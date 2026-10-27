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Důchodci od 80 let mají dostávat 500 korun měsíčně navíc. Peníze dostanou i ti, kteří už osmdesátku oslavili

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Starobní důchod se má od 1. ledna 2027 zvyšovat už od osmdesáti let. Senioři mají každých pět let dostat 500 korun měsíčně navíc bez podání žádosti.
Důchod má od 80 let vzrůst o 500 korun měsíčně.

Důchod má od 80 let vzrůst o 500 korun měsíčně.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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