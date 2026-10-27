Topenáři to vědí, ale nahlas to neříkají: Kotel nežere peníze kvůli ceně plynu, ale kvůli 1 špatnému nastavení

Zkuste si dnes večer stoupnout ke kotli a podívat se, na kolik máte nastavenou teplotu topení. Jestli ovladač míří skoro na maximum, je dost možné, že část plynu, za který platíte, odchází bez užitku komínem. Velké tajemství se za tím neskrývá. Informace stojí v technických podkladech výrobců, jen se o ní doma moc nemluví. Na kotli přitom máte páku, kterou můžete otočit hned.
Pokus v obyčejném řadovém domě
Jak velký rozdíl dělá jediné číslo na displeji, změřili v roce 2022 odborníci z britské University of Salford pro nadaci Nesta. Ve zkušebním řadovém domě s kondenzačním kotlem a běžnými radiátory postupně měnili teplotu vody, kterou kotel posílá do topení. Vysoká čísla přitom nejsou nic výjimečného, protože klasické radiátory k plynovým kotlům se obvykle navrhovaly na vodu teplou 70 až 80 °C.
Když teplotu stáhli z 80 zhruba na 60 °C, spotřeba plynu na vytápění klesla o 12 procent. Má to ovšem háček. Obývací pokoj se ráno místo 23 minut vyhříval 37 minut. Nastavení na 80 °C přitom spálilo o 5 procent víc plynu než 70 °C, na které byla soustava v domě navržená.
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Teplota vody do radiátorů Spotřeba plynu na vytápění Ranní vyhřátí obývacího pokoje 80 °C výchozí stav 23 minut zhruba 60 °C o 12 procent nižší 37 minut Proč kotel šetří jen s chladnější vodou
Kondenzační kotel si přilepšuje teplem z vodní páry, která vzniká při hoření plynu a u starších kotlů mizí komínem. Aby pára zkapalněla a teplo předala, musí se spaliny ochladit zhruba pod 55 °C. Chladí je voda vracející se z radiátorů, takže rozhoduje, jak teplá do kotle přitéká.
Když je kolečko vytočené vysoko, vrací se voda z radiátorů do kotle pořád horká. Spaliny se o ni neochladí natolik, aby pára zkapalněla, a o tohle teplo navíc kotel přijde. Plyn pak využije hůř, než by mohl. Nejlépe pracuje v soustavě, kde voda odchází do radiátorů s 55 °C a vrací se se 45 °C.
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Postup platí pro kondenzační kotel. Starší nekondenzační kotel nechte nastavený podle návodu výrobce, protože při chladné vodě by se v něm i v komíně srážela vlhkost a výměník by mohl korodovat. Při snižování teploty postupujte takto:
Hledejte nastavení teploty topné vody pro radiátory. Pokud má kotel pro teplou vodu do koupelny vlastní nastavení, tahle změna se jí netýká. Když ale zásobník ohřívá stejná voda jako radiátory, poraďte se před snížením s technikem, protože voda v zásobníku nesmí kvůli bakteriím rodu Legionella zůstávat příliš chladná. Zvolte výchozí teplotu. Doporučuje se obvykle 50 až 60 °C. V zimě je rozumné začít u horní hranice, protože pod 60 °C se v britském testu vytápění citelně zpomalilo. Na podzim a na jaře si můžete dovolit jít níž. Snižujte postupně o několik stupňů a vždy den počkejte, jak se doma budete cítit. Na dotek budou radiátory chladnější, než jste zvyklí, a to je v pořádku. Počítejte s tím, že ranní vytápění bude trvat déle, takže ho na termostatu zapněte o něco dřív. Kotel to umí hlídat sám
Ruční ladění si můžete ušetřit. Takzvaná ekvitermní regulace se řídí čidlem venkovní teploty, které patří na stinnou severní fasádu. Za mrazu tak kotel pošle do radiátorů teplejší vodu, v oblevě chladnější. Vodu pak zbytečně nepřehřívá ve dnech, kdy venku zrovna nemrzne.
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V mnoha kotlích už tahle funkce je, jen nemusí být zapnutá. Výrobce Thermona například v podkladech ke svým kondenzačním kotlům s automatikou SIT uvádí, že ekvitermní režim v nich je, z výroby je ale vypnutý a funguje jen s připojeným venkovním čidlem. Zapíná ho autorizovaný servisní technik, který zároveň nastaví, jak prudce má teplota vody s mrazem stoupat. Kotel má jít na kontrolu jednou ročně, takže se při příští prohlídce technika zeptejte, jestli má váš kotel ekvitermní regulaci zapnutou.
Kdy nízká teplota nestačí
Staré domy mívají radiátory navržené na vysoké teploty. U takové soustavy může nízké nastavení znamenat, že dům v mrazech nevytopíte. Pokud vám je doma po snížení zima, přidejte pár stupňů zpátky, protože pohodlí má přednost.
Když je doma po snížení teploty zima, pomůže vrátit nastavení o několik stupňů výš. Ilustrační foto. Zdroj: BOOM Photography / Pexels.
Kotel navíc nemusí kondenzovat celou zimu. Při silných mrazech se voda z radiátorů vrací tak teplá, že kondenzace ustane i v běžně navržené soustavě. Kdo chce z kotle vytěžit maximum dlouhodobě, může se s topenářem poradit o větších radiátorech, které stejné teplo předají i při nižší teplotě vody.
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Zdroje: https://nesta.org.uk/report/salford-energy-house-boiler-flow-temperature-testing-initial-report-october-2022, https://www.thermona.cz/Thermona/media/content/Dokumentace/Projekcni-podklady-cz/Projekcni-podklady_2017-03_CZ_9_SIT.pdf, https://www.cez.cz/cs/clanky/nejcastejsi-otazky-a-odpovedi-kolem-plynoveho-kotle-193570, https://www.bosch-homecomfort.com/cz/cs/rodinne-domy-a-byty/pro-odborniky/bosch-inspire-spoluprace-se-skolami/plynove-kondenzacni-kotle.html, https://www.tzb-info.cz/12491-kondenzacni-kotle, https://www.tzb-info.cz/2060-technologie-thermostream-antikondenzacni-konstrukce-nizkoteplotnich-kotlu-buderus, https://www.denik.cz/dum-a-byt/plynovy-kotel/, https://dumabyt.cz/rubriky/stavba/vytapeni/radiatory-a-usporne-vytapeni_29088.html, https://energozrouti.cz/clanek/usetrit-tisice-korun-lze-i-jednoduchou-zmenou-nastaveni-plynoveho-kotle-domacnosti-ale-navody-ignoruji, https://energozrouti.cz/clanek/nepotrebujete-nove-radiatory-ani-zatepleni-tohle-nastaveni-kotle-vam-usetri-stovky-korun-mesicne
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