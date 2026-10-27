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Dávat 1x týdně do záchodu kostky ledu: Funguje to, nebo je to nesmysl?

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Mrazák jako pomocník při úklidu koupelny? Rada nasypat do záchodové mísy kostky […]
Dávat 1x týdně do záchodu kostky ledu: Funguje to, nebo je to nesmysl?

Dávat 1x týdně do záchodu kostky ledu: Funguje to, nebo je to nesmysl?

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 11:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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