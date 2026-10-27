Česká tenistka Bartůňková zažila v Tokiu studenou sprchu. Vyřadila ji hráčka, která se do turnaje sotva dostala

Úterý 27. října mělo být pro Bartůňkovou vstupem do posledního turnaje kategorie WTA 500 v sezoně. Místo toho odjíždí z Tokia s jediným bodem do žebříčku. Běloruska Sasnovičová, která musela do hlavní soutěže projít kvalifikací, ji porazila 6:4, 6:7(5), 6:3. Na papíře šlo o jasný nepoměr: 29. hráčka světa proti 112. Na kurtu se ale rozdíl v žebříčku rozplynul už v prvním setu a ve třetím ho definitivně smazala soupeřčina stabilita. Bartůňková prohrála hlavně na vlastním podání. Šestkrát o něj přišla a po druhém servisu získala jen každý druhý míček.
Kvalifikantka, ne náhodná outsiderka
Sasnovičová se do hlavní soutěže nedostala divokou kartou ani jako lucky loser. Musela odehrát dva kvalifikační zápasy a oba zvládla bez ztráty setu. Nejdřív porazila Juliji Starodubcevovou 6:4, 7:5, pak Kamillu Rachimovovou 6:4, 6:4. Celou cestu ukazuje oficiální kvalifikační pavouk WTA.
Jméno Sasnovičová přitom zkušeným fanouškům není neznámé. Současné 112. místo neodpovídá jejímu kariérnímu maximu, které leží přesně tam, kde je dnes Bartůňková, tedy na 29. příčce. Proti české hráčce tak nestála debutantka z challengerů, ale veteránka s mnoha zápasy na okruhu WTA, která se do Tokia probojovala přes kvalifikaci.
Obě hráčky se v Tokiu potkaly poprvé, vzájemná bilance byla před zápasem 0:0. Bartůňková nebyla nasazená. Původně dokonce figurovala mezi prvními náhradnicemi a vstupní pole se před turnajem posouvalo. Do hlavní soutěže se nakonec dostala přímo a los jí přisoudil právě Sasnovičovou.
Podle nás je proto namístě oddělit dvě věci. Výsledek je překvapivý z pohledu žebříčku: Bartůňková měla být favoritkou a nebyla. Sasnovičová ale nepatří k soupeřkám, jejichž výhra by zněla absurdně.
Zápas, který se prohrál na servisu
Statistiky z utkání nekreslí obraz kolapsu, spíš opakovaných problémů na podání. Bartůňková udělala sedm dvojchyb. Udržela jen devět z patnácti servisních gamů, tedy 60 procent. Po druhém podání vyhrála přesně polovinu výměn, což je na úrovni WTA 500 málo na to, aby se dalo spolehlivě vyhrávat.
Nejvíc to ukazuje počet brejkbolů. Bartůňková jich musela odvracet dvanáct a šest neubránila. Sama si přitom vypracovala jen šest šancí na brejk, z nichž proměnila čtyři. Úspěšnost měla vyšší než soupeřka, jenže příležitostí dostala polovinu.
|Ukazatel
|Bartůňková
|Dvojchyby
|7
|Body vyhrané po 2. servisu
|50 %
|Udržené servisní gamy
|9 z 15
|Odvrácené brejkboly
|6 z 12
|Proměněné brejkboly
|4 z 6
Průběh skóre tomu odpovídá. První set si Sasnovičová vzala 6:4. Druhý dospěl do tiebreaku, který Bartůňková urvala 7:5 a vrátila se do zápasu. Ve třetím dějství ale opět ztrácela podání a Sasnovičová udržela náskok až do konce. Skóre 6:3 nevypovídá o dramatickém závěru, spíš o tom, že Běloruska v rozhodující fázi hrála jistěji.
Zdravotní potíže Bartůňkové se nám z dostupných zdrojů potvrdit nepodařilo. Veřejně dohledatelné vyjádření hráčky k porážce zatím také chybí. Zbývají čísla a ta mluví jasně: Bartůňková v Tokiu neprohrála kvůli jedné špatné pasáži, ale proto, že jí servis celý zápas nedával potřebnou oporu.
Co porážka stojí v bodech a penězích
Turnaj Toray Pan Pacific Open se hraje od 26. října do 1. listopadu na tvrdém povrchu DecoTurf. Pavouk dvouhry má 28 hráček a celková dotace dosahuje zhruba 26 milionů korun. Podle oficiálního pavouku dvouhry WTA získala Bartůňková za účast v 1. kole:
- 1 bod do žebříčku WTA,
- přibližně 270 tisíc korun na odměnách.
Jedna výhra navíc by znamenala 60 bodů a zhruba 380 tisíc korun. Rozdíl tedy činí 59 bodů a přibližně 110 tisíc korun. Pro hráčku, která letos podle profilu WTA vydělala na odměnách kolem 34 milionů korun, nejsou peníze tím hlavním. Body ano.
Tokio je totiž poslední turnaj kategorie WTA 500 v sezoně a hraje se ve stejném týdnu jako Kanton. Pro hráčky, které nemíří na Turnaj mistryň, jde o jednu z posledních větších bodových příležitostí roku. Kdo se chce v zimě udržet v první třicítce a hlídat si postavení před lednovým Australian Open, tomu každá šedesátka v závěru sezony chybí.
Kam Bartůňková zamíří dál, zatím není veřejně potvrzené. Kalendář po Tokiu nabízí v týdnu od 2. listopadu turnaje v indické Čennaí a v Hongkongu. Ve zveřejněné vstupní listině Hongkongu však Bartůňková mezi přímými účastnicemi ani prvními náhradnicemi není.
Sezona, kterou jedno zaváhání nepřepíše
Pro kontext stačí otevřít profil Nikoly Bartůňkové na webu WTA. Dvacetiletá Češka je aktuálně 29. hráčkou světa, což je zároveň její kariérní maximum. V sezoně 2026 má bilanci 39 výher a 22 porážek. Titul ve dvouhře na okruhu WTA zatím nemá, ale výsledky z posledních týdnů ukazují, že se k němu přibližuje.
Nejvýraznější byl Peking. Na turnaji WTA 1000 prošla přes Frechovou, Sabalenkovou, Krausovou a Muchovou až do semifinále, kde ji zastavila Mirra Andrejevová 6:2, 6:2. Porazit světovou jedničku a Muchovou na jednom turnaji je výsledek, který se do tabulek zapisuje tučně.
Celkově byly léto a podzim na tvrdém povrchu pestřejší:
- Monterrey (WTA 500): semifinále, porážka s Elise Mertensovou 6:1, 4:6, 2:6,
- Peking (WTA 1000): semifinále, porážka s Andrejevovou 2:6, 2:6,
- Wu-chan (WTA 1000): 2. kolo, porážka s Jasmine Paoliniovou 6:7(5), 3:6,
- Tokio (WTA 500): 1. kolo, porážka se Sasnovičovou 4:6, 7:6(5), 3:6.
Z řady je vidět vzorec, který k mladé hráčce patří: velké výkony střídají porážky, které rozhodlo pár míčků. V Monterrey vedla nad Mertensovou po prvním setu 6:1 a prohrála. Ve Wu-chanu ztratila s Paoliniovou první set až v tiebreaku. Tokio do té řady zapadá spíš, než aby z ní vybočovalo.
Podle nás je proto přehnané číst porážku se Sasnovičovou jako signál, že se sezona láme. Jde o nepříjemný výpadek v posledním velkém týdnu roku, který ji připravil o body a o šanci zakončit sezonu výš. Vypovídá spíš o tom, na čem Bartůňková musí pracovat, než o tom, kam patří. Druhý servis a ubránění tlaku na vlastním podání jsou přesně ty detaily, které dělí hráčku první třicítky od hráčky první dvacítky.
Česká dvouhra v Tokiu skončila kompletně v 1. kole. Tereza Valentová sice prošla kvalifikací, v hlavní soutěži ale nestačila na slovenskou držitelku divoké karty Miu Pohánkovou a prohrála 1:6, 4:6. Ve čtyřhře žádná česká hráčka nestartovala.
Sasnovičová mezitím pokračuje. Ve 2. kole ji čeká Diana Šnajderová a turnaj se pro ni teprve otevírá. Bartůňková si z Tokia odváží jeden bod a dvanáct brejkbolů, kterým musela čelit. Ten druhý údaj bude na zimní přípravě užitečnější.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář