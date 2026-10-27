Dřevo pod tisíc korun láká většinu majitelů domů. Mnoho z nich netuší, že ve skutečnosti riskují problém

Palivové dřevo lze v Česku sehnat i pod tisíc korun za sypaný metr, ale rozhodující je, co přesně kupujete: jednotka, vlhkost a způsob skladování mohou z levné nabídky udělat drahý problém. Začátek topné sezony znovu ukazuje, že rozdíly v cenách palivového dřeva jsou velké. Kdo vezme první reklamu, která na něj vyskočí, nemusí nakoupit nejvýhodněji. V některých regionech se objevují nabídky jehličnatého štípaného dřeva pod hranicí tisíce korun za prostorový metr sypaný, jinde se za podobnou částku prodávají hlavně odřezky, nestandardní kusy nebo dřevo určené pro další zpracování.
Levná cena sama o sobě není problém. Problém nastává ve chvíli, kdy není jasné, zda jde o suché palivo, jaká je jeho skutečná jednotka a kolik práce čeká kupujícího doma. U palivového dříví se vedle sebe běžně objevují prostorové metry sypané, rovnané metry i plnoměry. Bez přepočtu pak mohou dvě zdánlivě podobné nabídky znamenat úplně jiné množství dřeva.
Nejnižší cena často patří odřezkům nebo nestandardu
Pod tisíc korun za sypaný metr se v tuzemských nabídkách dostává zejména jehličnaté dřevo, měkké listnaté dřevo, odřezky nebo kratší či naopak nestandardně dlouhé kusy. Například štípané jehličnaté dřevo se v některých provozech prodává za částky kolem 890 až 950 korun za prostorový metr sypaný. Ještě níž se mohou dostat piliny, štěpiny, odřezky nebo metrové kusy, u nichž ale zákazník musí počítat s horší skladností, dalším řezáním nebo omezeným komfortem při topení.
Jinou kategorií je samovýroba. U Lesů České republiky začíná samovýroba jehličnatého dřeva na 200 korunách za plnometr, což odpovídá přibližně 90 korunám za sypaný metr. Jenže odběratel si dřevo obvykle musí zpracovat sám a množství je omezené. U Vojenských lesů a statků se zase objevují odřezky, které po přepočtu vycházejí zhruba na stovky korun za prostorový metr sypaný. Nízká částka tedy často znamená také více vlastní práce.
Jednotka na faktuře může změnit celý nákup
Nejčastější chyba při nákupu palivového dřeva je porovnávání cen bez jednotek. Prostorový metr sypaný není totéž co rovnaný metr ani plnometr. U sypaného dřeva je mezi poleny více vzduchu, u rovnaného je dřevo naskládané těsněji a plnometr vyjadřuje objem samotné dřevní hmoty. Pokud obchodník uvádí cenu v rovnaných metrech, může po přepočtu vyjít sypaný metr levněji, ale na dokladu zůstane původní jednotka.
Vyplatí se proto před objednávkou ověřit tři věci: za jakou jednotku se platí, jaká je délka polen a zda je cena uvedená včetně dopravy. Důležitá je i minimální velikost odběru. Některé výhodné nabídky platí až od většího množství, například od deseti metrů. Pro domácnost s malým dřevníkem pak může být takový nákup nepraktický, i když jednotková cena vypadá dobře.
Vlhké dřevo prodraží topení i komín
Suché dřevo by mělo mít vlhkost pod 20 procent. Pokud je vlhčí, hůř hoří, část energie se spotřebuje na odpaření vody a kamna nebo kotel dávají menší užitek. Zároveň vzniká více kouře, sazí a dehtu, které zanášejí spalinové cesty. Kominíci upozorňují, že při pravidelném spalování nekvalitního paliva může za nepříznivých podmínek dojít k výraznému zanesení komína už během několika týdnů.
Varovnými signály jsou slabší tah, kouř v místnosti, zápach spalin, horší hoření a vyšší spotřeba paliva. U kotlů se může projevit také pokles výkonu. Pokud se podobné příznaky objeví, není rozumné v topení pokračovat a čekat, že se problém „vypálí“. Zanesený komín zvyšuje riziko požáru sazí a může vést i k úniku spalin do interiéru.
Suchost se dá ověřit i bez zkušeného oka
Kvalitní prodejce by měl umět říct, odkud dřevo pochází a v jakém stavu ho prodává. Suché poleno bývá lehčí než čerstvé, při poklepu zní jasněji, snadno chytá a při hoření méně kouří. Jednoduchou domácí kontrolou je vložit poleno na 24 hodin do igelitového sáčku a nechat ho v teple. Pokud se uvnitř objeví zkondenzovaná voda, dřevo je příliš vlhké.
Přesnější kontrolu umožní hrotový vlhkoměr, který se zapichuje do dřeva a měří elektrický odpor. Základní přístroje stojí řádově několik stovek korun. U briket je dobré sledovat složení a údaje o vlhkosti. Kvalitní druhy nemívají ani 10 procent vody a u dřevních briket je možné orientovat se také podle technické normy ČSN EN ISO 17225-3, zejména podle jakostní třídy A1.
Dřevník rozhoduje o tom, zda nákup neznehodnotíte
I dobré dřevo se dá pokazit špatným skladováním. Nemělo by ležet přímo na zemi, odkud nasává vlhkost. Vhodné jsou palety, rošty nebo venkovní dřevník s prouděním vzduchu. Zakrytí má chránit před deštěm, ale boky by měly zůstat otevřené, aby dřevo mohlo vysychat.
Měkké dřevo, například smrk nebo borovice, schne rychleji než tvrdé druhy, přesto může palivové dřevo potřebovat jeden až dva roky sušení, někdy i déle. Nákup na poslední chvíli proto dává smysl hlavně tehdy, když je skutečně suché. Levná mokrá hromada před zimou není úspora, ale odložený problém pro kamna, komín i peněženku.