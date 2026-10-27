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Šestnáctiletý cyklista porazil všechny dospělé. Přesto se mistrem mezi nimi nestal, rozhodla dvě desetinná místa a pravidla

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Šestnáctiletý Ezra Bateman vystoupal na britském šampionátu do vrchu rychleji než všichni závodníci elitní kategorie. Na 6,6 kilometru dlouhé trati zajel čas 14:31,9 a úřadujícího vítěze mezi dospělými Eda Laveracka předčil o dvě desetiny sekundy. Zlatý dres hlavního šampiona ale získal Laverack. Britské závody totiž oddělují juniorské a elitní pořadí — a Bateman si tak domů odvezl titul ve své vlastní věkové kategorii.
ilustrační obrázek

ilustrační obrázek

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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