Důchodci od 80 let mají dostávat 500 korun měsíčně navíc. Peníze dostanou i ti, kteří už osmdesátku oslavili

Kdo oslaví osmdesáté narozeniny, má od ledna dostat k penzi pětistovku navíc. Stejná částka by mu naskočila i v dalších letech. Změna se týká pobíratelů starobního důchodu a počítá s ní vládní novela. Normu aktuálně projednává Sněmovna a na peníze navíc mají dosáhnout i dřívější osmdesátníci.
Přidávat se má už od osmdesáti let
Dnes se penze podle věku zvyšuje jen dvakrát. Důchodci dostávají o 1 000 korun měsíčně více v pětaosmdesáti letech a o dalších 2 000 korun ve stovce. To se má podle návrhu ministerstva práce od 1. ledna 2027 změnit. Vláda schválila novelu, která přidávání rozloží do kratších úseků a přilepší lidem už v nižším věku. Normu na podzim podpořila Sněmovna v prvním čtení.
Základní princip spočívá v postupném přidávání. Procentní výměra starobního důchodu podle novely vzroste vždy o 500 korun měsíčně při dosažení 80, 85, 90 a 95 let. Ve sto letech pak penze stoupne o další tisícikorunu měsíčně. Peníze navíc dostanou lidé od měsíce, ve kterém oslaví příslušné narozeniny.
Celková částka za všechny roky dosáhne na 3 000 korun měsíčně. Oproti dnešní úpravě se tak maximální možný součet nijak nemění. Ministr práce Aleš Juchelka navržené přidávání zdůvodnil nákladnější péčí ve stáří.
Nárok se týká starobních penzí
Věková valorizace se bude vztahovat výhradně na starobní důchody. Její úkol spočívá ve vyrovnání rozdílů mezi staršími a nově přiznávanými penzemi. Běžná valorizace totiž nezajišťuje u obou skupin stejné tempo růstu a rozdíl se postupem času neustále zvětšuje. Věkové navýšení tento nepoměr zmírní předem danou částkou.
Když člověk pobírá starobní i pozůstalostní penzi, navýšení se počítá vždy ke starobnímu důchodu bez ohledu na jeho výši. Vdovský nebo vdovecký důchod by se zvedl pouze u lidí bez vlastní starobní penze.
Speciální pravidlo se týká situací, kdy daná osoba pobírá takzvaný dílčí důchod. U něj se věková valorizace stanoví podle podílu dob pojištění získaných v Česku k celkové době pojištění. Do té se počítá i pojištění získané v zahraničí.
|Věk
|Zvýšení od roku 2027
|
|80 let
|500 Kč měsíčně
|500 Kč
|85 let
|500 Kč měsíčně
|1 000 Kč
|90 let
|500 Kč měsíčně
|1 500 Kč
|95 let
|500 Kč měsíčně
|2 000 Kč
|100 let
|1 000 Kč měsíčně
|3 000 Kč
Peníze dostanou i dřívější osmdesátníci
Nový systém pamatuje i na seniory, kterým už osmdesát let bylo. Aby měli stejný nárok jako čerství osmdesátníci, počítá návrh zákona s přechodným obdobím. Úřad těmto lidem důchod dorovná na výši podle nových pravidel. Kdo už v minulosti získal peníze podle dosavadních předpisů, nedostane pochopitelně stejnou částku dvakrát.
Těmto důchodcům penze od ledna jednorázově stoupne o odpovídající rozdíl. O navýšení přitom nebude muset nikdo úřad sám žádat. Česká správa sociálního zabezpečení ho provede automaticky a pošle o tom jen písemné oznámení. První vyšší penze by měla na účty dorazit už v lednovém výplatním termínu.
Pokud někdo z těchto lidí dosáhne po 1. lednu 2027 další věkové hranice, bude se úřad řídit už výhradně novými pravidly. Kdyby nárok na další navýšení vznikl hned v lednu, spojí správa částky z přechodného ustanovení i z nové úpravy do jedné celkové sumy.
Pracující senioři si mohou polepšit o procenta
Změna čeká i na důchodce, kteří dál chodí do zaměstnání. Od roku 2028 se má vrátit navyšování penzí podle toho, kolik času člověk ještě odpracuje. Za každý odpracovaný rok navíc by procentní výměra důchodu stoupla o 1,5 procenta. Kdo zvládne pracovat jen půl roku, polepšil by si o 0,75 procenta.
Zvýšení bude u pracujících seniorů probíhat automaticky podle rozsahu jejich výdělečné činnosti. Vedle toho má zůstat v platnosti současné zvýhodnění na odvodech. Pracující důchodci nemusejí na sociální pojištění odvádět 6,5 procenta ze své hrubé mzdy.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (finance, seznamzpravy, novinky).