahýbou se vztahy
Pakliže jste v poslední době měli pocit, že váš vztah upadl do stereotypu, tak listopad by měl dle tarotu opět dát věci do pohybu, otázkou je, zda tím správným směrem. Ve vztazích se bude řešit zejména ego, možná si každý z partnerů bude snažit prosadit si tu svou. Pět holí symbolizuje i
pošťuchování, rýpání a špičkování, takže je možné, že si s partnerem vyměníte názory častěji než obvykle. Otázkou zůstává, zda to bude v hravé rovině, kdy se popichujete, nebo to přeroste do konfliktu. Každopádně platí to, co v kariérní oblasti: važte svá slova. Související článek: Návraty ex i zkoušky věrnosti: Retrográdní Venuše na podzim párům zavaří Co (ne)dělat v listopadu dle tarotu?
Zde je pár dobře míněných rad závěrem, co v listopadu (ne)dělat:
Tarot listopad 2026
Chat GPT (vygenerováno AI)
Neberte si věci tak osobně, nereagujte na drobné popíchnutí agresivně. Dávejte si pozor na to, jak věci formulujete, lidé se mohou snadno urazit. Vyjděte ze své komfortní zóny a nebojte se překonávat limity. Chovejte se zodpovědně a opatrně. Naučte se dát stranou své ego. The Tarot Guide, Labyrinthos, Biddy Tarot