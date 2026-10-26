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Geniální způsob, jak namnožit orchidej bez rizika hniloby: Obyčejný lak na nehty nahradí drahé přípravky

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Geniální způsob, jak namnožit orchidej bez rizika hniloby: Obyčejný lak na nehty nahradí drahé přípravky. Jak omladit a zachránit orchidej?
Orchideje

Orchideje

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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