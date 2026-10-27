Šestnáctiletý cyklista porazil všechny dospělé. Přesto se mistrem mezi nimi nestal, rozhodla dvě desetinná místa a pravidla

Na kopci Porlock Toll Road v anglickém Somersetu nerozhodovala velká cyklistická stáj, drahá strategie ani výměna kol. Každý závodník dostal stejný jednoduchý úkol: co nejrychleji vyjet 6,6 kilometru dlouhé stoupání. Když byly v neděli sečteny výsledky, na čele všech naměřených časů se objevilo překvapivé jméno.
Nejrychlejší nebyl zkušený závodník elitní kategorie. Byl jím šestnáctiletý Ezra Bateman, jezdec juniorského programu Decathlon CMA CGM.
Dvě desetiny, které převrátily pořadí dne
Bateman zastavil časomíru na hodnotě 14 minut a 31,9 sekundy. Ed Laverack, vítěz elitní mužské kategorie, zajel 14:32,1. Rozdíl? Pouhé dvě desetiny sekundy na stoupání, které závodníky zaměstnalo více než čtrnáct minut.
I druhý junior Oliver Swinburn překvapil. Jeho čas byl lepší než výsledek většiny elitních závodníků a v celkovém srovnání všech jízd by patřil mezi absolutní špičku dne. Britský šampionát tak ukázal mimořádně zajímavou generaci mladých vrchařů.
Samotný profil trati navíc nepřipomínal běžnou rovinatou časovku. Krátká prudká stoupání odměňují jezdce, kteří dokážou udržet vysoký výkon po omezenou dobu, správně rozvrhnout síly a nepřepálit úvod. Vliv mají také vítr, povrch a přesné podmínky během jednotlivých startů, takže rozdíl dvou desetin není důvodem tvrdit, že jeden jezdec je za všech okolností silnější než druhý.
Proč titul dostal Laverack?
Protože v cyklistice neexistuje jediné společné pořadí pro všechny věkové kategorie. Bateman se přihlásil a startoval jako junior. Podle pravidel britského organizátora časovkářských soutěží se titul uděluje v kategorii, do níž závodník patří.
Laverack tedy nevyhrál díky tomu, že by někdo Batemanův rychlejší čas ignoroval nebo dodatečně změnil pořadí. Vyhrál elitní šampionát, do kterého šestnáctiletý jezdec nepatřil. Bateman získal juniorský titul a zároveň nejrychlejší čas celého závodního dne.
To je podstatný rozdíl. Mladý závodník nepřišel o zlatou medaili, na kterou měl podle pravidel nárok. Jen svým výkonem ukázal, že mezi kategoriemi nemusí vždy existovat očekávaný sportovní rozdíl.
Nejzajímavější otázka přijde až za pár let
Bateman závodí v juniorském programu týmu, který má své zastoupení i ve světové profesionální cyklistice. Jeden mimořádný čas z domácího šampionátu samozřejmě neznamená, že se automaticky stane hvězdou Tour de France. Vrchařská časovka na patnáct minut je jiná disciplína než třítýdenní etapový závod, v němž rozhoduje regenerace, taktika, sjezdy i schopnost jet ve skupině.
Přesto je jeho výkon pozoruhodný. V šestnácti letech dokázal při jedné konkrétní disciplíně překonat specialisty, kteří za sebou mají mnohem více závodních sezon. Právě to z něj dělá závodníka, jehož další vývoj bude stát za sledování.
A Ed Laverack? Ten je regulérním mistrem elitní kategorie. Může se těšit z vítězství, ale zároveň bude vědět, že nejrychlejší člověk na kopci byl toho dne o generaci mladší.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Vše o sportu [1], The British Continental – 2026 RTTC National Hill Climb Championships: report and results [2], Cyclingnews – Decathlon junior Ezra Bateman faster than entire elite field [3].