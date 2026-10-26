Geniální způsob, jak namnožit orchidej bez rizika hniloby: Obyčejný lak na nehty nahradí drahé přípravky. Jak omladit a zachránit orchidej?
Obyčejný lak na nehty zastaví hnilobu a zachrání chřadnoucí krasavici
Máte doma na parapetu starší orchidej, která už toho má hodně za sebou, vytáhla se do výšky a její spodní listy vypadají unaveně? Nebo se potýkáte s rostlinou, které kvůli špatné zálivce začaly uhnívat kořínky? Žádnou paniku! Záchrana chřadnoucí tropické krasavice i její omlazení představují překvapivě snadný úkol. Nemusíte přitom utrácet majlant za drahé štěpkařské vosky ani odborné dezinfekční balzámy. Pokud chcete rostlinu bezpečně prořezat, rozdělit nebo zachránit její zdravé části, pozvěte si do koupelny neobvyklého pomocníka. Obyčejný lak na nehty totiž dokáže na čerstvé ráně vytvořit nepropustný ochranný štít, který okamžitě zastaví průnik obávaných plísní a bakteriální hniloby.
Co si připravit předem a jak vytvořit sterilní prostředí
Při jakémkoliv chirurgickém zásahu do pletiv exotických rostlin rozhoduje absolutní čistota. Bakterie a výtrusy plísní číhají všude kolem a otevřený řez pro ně představuje dokořán otevřenou bránu. Než se pustíte do práce, pečlivě si vyčistěte pracovní stůl a přichystejte si potřebné vybavení.
Co budete potřebovat k záchraně a omlazení?
- Břitvu, chirurgický skalpel nebo velmi ostrý nůž (vydezinfikovaný alkoholem)
- Klasický lak na nehty (ideálně bezlepkový nebo obyčejný krycí)
- Čerstvý list Aloe vera a poctivý včelí med
- Rašeliník neboli mech Sphagnum (perfektní pěstební médium pro zakořeňování)
- Vodu pokojové teploty v rozprašovači
Tip: Salát na podzim. Ještě je čas, vypěstujete ho.
Foto: Pixabay
Omlazení orchideje krok za krokem: Od řezu po ošetření ran
U starých a přerostlých orchidejí se vyplatí provést radikálnější řez. Seřízněte dlouhý dřevnatějící stonek, odstraňte zaschlé či žluté spodní listy a zkraťte přebujelé či poškozené vzdušné kořeny. Stejně nekompromisně postupujte, pokud zachraňujete hnilobou zasažený exemplář – všechny hnědé, měkké a duté kořínky bez milosti odstřihněte až do zdravého zeleného pletiva.
Po odříznutí poškozených částí omyjte zdravý zbytek v čisté vodě a jemně ho osušte papírovým ubrouskem.
A teď přichází na řadu kosmetické kouzlo:
1. Na čerstvou ranou plochu na stonku či kořenech naneste tenkou vrstvičku laku na nehty.
2. Lak okamžitě zaschne, hermeticky uzavře pletivo a zabrání vytékání mízy i vniknutí mikroorganismů.
3. Pro maximální podporu tvorby nových kořínků smíchejte čerstvý gel z Aloe vera s trochou včelího medu a do tohoto přírodního stimulátoru namočte spodní část ošetřené rostliny.
4. K zakořenění výborně pomůže i obyčejná tableta Aspirinu rozpuštěná ve vodě, jak už dříve radil portál Chalupáři-Zahrádkáři.
Zasazení do rašeliníku a následná péče
Takto připravenou orchidej zasaďte do navlhčeného mechu Sphagnum, který fantasticky drží optimální vlhkost a přitom zůstává vzdušný. Květináč umístěte na teplé stanoviště s dostatkem rozptýleného světla, ale chraňte ho před přímým úpalem. Mech udržujte mírně vlhký občasným rosením. Při troše trpělivosti vám mladá vitální rostlina do jednoho až dvou let opět bohatě vykvete.
Zdroje info: Autorka, https://www.thespruce.com/how-to-propagate-orchids-1902808, https://www.gardenstead.com/how-to-prune-an-orchid/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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